GBA-II میں الیکشن کے دوران تنازعہ ہوا جب PML-N اور PPP کے حامیوں کے درمیان پولنگ اسٹیشن نمبر 403 پر جھڑپ ہو گئی۔ تنازعہ کی ابتدا PPP کے کارکنوں نے پولنگ اسٹیشن پر PML-N کے امیدوار حافظ حافظ الرحمان کے موجود ہونے پر اعتراض کیا۔
GBA-II میں الیکشن کے دوران دو سیاسی جماعتوں کے حامیوں کے درمیان تنازعہ ہوا جب ان کے درمیان پولنگ اسٹیشن نمبر 403 پر جھڑپ ہو گئی۔ تنازعہ کی ابتدا PPP کے کارکنوں نے پولنگ اسٹیشن پر PML-N کے امیدوار حافظ حافظ الرحمان کے موجود ہونے پر اعتراض کیا۔ مخالف جماعتیں جلد ہی پولیس افسران کی موجودگی میں فیزیکل جھڑپ میں تبدیل ہو گئیں۔ تنازعے کے بعد حکام نے تحفظ کے لئے مزید پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا تاکہ مزید آرام ہو سکے اور آگے کے تنازعے سے بچا جا سکے۔ ہیڈر II میں ایک الیکشن کے قانون کے خلاف ایک واقعہ سامنے آیا جب ایک نوجوان ووٹر ایک موبائل فون لے کر پولنگ بوتھ میں داخل ہوا۔ اس واقعے کو پھیلانے کے بعد اس ووٹر کا ووٹ ڈالنے کے دوران فون کا وائرل ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑھ کر گئا۔ ہاں، الیکشن کمیشن کے ذریعے اس واقعے کے بارے میں کوئی سرکاری جواب یا کارروائی نہیں کی گئی۔ الیکشن قوانین ووٹر کے ووٹ ڈالنے کے وقت فون کا استعمال کرنا منع کرتے ہیں۔ جبکہ ووٹر کو ووٹ ڈالنے کے وقت فون کا استعمال کرنے سے روکنے کے لئے پولنگ بوتھ میں فون رکھنے سے روکے گئے۔ ہالانڈ میں الیکشن کے قوانین کے مطابق ووٹر کو فون لے کر ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، الیکشن قوانین ووٹر کو ووٹ ڈالنے کے وقت فون کا استعمال کرنے سے روکنے کے لئے پولنگ بوتھ میں فون رکھنے سے روکے گئے.
GBA-II میں الیکشن کے دوران دو سیاسی جماعتوں کے حامیوں کے درمیان تنازعہ ہوا جب ان کے درمیان پولنگ اسٹیشن نمبر 403 پر جھڑپ ہو گئی۔ تنازعہ کی ابتدا PPP کے کارکنوں نے پولنگ اسٹیشن پر PML-N کے امیدوار حافظ حافظ الرحمان کے موجود ہونے پر اعتراض کیا۔ مخالف جماعتیں جلد ہی پولیس افسران کی موجودگی میں فیزیکل جھڑپ میں تبدیل ہو گئیں۔ تنازعے کے بعد حکام نے تحفظ کے لئے مزید پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا تاکہ مزید آرام ہو سکے اور آگے کے تنازعے سے بچا جا سکے۔ ہیڈر II میں ایک الیکشن کے قانون کے خلاف ایک واقعہ سامنے آیا جب ایک نوجوان ووٹر ایک موبائل فون لے کر پولنگ بوتھ میں داخل ہوا۔ اس واقعے کو پھیلانے کے بعد اس ووٹر کا ووٹ ڈالنے کے دوران فون کا وائرل ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑھ کر گئا۔ ہاں، الیکشن کمیشن کے ذریعے اس واقعے کے بارے میں کوئی سرکاری جواب یا کارروائی نہیں کی گئی۔ الیکشن قوانین ووٹر کے ووٹ ڈالنے کے وقت فون کا استعمال کرنا منع کرتے ہیں۔ جبکہ ووٹر کو ووٹ ڈالنے کے وقت فون کا استعمال کرنے سے روکنے کے لئے پولنگ بوتھ میں فون رکھنے سے روکے گئے۔ ہالانڈ میں الیکشن کے قوانین کے مطابق ووٹر کو فون لے کر ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، الیکشن قوانین ووٹر کو ووٹ ڈالنے کے وقت فون کا استعمال کرنے سے روکنے کے لئے پولنگ بوتھ میں فون رکھنے سے روکے گئے
GBA-II، الیکشن، تنازعہ، PML-N، PPP، حافظ حافظ الرح
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