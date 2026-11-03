GSP Plus Status Danger: EU Concerns on Human Rights and Trade
EU GSP Plus status for Pakistan at risk due to human rights concerns. Finance Ministry details trade exports and compliance steps until 2029.
پاکستان کیلئے یورپی یونین کی جانب سے حاصل کردہ جی ایس پی پلس تجارتی سہولت انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث خطرے میں پڑ گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین سید نوید قمر نے خبردار کیا ہے کہ انسانی حقوق کے معاملات پر حکومت کو منفی اشارے مل رہے ہیں۔ حکومت نے کسی فوری خطرے کی تردید کی ہے لیکن برآمداتی صنعت کے مستقبل کے حوالے سے تحفظات پیدا ہوئے ہیں۔
EU Report Details Trade And Rights Concerns
یورپی یونین کی تازہ مانیٹرنگ رپورٹ میں انسانی حقوق، بنیادی آزادیوں اور عدالتی نظام کی کمزوریوں پر متعدد تحفظات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جبری گمشدگیوں اور آزادی اظہار کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے منفی رجحانات روکنے کیلئے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ یورپی یونین نے توہین مذہب، سائبر کرائم، ہتک عزت، انسداد دہشتگردی اور بغاوت سے متعلق قوانین میں ترمیم یا انہیں ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔Also readاکیلیکا گیمو میں ڈیموکریٹس کی فتح کا امکان 2026 انتخابات میں ابتدائی جیت
رپورٹ کے مطابق پاکستان جی ایس پی پلس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ممالک میں شامل ہے۔ سال 2024 میں پاکستان نے ترجیحی ٹیرف کے تحت یورپی یونین کو 7.5 ارب یورو کی برآمدات کیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اگر اس سہولت کو نقصان پہنچا تو برآمداتی شعبے پر کتنا بڑا اثر پڑے گا۔ یورپی یونین نے مستقبل کیلئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر احتساب، تشدد کے خاتمے، جیلوں میں اصلاحات اور سزائے موت کے معاملات میں بہتری کو اہم ترجیحات قرار دیا ہے۔
Government Response And Compliance Timeline
وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات بلال کیانی نے کمیٹی کو بتایا کہ جی ایس پی پلس اسکیم دسمبر 2028 تک جاری رہے گی۔ جنوری 2029 سے شروع ہونے والی نئی اسکیم کیلئے درخواست تیار کرنے کی غرض سے نائب وزیراعظم کی سربراہی میں کمیٹی کام کر رہی ہے۔ یہ اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حکومت مستقبل کی تجارتی سہولتوں کو یقینی بنانے کی کوشش میں ہے۔
سید نوید قمر نے اس ممکنہ خطرے کی تفصیلات بیان نہیں کیں لیکن انہوں نے واضح کیا کہ انسانی حقوق کے مسائل کے باعث پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ 2023 سے 2025 کے دوران پاکستان کو جی ایس پی پلس کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ متعدد شعبوں میں پیش رفت کے بجائے تنزلی دیکھنے میں آئی جبکہ مثبت تبدیلی محدود رہی۔
Impact On Borders And Commercial Sectors
اجلاس میں پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحدوں کی بندش اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو پاکستانی برآمدات پر اس کے اثرات کا معاملہ بھی اٹھایا۔ بلال کیانی نے کہاکہ افغانستان کے ساتھ سرحدی تجارت متاثر ہوئی ہے لیکن قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت سرحدیں بند کی گئیں۔
قائمہ کمیٹی نے تاجروں کیلئے متعارف کرائی گئی فکسڈ ٹیکس اسکیم کی ناکامی پر بھی مایوسی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ نجی ایئرلائن ایئربلیو نے 300 سے زائد ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ یہ تمام واقعات معاشی صورتحال کی پیچیدگیوں کو اجاگر کرتے ہیں جس میں تجارتی سہولتوں اور اندرونی معاشی چیلنجز دونوں شامل ہیں۔
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