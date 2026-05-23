Iran's New Unity Campaign: 'Jan-e Fada' Movement

Iran has launched a new unity campaign called 'Jan-e Fada' which includes over 30 million people according to the government. The campaign aims to counter the threats of enemies and demonstrate national unity during the escalation of the conflict between Iran and the US and Israel.
پاسدار سے ’جانِ فدا‘ تک: ایران میں نئی یکجہتی مہم جس میں حکومت کے بقول تین کروڑ سے زائد لوگ شامل ہو چکے ہیںامریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کے عروج کے دوران، ایران کی مذہبی مجالس اور تنظیموں سے متعلق تنظیم نے ایک نئی مہم شروع کی ہے جسے ’جانفدا‘ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ’دشمنوں کے خطرات کا مقابلہ اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ‘ کرنا قرار دیا گیا ہے۔ ایران کے عہدیداران کہتے ہیں کہ ’جانفدا‘ مہم ’ایرانی قوم کی حقیقی تصویر‘ اور ’جمہوریت اور قومی استقامت کا مظاہرہ‘ ہے، جبکہ حکومت کے مخالفین حکومت کی جانب سے بتائے گئے تین کروڑ 10 لاکھ ’جانفدا‘ افراد کے اعداد و شمار پر شک و شبہ ظاہر کرتے ہیں اور اسے ایک ’جعلی تصویر‘ اور کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خصوصاً 2025 میں مظاہرین کے خونی قتل عام کے بعد۔کچھ ہفتوں سے حکومتی عہدیداران اور حکومت کے قریب میڈیا نے ’جانفدا‘ مہم کے لیے وسیع پیمانے پر تشہیر شروع کر رکھی ہے۔مجتبیٰ خامنہ ای ’جانفدا‘ افراد کی تعداد کو ’حیران کن عدد‘ قرار دیتے ہیں۔ ایران کی جمہوریہ اسلامی کے تینوں اداروں کے سربراہان نے بھی ’جانفدا‘ افراد سے کہا ہے کہ وہ عوامی معیشت اور توانائی کے استعمال کے انتظام میں بھی مدد کریں اور ملک کے مسائل کے لیے ’ایران ہمدل‘ مہم بھی شروع کی جائے۔ یہ مہم ایسے حالات میں سامنے آئی ہے جب جمہوریہ اسلامی ایران گذشتہ چند سالوں کے دوران سیاسی اور معاشی بحرانوں، اندرونی وسیع احتجاجات اور حالیہ دو جنگوں کا سامنا کر چکا ہے اور پہلے سے زیادہ ایک مسئلے یعنی مشروعیت اور ’نظام کے ساتھ قوم کی ہمراہی‘ سے دوچار ہے۔یہ لفظ قربانی، ایثار اور خود کو نچھاور کرنے کے لیے آمادگی پر زور دیتے ہوئے ایران کی لسانی اور نظریاتی روایت کے ایک حصے کو دوبارہ پیدا کرتا ہے، وہ روایت جو ایران-عراق جنگ اور اس کے بعد کے برسوں میں ’بسیج‘ اور ’پاسدار‘ جیسے الفاظ کے ساتھ تشکیل پائی تھی.
