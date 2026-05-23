The New York Times and Financial Times have reported that a deal has been reached between Iran and the US, with Pakistani Army Chief General Qamar Javed Bajwa playing a crucial role. The Financial Times also reported that a framework for talks on nuclear issues has been agreed upon between Iran and the US. Meanwhile, reports suggest that US President Donald Trump has made a decision to contact key leaders from friendly countries regarding the final Iran deal. Saudi Arabia, Qatar, UAE, Turkey, and Egypt are among the countries he will contact. The deal is expected to provide electricity to millions of homes using salt and ice, and Saudi Arabia has seen a record number of pilgrims during the Hajj season.
23 مئی 2026: نیویارک ٹائمز اور فنانشل ٹائمز نے ایران اور امریکا کے درمیان ڈیل ہونے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمت ہونے والی ہے، پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کیلیے تیار ادھر، برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستانی اور قطری ثاثلوں کے فیصلہ کن مذاکرات کے بعد بھریک تھرو (پیشرفت ) ہوا، امریکا ایران جنگ بندی میں 60 روز کے توسیع کی جائے گی۔ فنانشل ٹائمز نے رپورٹ میں مزید بتایا کہ ایران امریکا معاہدے میں جوہری مسائل پر مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا۔ دوسری جانب، عرب میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حتمی ایران ڈیل سے متعلق دوست ممالک سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر آج رات ایران ڈیل سے متعلق پاکستانی قیادت سے بات کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، ترکیہ اور مصر کی قیادت سے بھی رابطے کریں گے، وہ حتمی ڈیل سے متعلق رہنماؤں سے گفتگو کریں گے۔نمک اور آئینوں سے لاکھوں گھروں کو بجلی فراہم، حیرت انگیز منصوبہسعودی عرب میں عازمین حج کی تعداد 15 لاکھ 18 ہزار تک پہنچ گئ.
Iran-US Deal Pakistan Army Chief Progress In Talks US-Iran War Suspension Salt And Ice For Electricity Record Number Of Pilgrims In Saudi Arabia
Rubio: Pakistan mediating role between US and Iran, noting progress in talksUS Senator Marco Rubio mentioned Pakistan's role as a mediator in talks between the US and Iran, expressing optimism about the possibility of an agreement, despite doubts about progress in negotiations.
US-Iran talks show progress, yet at odds on key issuesUS and Iran show signs of progress in talks as Pakistan mediates amid tensions over uranium and the Strait of Hormuz.
Field Marshal Asim Munir leaves for Iran on official visitHigh-level meetings in Tehran to focus on US-Iran talks and regional stability
Field Marshal Munir leaves for Iran for high-level security talksField Marshal Asim Munir visits Iran amid reports of US-Iran talks, possible ceasefire draft, and regional diplomatic efforts involving Pakistan.
Rubio sees progress in Iran talks, more work to be doneUS says Iran deal talks show progress as Pakistan and Qatar intensify mediation efforts in Tehran.
Field Marshal Munir concludes Iran Visit with positive progress' in talksPakistan Army Chief Asim Munir’s Iran visit led to high-level talks and reported progress in US-Iran reconciliation efforts, says ISPR.
