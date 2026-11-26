Islamabad to go completely cashless from December 1, all MCI payments to be digital
اسلام آباد میں ایک دسمبر سے نقدی ختم، ڈیجیٹل ادائیگیاں لازمی، ایم سی آئی آفسز میں نوٹیفکیشن جاری۔
اسلام آباد انتظامیہ نے شہر میں نقدی کی ادائیگیوں کے خاتمے کا ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے دفاتر میں ایک دسمبر سے تمام ادائیگیوں کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس تاریخی فیصلے کے تحت ٹیکسز، فیسز، جرمانوں اور دیگر چارجز کی ادائیگی صرف ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے کی جائے گی۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن عواص افزال نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ایک دسمبر دو ہزار چھ سے کسی بھی ایم سی آئی آفس، ڈائریکٹوریٹ، ونگ یا برانچ میں نقد رقم قبول نہیں کی جائے گی۔ اس حکمت عملی کا مقصد شہر کو ٹیکنالوجی پر مبنی اور کاغذی کارروائیوں سے پاک بنانا ہے تاکہ شہریوں کو آسانی میسر آئے اور ٹرانزیکشنز میں شفافیت لانے میں مدد ملے۔ انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ تمام ٹیکس، فیس، کرایے، جرمانے اور لائسنس چارجز کی وصولی بالکل ڈیجیٹل طریقے سے ہوگی۔ اس اقدام سے نہ صرف انتظامیہ کو آمدنی میں اضافے کی امید ہے بلکہ کرپشن کے خاتمے اور پیسوں کی غیر مجاز منتقلی میں بھی کمی آئے گی۔.
اسلام آباد انتظامیہ نے شہر میں نقدی کی ادائیگیوں کے خاتمے کا ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے دفاتر میں ایک دسمبر سے تمام ادائیگیوں کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس تاریخی فیصلے کے تحت ٹیکسز، فیسز، جرمانوں اور دیگر چارجز کی ادائیگی صرف ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے کی جائے گی۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن عواص افزال نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ایک دسمبر دو ہزار چھ سے کسی بھی ایم سی آئی آفس، ڈائریکٹوریٹ، ونگ یا برانچ میں نقد رقم قبول نہیں کی جائے گی۔ اس حکمت عملی کا مقصد شہر کو ٹیکنالوجی پر مبنی اور کاغذی کارروائیوں سے پاک بنانا ہے تاکہ شہریوں کو آسانی میسر آئے اور ٹرانزیکشنز میں شفافیت لانے میں مدد ملے۔ انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ تمام ٹیکس، فیس، کرایے، جرمانے اور لائسنس چارجز کی وصولی بالکل ڈیجیٹل طریقے سے ہوگی۔ اس اقدام سے نہ صرف انتظامیہ کو آمدنی میں اضافے کی امید ہے بلکہ کرپشن کے خاتمے اور پیسوں کی غیر مجاز منتقلی میں بھی کمی آئے گی۔
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