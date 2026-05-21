Israeli Flag Controversy at University of Cheh

A professor at the University of Cheh expressed concern over the display of an Israeli flag outside a conference venue, stating that it was used to overshadow the efforts of students and to belittle their efforts. The university administration has launched an investigation into the matter.
یونیورسٹی آف چکوال میں اسرائیلی پرچم: ’نان ایشو کو ایشو بنا کر طلبہ کی محنت کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا‘’اگر ڈرامے میں ابلیس کا کردار ہو تو کیا اسے نبھانے والے فرد کو ابلیس سمجھ کر اس پر چڑھائی کی جائے گی؟
بجائے اس کے کہ طلبا کی تخلیقی صلاحیتوں اور محنت کو سراہا جاتا، الٹا ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر طلبہ کی محنت کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا۔‘ یہ خیال یونیورسٹی آف چکوال کے ایک پروفیسر کا تھا جو حال ہی میں وہاں ایک کانفرنس کے دوران ہال کے باہر اسرائیلی پرچم کی موجودگی کے معاملے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم پر بی بی سی سے بات کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر چند صارفین اس پرچم کو لے کر یہ تاثر پیش کرتے دکھائی دیےے کہ اس اقدام کے پیچھے کوئی اسرائیلی لابی ہے جبکہ تنقید کے بعد اب یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔یہ پرچم یونیورسٹی آف چکوال کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی جانب سے ایران کی امریکہ اور اسرائیل سے حالیہ جنگ کے تناظر میں عالمی سیاست، سلامتی، سفارت کاری اور جدید جنگی حکمتِ عملی کے حوالے سے ’تسلسل سے جاری رہنے والے تنازعات کے دور میں سلامتی کے خطرات و حکمت عملی کے تغیرات‘ کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس کے موقع پر لگایا گیا تھا۔یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اسی کانفرنس کی مناسبت سے شعبۂ بین الاقوامی تعلقات کے طلبہ نے ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا جس کا موضوع ’سٹریٹیجک سٹینڈرڈز‘ تھا اور اس میں شامل طلبا کے گروپس نے پاکستان، انڈیا، چین، روس، جاپان، امریکہ اور شمالی کوریا جیسے ممالک کی نمائندگی کی اور اس حوالے سے معلوماتی سٹالز بھی لگائے جن میں ہر ملک کی خارجہ پالیسی، دفاعی حکمتِ عملی، معاشی صورتحال، عالمی سیاست میں کردار، علاقائی اثر و رسوخ، کلچر، زبان کے بارے میں معلومات کے علاوہ ان کے پرچم بھی پیش کیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق اسی نمائش میں اسرائیل کی صلاحیتوں کو ایک حریف قوت کے طور پر اُس کی سٹریٹجک طاقت کا جائزہ پیش کیا گیا اور دوسرے ممالک کی طرح اسرائیل سے متعلق تمام معلومات کے ساتھ اسرائیل کا جھنڈا بھی لگایا گیا۔ خیال رہے کہ یہ تنازع جس تقریب کے حوالے سے ہے اس کاانعقاد 11 اور 12 مئی کو ہوا تھا لیکن ایک ہفتے سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد سوشل میڈیا پر ’یونیورسٹی آف چکوال میں اسرائیل کا جھنڈا لہرانے‘ کے دعووں نے اسے بحث کا موضوع بنا دیا۔سفید پرچم پر تحریر شدہ کلمہ: کابل اور دمشق کی کہانیوں میں مماثلت کے بعد شام میں لہراتا وہ جھنڈا جو خدشات کو جنم دے رہا ہےنینسی پلوسی اور فلسطین کا پرچم تھامے نوجوان: وہ لمحہ جب سابق امریکی سپیکر کا سامنا اسرائیل مخالف مظاہرین سے ہوا سرکاری کالج پر مریم نواز کی تصویر والا جھنڈا لگانے پر پرنسپل کو وارننگ: ’کِس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں؟
‘اس بحث کے بعد 20 مئی کو یونیورسٹی آف چکوال کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ’مذکورہ کانفرنس میں اسرائیلی جھنڈے کا موجود ہونا ہرگز اسرائیل کے تشخص کو اجاگر کرنا یا اس کی تائید کرنا نہیں تھا بلکہ طلبہ و طالبات کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا تھا کہ اسرائیل امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر سنگین ظلم و جبر کر رہا ہے۔‘ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔اسرائیل میں خوش آمدید، ہم مالک ہیں‘: سعد ایدھی سمیت غزہ فلوٹیلا میں شامل 430 کارکنوں کی گرفتاری پر اسرائیلی وزیر تنقید کی زد میں بیان کے مطابق ’کانفرنس کا بنیادی مقصد طلبہ میں شعور اجاگر کرنا اور انھیں موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال کی درست تناظر میں سمجھ بوجھ فراہم کرنا تھا‘ اور یہ کہ ’سوشل میڈیا پر اس سے متعلق گردش کردہ خبریں حقائق سے لاعلمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمی کا نتیجہ ہیں‘ اور انتظامیہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے درست حقائق کو عوام کے علم میں لا رہی ہے۔بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں جب یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی وضاحت سے بھی معاملہ سوشل میڈیا پر نہ تھما تو بدھ کی شام یونیورسٹی کے رجسٹرار کی طرف سے جاری کیے گئے ایک مراسلے میں معاملے کی تحقیقات کروانے اور 48 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا اعلان سامنے آیا۔ اس مراسلے میں کہا گیا کہ ’مجاز اتھارٹی کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ یونیورسٹی کے شعبۂ بین الاقوامی تعلقات میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران ممنوعہ غیر ملکی پرچم کی نمائش کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے نہ صرف عوام میں تشویش پیدا ہوئی بلکہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر اس واقعہ نے توجہ حاصل کی۔ وائس چانسلر نے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے شعبۂ الیکٹرانکس انجینیئرنگ کے پروفیسر ڈاکٹر محسن ممتاز تارڑ کو انکوائری افسر مقرر کیا ہے اور انھیں 48 گھنٹے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔‘ اس حوالے سے یونیورسٹی رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر عبدالماجد نے بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ’یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبا و طالبات بھی پاکستانی ہیں اور اسرائیل سے متعلق ان کے جذبات بھی وہی ہیں جو باقی پاکستانیوں کے ہیں تاہم حالیہ واقعے کی تحقیقات میں اگر کوئی قصور وار نکلا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔‘اس کانفرنس میں شریک نمل یونیورسٹی کے پروفیسر طاہر نعیم ملک نے بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ’بدقسمتی سے جہالت ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے جس کی وجہ سے علمی بحث و مباحثہ کی گنجائش سکڑ رہی ہے۔
Israeli Flag Controversy University Of Cheh Academic Freedom Political Symbolism
