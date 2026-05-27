Israel Intensifies Attacks on Lebanon, Causing Heavy Casualties and Human Crisis

Despite the ceasefire, Israel has intensified attacks on Lebanon, resulting in the deaths of 31 people and injuries to 40 others in the past 24 hours. Israeli forces have also issued warnings and evacuation orders for civilians in the south and east of the country, as they advance towards the 'security buffer zone' and displace residents. The situation has led to widespread fear and displacement of residents, with reports of Israeli ground forces advancing further into Lebanese territory.
بیروت (27 مئی 2026): جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے ہیں، اور ایران جنگ کے 89 ویں دن پر جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 31 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ ایک روز کے دوران جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم اکتیس افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حملوں میں شدت لاتے ہوئے ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں کے قصبوں اور دیہات کے لیے درجنوں جبری انخلا کے احکامات جاری کیے ہیں۔ حملوں میں اضافے کے باعث جنوبی لبنان میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور رہائشی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نبطیہ میں متعدد مقامات پر دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے، اسرائیلی فوج نے 50 سے زائد قصبے اور دیہات خالی کرنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان میں کئی نئے حملے کیے گئے جن میں دبین اور شبعا کے قصبے نشانہ بنے۔ اسرائیلی وزیرِ اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ فوج جنوبی لبنان میں بڑی زمینی کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹجک علاقوں کا کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ لبنان کی وزارتِ صحت کے مطابق منگل تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3,213 افراد جاں بحق اور 9,737 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان کے شہر نبطیہ کے رہائشیوں کے لیے ایک نیا جبری انخلا کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ایکس پر ایک بیان میں اسرائیلی فوج کے عربی زبان کے ترجمان نے رہائشیوں سے کہا ’’فوری طور پر اپنے گھروں کو خالی کریں اور دریائے زہرانی کے شمال کی جانب منتقل ہو جائیں۔‘‘ اگرچہ لبنان میں اس وقت ’’جنگ بندی‘‘ نافذ ہے، تاہم اسرائیلی افواج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں بدستور شدت اختیار کر رہی ہیں، جب کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے لاکھوں رہائشیوں کو زبردستی بے دخل کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی اب اسرائیل کی مقرر کردہ ’’پیلی لائن‘‘ سے آگے بڑھتے ہوئے زمینی کارروائی کو وسعت دے رہے ہیں اور جنوبی لبنان کے رہائشیوں کو دریائے زہرانی سے بھی شمال کی جانب بے دخل کیا جا رہا ہے۔لبنانی گروپ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے دریائے لیطانی کے شمال میں واقع ایک قصبے میں اسرائیلی افواج کے ساتھ لڑائی کی۔ ایک بیان میں مسلح گروپ نے کہا کہ جنگجوؤں نے دشمن افواج کے بہت قریب جا کر حملے کی۔ یہ جھڑپیں زوطر الشرقیہ قصبے میں ہوئیں۔ یہ قصبہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جانب سے مقرر کردہ پیلی لائن کے کنارے واقع ہے، جہاں اسرائیلی فوج داخل ہو چکی ہے۔گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل نے لبنانی قصبوں اور دیہات کے لیے تقریباً 50 جبری انخلا کے احکامات جاری کیے ہیں، جب کہ پورے شہر نبطیہ کے لیے بھی مکمل انخلا کا حکم دیا گیا ہے۔ حالیہ حملوں کے ساتھ مل کر یہ صورت حال ایک بڑے انسانی بحران کو جنم دے رہی ہے جو مسلسل سنگین ہوتا جا رہا ہے.
Israeli army intensifies strikes in southern Lebanon, as ministers call for escalation including attacks on BeirutThe Israeli army intensified strikes in southern Lebanon on Monday, as two far-right Israeli ministers called for escalation including attacks on Lebanese capital Beirut. Despite a ceasefire that came into effect on April 17, Israel and Hezbollah have continued to exchange fire on a near-daily basis. Dozens of Israeli strikes targeted several towns and villages in southern Lebanon in the early hours of Monday, killing three people in two cars and on a motorcycle. Israeli airstrikes later targeted several towns near the ancient city of Tyre on Monday, accusing Hezbollah of breaching the truce. Hezbollah, a Lebanese Iran-backed movement, has regularly launched drone attacks against Israeli forces inside Lebanese territory and across the border, including several on Monday. Two far-right ministers called for an expansion of Israel's military campaign in Lebanon. Lebanese President Joseph Aoun defended his decision to hold talks with Israel, adding that his demand for a complete Israeli withdrawal from southern Lebanon was 'non-negotiable'. Lebanon and Israel are holding another round of negotiations in Washington on June 2 and 3, preceded by a meeting of military officials from both countries at the Pentagon on May 29.
Iran Conflict Escalates: Israeli Strikes in Lebanon Kill 31 Despite Ceasefire, Hezbollah Repels Israeli ForcesChina's Foreign Minister Wang Yi urged Iran conflict parties to ‘meet halfway’ for peace, as Israeli strikes in Lebanon killed 31 despite a truce with Hezbollah. Iran said the United States had violated the ceasefire after the U.S. conducted what it called defensive strikes in southern Iran, while U.S. Secretary of State Marco Rubio said negotiating a deal to halt the conflict could ‘take a few days’. Meanwhile, Israeli strikes on southern Lebanon killed 31 people on Tuesday, the Lebanese health ministry said, as Israel said it was intensifying attacks despite a truce in its war with Hezbollah. Hezbollah meanwhile said it faced Israeli troops entering the southern town of Zawtar al-Sharqiyah, as the Israeli military said it was expanding its ground operations.
