ICC ویمنز ارمینگ نیشنز ٹرافی 2026 میں پاکستان کا میدان اترنے کا اعلان
ICC ویمنز ارمینگ نیشنز ٹرافی 2026 آج ازمان میں شروع ہوگی جہاں پاکستان ٹیم پہلے میچ میں بنگلہ دیش سے ٹکرائے گی۔ میچ 1:15 بجے کھیلے جائیں گے۔
بین الاقوامی کرکٹ کونسل ( ICC) نے 12 نومبر 2026 کو متحدہ عرب امارات کے امیرات کی ریاست ازمان میں عورتوں کی اہم بین الاقوامی کرکٹ ٹورنامنٹ کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا نام ICC ویمنز ارمینگ نیشنز ٹرافی 2026 ہے جس میں 10 ممالک کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پاکستان کی ٹیم اپنی مہم آج سے شروع کرے گی۔ یہ ٹورنامنٹ 12 نومبر 2026 سے 25 نومبر 2026 تک جاری رہے گا۔
میچ کا شیڈول اور کھیلنے کے مقامات
بین الاقوامی کرکٹ کونسل کی جاری کردہ شیڈول کے مطابق تمام میچز ازمان کے کاروان اسپورٹس کلب کرکٹ گراؤنڈ اور سیون ڈسٹرکٹس اسپورٹس کلب میں کھیلے جائیں گے۔ کل 30 ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی (T20I) میچز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی قومی ٹیم آج بنگلہ دیش کے خلاف اپنا پہلا اور اہم میچ کھیلے گی۔Also readPakistan receives record 3.9 billion dollars in remittances in October
ٹیم کی قیادت اور گروپ کی تفصیلات
پاکستانی ٹیم کی قیادت منیبہ علی کریں گی جبکہ عائشہ ظفر نائب کپتان ہوں گی۔ پاکستان، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، نیدرلینڈز اور زیмба بویے گروپ بی میں موجود ہیں۔ پاکستان کو تھائی لینڈ کے خلاف 13 نومبر کو، نیدرلینڈز کے خلاف 15 نومبر کو اور زیمبرباوے کے خلاف 16 نومبر کو کھیلنا ہے۔
میزبان ٹیم اور دوسرے گروپ کا جائزہ
میزبان متحدہ عرب امارات کی ٹیم عشہ اوزا کی قیادت میں شریک ہے۔ اے گروپ میں میزبان متحدہ عرب امارات، سری لنکا، آئرلینڈ، سکاٹ لینڈ اور پاپوا نیو گنی شامل ہیں۔ اے گروپ کا پہلا میچ 13 نومبر کو اے ٹیم اور آئرلینڈ کے درمیان ہوگا۔ پہلی بار پانچ مکمل ممبر اور پانچ ایسو سی ایٹ ممبر ممالک کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔
نکلتنے کے طریقہ کار اور سیریز کی اختتامی تقریر
18 نومبر تک گروپ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ دونوں گروپس کی ٹاپ تین ٹیمیں سپر سس مرحلے میں آگے بڑھیں گی۔ سپر سس میچز 20، 22 اور 23 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ فیصلہ کن فائنل میچ 25 نومبر کو کاروان اسپورٹس کلب کرکٹ گراؤنڈ ازمان میں کھیلا جائے گا۔ ٹیمیں اب تک کے ٹاپ پرفارمرز ہوں گی۔
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