ISPR KP Facilitators Obstructing Counterterrorism Efforts No Longer There
ISPR DG Lt Gen Chaudhry reveals over 200 daily operations in KP. He states that facilitators obstructing counterterrorism are gone. Afghanistan remains key base for terror groups targeting Pakistan.
اسپسر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے انٹرویو میں واضح کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مداخلت کرنے والے سپورٹر اب موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے ریٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس دہشت گردوں اور ان کے سپورٹرز کو ختم کرنے کی واضح حکمت عملی موجود ہے۔ سیکیورٹی فورسز روزانہ تقریبا دو سو خفیہ اطلاعات پر مبنی آپریشنز کر رہی ہیں۔
KP میں سپورٹرز کا خاتمہ اور روزانہ آپریشنز
اسپسر ڈی جی نے زور دیا کہ کپ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر اب واپس ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے عوام کو دہشت گردی سے شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے اور وہ پسماندگی سے نکل کر استحکام چاہتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل چوہدری نے کہا کہ عام شہری دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے مخالف نہیں ہیں بلکہ مخالف صرف وہ لوگ ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔Also readقطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بحال کر دی
سیکیورٹی اداروں نے مل کر یہ کارروائیاں کی ہیں جن میں فوج، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے پاس دہشت گردی کے خاتمے کا منفرد تجربہ ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے۔ یہ حکمت عملی بڑی فوجی کارروائی کے بجائے خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیوں پر مرکوز ہے۔
افغانستان سے دہشت گردی کا بھرپور انتظام
لیفٹیننٹ جنرل چوہدری نے افغانستان کو دہشت گردی کی سربراہی اور تربیت کیمپوں کی مرکزی بنیاد قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گروہوں کی قیادت اور لانچ پیڈز وہاں موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ پاکستان تمام اندرونی مسائل کو صرف بیرونی عوامل پر ڈالنے کا سوچتا نہیں ہے۔ انہوں نے بھارت کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رویہ مختلف ہے اور ہم اندرونی عوامل کو بھی حل کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔
اسپسر ڈی جی نے تسلیم کیا کہ افغان طالبان کا رویہ ہندوستان کے ایجنٹ کی طرح ہے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کو سانسور کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ افغانستان سے دہشت گردی کا زیادہ تر خطرہ آتا ہے لیکن پاک افغان سرحد کے اندر بھی کچھ اندرونی مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کا تباہی
بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بات کرتے ہوئے اسپسر ڈی جی نے کہا کہ صوبے کی اشرافیہ اور دہشت گردوں کے درمیان ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں گروپ ترقی اور معاشی ترقی کے مخالف ہیں۔ دہشت گرد ہدایت کاروں کی ہدایت پر ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ روزگار کے مواقع ختم کیے جا سکیں۔
انہوں نے بتایا کہ حملے صرف فوجی چوکیوں پر نہیں ہوتے بلکہ کانوں، ایل پی جی ٹرکوں، اسکولوں اور پل بھی نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ بلوچستان کی اشرافیہ غریب اور ناخواندہ عوام کو برقرار رکھ کر اپنا اثر و رسوخ بچانا چاہتی ہے۔ دہشت گرد اور اشرافیہ دونوں چاہتے ہیں کہ عوام غریب رہے تاکہ محرومی کی کہانی برقرار رہے۔
وزیر اعلیٰ کی تبدیلی اور آئینی طریقہ کار
کپ میں صوبائی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے سوال پر لیفٹیننٹ جنرل چوہدری نے کہا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست دان ہی بہتر طریقے سے یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کی وجوہات کیا تھیں۔ اسپسر کے مطابق یہ تبدیلی آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت عمل میں آئی۔
اسپسر ڈی جی نے امید ظاہر کی کہ صوبے کی اشرافیہ کا دہشت گردوں کے ساتھ میل جول ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی کو روکنے کی کوشش کرنے والے عناصر کی کوششیں ناکام رہیں گی۔ بلوچستان کے لوگوں کو ترقی اور خوشحالی کا حق حاصل ہے جو انہیں جلد ملنا چاہیے۔
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