ISRO سائنٹسٹ کی شادی منسوخ، نوکری عارضی ہونے پر دلہن کے خاندان نے طلاق دے دی
بھارت میں ISRO سائنٹسٹ کی شادی منسوخ ہوگئی کیونکہ دلہن نے اپنی عارضی سرکاری نوکری چھپائی۔
بھارت میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سائنٹسٹ کی شادی منسوخ ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب دلہن نے اپنی عارضی حکومتی نوکری چھپائی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے دلہن کے خاندان کے افراد شادی سے پیچھے ہٹ گئے۔
شادی منسوخ کی بنیادی وجوہات
ایک ریڈڈٹ پوسٹ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک دوست نے تفصیلات شیئر کیں۔ دلہن کے پاس بی ایس سی کی ڈگری اور ایک سرکاری محکمے میں عارضی نوکری تھی۔ اس نے اپنی میٹrimonیل پروفائل میں یہ حقیقت بیان نہیں کی تھی۔Also readبھارت 2025 میں 10 خلائی پروازوں کا منصوبہ بندی کر رہا ہے
دلہن اور دلہن کے درمیان موازنہ
دلہن انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن میں سائنٹسٹ تھے۔ ان کے پاس انجینئرنگ اور بیرون ملک یونیورسٹی سے ماسٹرز ڈگری تھی۔ ان کی آمدنی اچھی تھی اور وہ آرام دہ زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری جانب دلہن کی تعلیمی قابلیت کم سمجھی گئی۔
دلہن کی شرائط اور خاندانی ردعمل
دلہن نے شریک حیات کے لیے کچھ سخت شرائط مقرر کی تھیں۔ ان میں گھر اور گاڑی کی ملکیت شامل تھی۔ انہوں نے یہ بھی شرط لگائی کہ شوہر لمبا قد کا حامل ہو۔ انہوں نے مقررہ تنخواہ کی بھی مانگ کی تھی۔ جب یہ معلوم ہوا کہ دلہن کی نوکری مستقل نہیں ہے تو مرد کے خاندان نے مخالفت کی۔
سوشل میڈیا پر ردعمل
انٹرنیٹ صارفین نے مرد کے خاندان کی حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اعتماد ٹوٹنے کا سبب بننے والا عمل درست نہیں ہے۔ شادی کے معاملے میں سچائی کا اظہار ضروری ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف ایک جانب کی داستان پر فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔
معاشی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس واقعے سے خاندانی رشتوں میں دراڑ پڑی ہے۔ دلہن کے خاندان کے افراد اب بھی اس معاملے پر غور کر رہے ہیں۔ مستقبل میں اس قسم کے معاملات میں شفافیت ضروری ہوگی۔ یہ واقعہ میٹrimonیل ایپس میں استعمال ہونے والی معلومات کی سچائی پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔
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