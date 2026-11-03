ISS پر امریکی خلا بازوں نے الیکٹرانک بیلٹ سے ووٹ ڈالا
ناسا کے تین خلا باز انیل مینن، جیسیکا واٹکنز اور لیوک ڈیلینی نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے الیکٹرانک بیلٹ کے ذریعے محفوظ طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔
بین الاقوامی خلائی اسٹیشن (آئی ایس ایس) میں موجود تین امریکی خلا بازوں نے زمین سے سیکڑوں میل بلندی پر بیٹھ کر بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ناسا کے خلا باز انیل مینن نے تصدیق کی کہ مدار میں رہتے ہوئے انہوں نے اور اپنے ساتھیوں نے الیکٹرانک بیلٹ کے ذریعے ووٹ درج کیے ہیں۔
خلائی اسٹیشن سے ووٹنگ کا طریقہ کار
انیل مینن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھیوں کو مدار میں رہتے ہوئے انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ انہوں نے خلائی اسٹیشن کے اندر اپنے رہائشی حصے کے ایک چھوٹے سے مقام کو دکھاتے ہوئے کہا کہ آپ خلا میں رہتے ہوئے بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خلائی اسٹیشن میں موجود تینوں امریکی خلا بازوں نے الیکٹرانک بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ درج کیا اور اسے محفوظ طریقے سے امریکی انتخابی حکام کو بھیج دیا۔Also readNasa probes as man claims mysterious space object hit his house
مواصلاتی نیٹ ورک اور رازداری کی ضمانت
ووٹنگ کے عمل میں ناسا کے مواصلاتی نیٹ ورک کا استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے خلائی اسٹیشن سے بیلٹ پہلے زمینی مراکز تک پہنچائے گئے۔ بعد ازاں یہ ووٹ متعلقہ کاؤنٹی کے انتخابی دفاتر کو ارسال کیے گئے۔ ناسا کے مطابق ووٹوں کی رازداری اور تحفظ یقینی بنانے کے لیے انکرپشن ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے باعث مکمل شدہ بیلٹ تک صرف متعلقہ خلا باز اور مجاز انتخابی حکام ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
ساتھی خلا بازوں کی شمولیت اور تاریخی پس منظر
اس تاریخی عمل میں انیل مینن کے ساتھ خلا باز جیسیکا واٹکنز اور لیوک ڈیلینی بھی شامل تھے۔ امریکی خلا بازوں کو خلا سے ووٹ ڈالنے کی سہولت 1997 میں متعارف کرائی گئی تھی، جب ریاست ٹیکساس نے ناسا کے عملے کو خلائی مدار سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے کے لیے قانون سازی کی۔ روس کے خلائی اسٹیشن میر پر موجود امریکی خلا باز ڈیوڈ وولف خلا سے ووٹ ڈالنے والے پہلے امریکی خلا باز بنے تھے۔
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