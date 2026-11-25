27 saal ki Jennifer Barreto ne 75th Miss Universe competition jeet li. Puerto Rico ke San Juan mein 116 contestants mein se unhein jeetne ka irteqaab mila.

Puerto Rico ki 27 saal ki jawan Jennifer Barreto ne international beauty pageant Miss Universe ki 75wi edition mein kamal ki jeet haasil ki hai. San Juan ke capital mein hui is muqablay mein dunya bhar se 116 contestants ne hissa liya tha. Barreto ne mukabiley doosron par apni khaas aqal aur khubi se qabu kiya. Unki yeh jeet sirf ek shohrat nahi balki ek tareekhi ghata hai. Is jeet ke saath hi unhone Mexico ki Fátima Bosch ko peeche chor diya. Fátima Bosch pichle saal is taaj se nawaz chuki thin.

Psychology Aur Social Work Ki Taqat

Jennifer Barreto ki kamyabi ki khaas wajuhat unki academic aur professional background hai. Traditonal pageant se hat kar unka safar kaafi unique tha. Unhone Psychology mein bachelor ki degree hasil ki hai. Sath hi Psychology aur clinical social work mein master degrees bhi unke paas hain. Yeh taaleem unke liye ek bari taqat sabit hui. Unhone US military ke Family Advocacy Program ke sath kaam kiya hai.

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Unhone military families ko support dene ka kaam kiya hai. Domestic violence aur child abuse se bachane mein bhi unhone hissa liya. Beauty pageant industry mein is tarah ka experience kaafi rare hai. Barreto ke paas pehle koi modelling experience ya pageant experience nahi tha. Yeh unki sab se bari kamzori ya taqat dono ho sakti hai.

Naya Crown Aur Design Ki Kahani

Miss Universe ki 75wi anniversary par organizers ne ek naya crown pesh kiya. Is crown ka naam "The Radiance of an Eternal Legacy" rakha gaya hai. Isay renowned jewellery designer George Wittels ne design kiya. Sath hi Paris based jewellery house Maison de Or ke sath mil kar kaam kiya. Ye crown 18-karat white gold ka bana hua hai.

Is crown mein total 3,150 diamonds lagaye gaye hain. Ismein teen central gemstones hain jo Miss Universe Organization ki past, present aur future ko represent karte hain. Fátima Bosch ne is naye crown ko Barreto ke sar par rakha. Yeh crown Barreto ki permanent property nahi hoga. Ek saal baad isay agle Miss Universe ko dena hoga.

Contestants Aur Visa Ki Masle

Is saal ke muqablay mein kai mushkilat aur controversies aayi thin. Kuch contestants ne visa difficulties ki wajah se muqablay se isti'fa diya. Franchise arrangements ke jhagdon ne bhi program ko affect kiya. Miss Universe Israel ki national costume ko dekh kar public kaafi naraaz hui. Is ne event mein controversy paida ki. Hosts Mario Lopez aur Miss Universe 2022 R'Bonney Gabriel ne program ko handle kiya.

Financial Package Aur Benefits

Jeetne ke baad Barreto ko kaafi financial rewards milne wale hain. Khaleej Times ke report ke mutabiq unhein $250,000 ki one-time payment mil sakti hai. Iske alawa unhein mahana $50,000 milenge. Ye payment unke ek saal ke reign ke dauran hogi. Total annual earnings $600,000 tak jaa sakti hai.

One-time prize ko jod kar total package $850,000 tak pohanch sakta hai. Yeh figures official taur par confirm nahi hui hain. Miss Universe organization apne winners ki financial details publicly share nahi karti. Barreto ko New York mein ek luxury apartment milega. Wahan wo Miss USA ke sath rahengi. Travel expenses bhi organization cover karegi. Ye saara package unki one-year reign ke liye hai. San Juan mein hui final event ke baad Barento apne naye zimmedariyon ke liye tayyar ho rahi hain.