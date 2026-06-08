KCCI نے وفاقی بجٹ 2026-27 کے لیے پالیسی غلطیوں پر سخت مخالفت اور اصلاحات کا مطالبہ

زبیر موٹیوالہ اور KCCI کے صدر رہنٰان حنیف نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ برآمد کنندگان پر ٹیکس بوجھ بڑھانے، ایکسپورٹ فیسیلیٹی اسکیم ختم کرنے اور توانائی نرخوں کے غیر منصفانہ سلوک جیسے اقدامات کو واپس لیا جائے تاکہ برآمدات، سرمایہ کاری اور صنعتی مسابقت کو بحال کیا جا سکے۔
کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ( KCCI ) کے صدر رہنٰان حنیف اور زبیر موٹیوالہ نے وفاقی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ پچھلے دو سالوں میں اپنائی گئی مالی پالیسیوں کی غلطیوں کو دہرانے سے گریز کرے جو ملکی معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچا چکی ہیں، برآمدات کو کمزور کیا ہے، سرمایہ کاری کو حوصلہ شکنی کا شکار بنایا ہے اور صنعتی مسابقت کو متاثر کیا ہے۔ اس مشترکہ بیان میں KCCI کی قیادت نے واضح کیا کہ گزشتہ برسوں میں متعارف کرائی گئی متعدد مالی اقدامات کے مایوس کن نتائج ایک اہم سبق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات پر KCCI نے واضح اور مستند تجزیات کے ساتھ پیشگی مخالفت کی تھی مگر ان کی تشویشات کو نظرانداز کیا گیا جس کے نتیجے میں کاروبار، برآمدات ، سرمایہ کاری، روزگار اور سرکاری آمدنی پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ مالیات کے ایک اہم قانون، فنانس ایکٹ 2024 کے تحت عمومی ٹیکس نظام (NTR) کے نفاذ کے بعد زبیر موٹیوالہ نے اعلان کیا کہ KCCI نے واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ برآمد کنندگان پر ٹیکس بوجھ بڑھانا الٹا اثر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مختصر مدت کے ریونیو کے لیے برآمدات اور معاشی ترقی پر طویل مدت کے اثرات کو نظر انداز کیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی برآمد کنندہ کمپنیوں کی تعداد کم ہو گئی، مسابقت کمزور ہوئی اور برآمد کنندگان سے ٹیکس جمع کرنا متوقع نتائج نہیں دے سکا۔ عالمی بجائے سلسلے کی خرابی اور جیوپولیٹیکل تبدیلیوں کے پیش نظر یہ پاکستان کے لیے موقع تھا کہ وہ نئے برآمدی منڈیوں پر قبضہ کر لے، مگر وہ موقع ضائع ہو گیا۔ KCCI نے فوری طور پر حتمی ٹیکس نظام (FTR) کو صرف ایک فیصد کی شرح پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ برآمدات ی ترقی کے ذریعے زر مبادلہ کے ذخائر اور معاشی استحکام کو مضبوط بنایا جا سکے۔ KCCI کے صدر رہنٰان حنیف نے خاص طور پر یارن اور کپڑے کی برآمد پر لاگو ایکسپورٹ فیسیلیٹی اسکیم (EFS) کے خاتمے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکیم برآمدی صنعتوں کی مسابقت بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی تھی اور اس کے بغیر برآمد کنندگان کی نقدی صورتحال متاثر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی موٹیوالہ نے توانائی کے اخراجات کے بڑھتے دباؤ کی طرف اشارہ کیا اور علاقائی مسابقتی توانائی نرخ (RCET) کی منسوخی کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام جیسے ممالک مسابقتی توانائی قیمتوں کی وجہ سے برآمدی آرڈرز حاصل کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی صنعتیں مہنگی بجلی کی وجہ سے پیداوار کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتیں۔ اس کے نتیجے میں صنعتی بڑھوتری، روزگار کی تخلیق اور برآمدات کی کمزوری واضح ہے۔ مزید برآں، گیس کی قیمتوں اور رسد کی پالیسیوں پر بھی شدید تنقید کی گئی اور صنعتی اور غیر صنعتی صارفین کے لیے الگ الگ ٹیریف سٹرکچر اپنانے کا مشورہ دیا گیا تاکہ سرکلر ڈیٹ کے اسباب کی شناخت اور حل ممکن ہو سکے۔ یہ تمام نکات KCCI کی جانب سے جاری کیے گئے متعدد ریگولیٹری اور ٹیکسیشن اقدامات کی تنقید اور کاروباری ماحول کی بہتری کے لیے درکار اصلاحات کی طرف اشارہ کرتے ہیں.
کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (KCCI) کے صدر رہنٰان حنیف اور زبیر موٹیوالہ نے وفاقی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ پچھلے دو سالوں میں اپنائی گئی مالی پالیسیوں کی غلطیوں کو دہرانے سے گریز کرے جو ملکی معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچا چکی ہیں، برآمدات کو کمزور کیا ہے، سرمایہ کاری کو حوصلہ شکنی کا شکار بنایا ہے اور صنعتی مسابقت کو متاثر کیا ہے۔ اس مشترکہ بیان میں KCCI کی قیادت نے واضح کیا کہ گزشتہ برسوں میں متعارف کرائی گئی متعدد مالی اقدامات کے مایوس کن نتائج ایک اہم سبق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات پر KCCI نے واضح اور مستند تجزیات کے ساتھ پیشگی مخالفت کی تھی مگر ان کی تشویشات کو نظرانداز کیا گیا جس کے نتیجے میں کاروبار، برآمدات، سرمایہ کاری، روزگار اور سرکاری آمدنی پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ مالیات کے ایک اہم قانون، فنانس ایکٹ 2024 کے تحت عمومی ٹیکس نظام (NTR) کے نفاذ کے بعد زبیر موٹیوالہ نے اعلان کیا کہ KCCI نے واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ برآمد کنندگان پر ٹیکس بوجھ بڑھانا الٹا اثر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مختصر مدت کے ریونیو کے لیے برآمدات اور معاشی ترقی پر طویل مدت کے اثرات کو نظر انداز کیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی برآمد کنندہ کمپنیوں کی تعداد کم ہو گئی، مسابقت کمزور ہوئی اور برآمد کنندگان سے ٹیکس جمع کرنا متوقع نتائج نہیں دے سکا۔ عالمی بجائے سلسلے کی خرابی اور جیوپولیٹیکل تبدیلیوں کے پیش نظر یہ پاکستان کے لیے موقع تھا کہ وہ نئے برآمدی منڈیوں پر قبضہ کر لے، مگر وہ موقع ضائع ہو گیا۔ KCCI نے فوری طور پر حتمی ٹیکس نظام (FTR) کو صرف ایک فیصد کی شرح پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ برآمداتی ترقی کے ذریعے زر مبادلہ کے ذخائر اور معاشی استحکام کو مضبوط بنایا جا سکے۔ KCCI کے صدر رہنٰان حنیف نے خاص طور پر یارن اور کپڑے کی برآمد پر لاگو ایکسپورٹ فیسیلیٹی اسکیم (EFS) کے خاتمے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکیم برآمدی صنعتوں کی مسابقت بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی تھی اور اس کے بغیر برآمد کنندگان کی نقدی صورتحال متاثر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی موٹیوالہ نے توانائی کے اخراجات کے بڑھتے دباؤ کی طرف اشارہ کیا اور علاقائی مسابقتی توانائی نرخ (RCET) کی منسوخی کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام جیسے ممالک مسابقتی توانائی قیمتوں کی وجہ سے برآمدی آرڈرز حاصل کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی صنعتیں مہنگی بجلی کی وجہ سے پیداوار کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتیں۔ اس کے نتیجے میں صنعتی بڑھوتری، روزگار کی تخلیق اور برآمدات کی کمزوری واضح ہے۔ مزید برآں، گیس کی قیمتوں اور رسد کی پالیسیوں پر بھی شدید تنقید کی گئی اور صنعتی اور غیر صنعتی صارفین کے لیے الگ الگ ٹیریف سٹرکچر اپنانے کا مشورہ دیا گیا تاکہ سرکلر ڈیٹ کے اسباب کی شناخت اور حل ممکن ہو سکے۔ یہ تمام نکات KCCI کی جانب سے جاری کیے گئے متعدد ریگولیٹری اور ٹیکسیشن اقدامات کی تنقید اور کاروباری ماحول کی بہتری کے لیے درکار اصلاحات کی طرف اشارہ کرتے ہیں
KCCI بجٹ 2026-27 برآمدات ٹیکس پالیسی توانائی نرخ
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