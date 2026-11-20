Mitti De Baway: Zareena aur Qamrunnisa mein jhagda, Baala behtar
Pakistani drama Mitti De Baway ke Episode 18 mein Zareena aur Qamrunnisa ke darmiyan ladaai aur Baala ki be-ravai par audience ki narazgi aur taareef.
پاکستانی ڈرامہ سیریز 'مٹی دی بوی' کے ابھرتے ہوئے واقعے نے ناظرین کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جہاں مرکزی کردار بلاء کے گھریلو ماحول میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ ڈرامے کے مشہور گیت 'ایک میاں میں دو تلاریں نہیں رہ سکتیں' کی روح کو مدنظر رکھتے ہوئے، زریں اور قمرنیسا کے درمیان ہونے والی جسمانی لڑائی نے گھر کا سکون چھین لیا ہے۔ اس تباہ کن صورتحال کی ذمہ داری بالکل بلاء پر عائد ہوتی ہے، جس نے اپنے فیصلوں کی وجہ سے دونوں خواتین کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ناظرین اس بات پر شدید ردعمل ظاہر کر رہے ہیں کہ کیسے ایک ہی گھر میں دو خواتین کا آپس میں ٹکراؤ ایک ایسے مرد کی غفلت کا نتیجہ ہے جس کی توجہ کہیں اور ہے۔
قریبی تجزیہ: جھگڑے کی اصل وجوہات اور طریقہ کار
ڈرامے کے ایپی سوڈ نمبر 18 میں زریں کے گھر واپس آنے پر اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت کھڑی ہو جاتی ہے جس نے اس کے جذبات کو بے چارہ بنا دیا ہے۔ زریں دیکھتی ہے کہ قمرنیسا، جس کی اداکاری حنا افریدی نے کی ہے، اس کی جگہ گھر میں قبضہ کر چکی ہیں۔ یہ دیکھ کر زریں پر غصہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ بلاء کے اس رویے نے اسے پہلے ہی زخمی کر رکھا ہے۔ بلاء کا اپنی سابقہ محبوبہ بلو کے ساتھ جڑا ہوا رہنا زریں کے لیے ایک مسلسل تکلیف دہ عامل رہا ہے، اور اب قمرنیسا کی موجودگی نے اس درد کو بڑھا دیا ہے۔ دونوں خواتین کے درمیان بحث کا سلسلہ انتہائی شدید ہوا، جس کے نتیجے میں زریں نے قمرنیسا کو کھڑی کر دیا۔Also readمیڈل ایسٹ کی کشیدگی کی وجہ سے آئل پرائسز میں معمولی اضافہ
اس پورے دوران بلاء، جس کی اداکاری وہاج علی نے کی ہے، نہ صرف خاموش رہا بلکہ اس کے رویے نے ناظرین کو اور بھی زیادہ غصہ دلایا۔ اس نے لڑائی روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ ایسا تاثر دیا گویا اسے اس صورتحال سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بلاء کی اس بے حسی کی وجہ سے گھر کا ماحول مزید بگڑ گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ دونوں بیویاں اس ایک ہی گھر میں ہم آہنگی سے رہنے سے قاصر ہیں۔
کرداروں کے درمیان تضاد اور ناظرین کی رائے
بلاء کا رویہ ناظرین کے لیے حیران کن ثابت ہوا، کیونکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق بلو کے پاس رہنا چاہتا تھا لیکن عملی طور پر زریں اور قمرنیسا کے درمیان کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ ڈرامے کے سرکاری سوشل میڈیا پیج پر شیئر کی گئی پوسٹ میں 'ایک میاں میں دو تلاریں نہیں رہ سکتیں' کا جملہ استعمال کر کے اس کشیدگی کو اجاگر کیا گیا۔ اس کاپشن میں یہ بھی بتایا گیا کہ زریں واپس آئی ہے، لیکن کیا اس کا مقصد خاندان کا سکون بحال کرنا تھا یا مزید تباہی مچانا؟
امار خان کی اداکاری کو ناظرین نے بے حد سراہا ہے، جو کہ زریں کے غصے اور جذباتی شدت کو بہترین انداز میں پیش کر رہی ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ زریں کی اداکاری ایک نئے لیول پر ہے، جبکہ دوسرے نے حنا افریدی کی کارکردگی کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ تاہم، وہاج علی کے کردار بلاء کی بے خبری پر بھی طنزیہ تبصرے کیے گئے، جہاں ناظرین نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اسے لڑائی جھگڑے سے کوئی پرواہ نہیں، اسے تو صرف اپنی لسی پینا ہے اور بلو کے پاس جانا ہے۔
عملی اثرات اور آنے والے فیصلوں کی پیشگوئی
بلاء کی اس بے حسیت رویہ نے ناظرین میں اس کے خلاف سخت رائے پیدا کر دی ہے۔ کئی لوگوں نے اسے 'ریڈ فلگ' قرار دیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف فیصلے تو کرتا ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں دونوں خواتین تنگ آ رہی ہیں۔ ایک ناظر نے سوال اٹھایا کہ کیا بلاء کا کردار ایک کمزور انسان کا ہے جو اپنی غیر حل شدہ محبت کے پیچھے دونوں بیویوں کی خوشیوں کو تباہ کر رہا ہے۔
اس ڈرامے کے ذریعے معاشرے میں موجود ایسے مردوں کی عکاسی کی گئی ہے جو اپنے اخلاقی فریضے سے لاپتہ رہتے ہیں۔ بلاء کا کردار اب ناظرین کے لیے ایک ایسا نمونہ بن گیا ہے جس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ آنے والے ایپی سوڈز میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ زریں اپنی عزتِ نفس کے لیے کیا قدم اٹھائے گی اور بلاء اپنی غفلت سے بیدار ہو کر کب اپنی غلطیوں کو سمجھے گا۔
مجموعی طور پر، 'مٹی دی بوی' کا یہ موڑ ڈرامے کی مقبولیت میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ اداکاروں کی عمدہ کارکردگی اور سناریو کی کشمکش نے ناظرین کو جکڑے رکھا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک خاندانی تنازعہ نہیں بلکہ انسانی جذبات، حسد، اور خود غرضی کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔
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