Microsoft نے اپلی کیشن سپیشفک ایل آئی کی جانچ کرنے کے لیے ASSERT فریم ورک لانچ کیا ہے

Microsoft نے ASSERT ایک اوپن سروس فریم ورک کے طور پر پیش کیا ہے جو ڈویلپرز کو اپنی اپلی کیشنز اور سروسز کی مخصوص ضروریات کے مطابق مصنوعی ذہانت کے نظاموں کی سلوک کی جانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ فریم ورک اپلی کیشن سپیشفک ایل آئی کی جانچ کرنے کے لیے سادہ کرتا ہے،
Microsoft نے ASSERT فریم ورک لانچ کیا ہے جو اپلی کیشن سپیشفک ایل آئی کی جانچ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، Microsoft نے ASSERT ایک اوپن سروس فریم ورک کے طور پر پیش کیا ہے جو ڈویلپرز کو اپنی اپلی کیشنز اور سروسز کی مخصوص ضروریات کے مطابق مصنوعی ذہانت کے نظاموں کی سلوک کی جانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ فریم ورک، Adaptive Spec-driven Scoring for Evaluation and Regression Testing ( ASSERT ) کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا اعلان منگل کو کیا گیا تھا تاکہ اپلی کیشن سپیشفک ایل آئی کی سلوک کو جانچنے کے لیے سادہ کیا جا سکے، Microsoft نے کہا کہ ASSERT مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتا ہے جسے ہائی لیول کی تفصیلات کے مطابق ہدایات، پالیسیز اور مطلوبہ سلوک کو ڈیٹیلڈ اسکور ٹیسٹ میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ڈویلپرز کی جانب سے دیکھے جا سکتے ہیں، یہ فریم ورک اپنی سلاہی سلوک کے متعلقہ اور غیر متعلقہ کاروائیاں کی زمرے میں ترجمہ کرتا ہے، اس کے بعد یہ ٹیسٹ سینریوز، ٹارگٹ سسٹم کے خلاف ایولوےشنز کی جانچ کرنے اور اسکورز کو حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ سے جڑے ہوئے، یہ فریم ورک مصنوعی ذہانت کے نظاموں کی گھٹنوں کے راسٹوں کو ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جن میں میڈیم ایکشنز اور ٹول کالز شامل ہیں، جس سے ڈویلپرز کو ٹیسٹنگ کے دوران کیے جانے والے فیلرز کی شناخت کرنے کی اجازت ملتی ہے، ڈویلپرز کو اضافی متن، ٹولز اور آپریشنل کنسٹرینٹس فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ ایولوےشنز کو ایک خاص اپلی کیشن کے مطابق چلانے کی اجازت ملے، مثال کے طور پر، ایک ڈویلپر کو ایک ڈاکومنٹ ریسرچ ایجنٹ کو اپریل کو ای میل بھیجنے سے منع کرنا ہو سکتا ہے، خفیہ معلومات کو سینئر ایگزیکٹوز تک محدود کرنا ہو سکتا ہے اور پچھلے متن کو مدنظر رکھتے ہوئے مختصر summaries فراہم کرنا ہو سکتا ہے، ASSERT ایسے ٹیسٹز کو جنم دیتا ہے کہ آیا وہ ضروریات کو مستقل طور پر پورا کرتے ہیں، Microsoft نے کہا کہ یہ فریم ورک وڈر رینج آئی ایولوےشنز کے خلا کو پورا کرتا ہے جبکہ آئی ایم اوڈ کا سلوک ایک اپلی کیشن کی پالیسیز، ٹولز اور آپریشنل ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، Sarah Bird، Microsoft کی چیف پروڈکٹ آفیسر، ذمہ دار آئی کے لیے، نے کہا کہ ایولوےشنز ایک ضروری ہیں جو کہ آئی ایم اوڈ کے سلوک کو سمجھنے اور ایک ادارے کے معیاروں کے مطابق ہونے کی جانچ کرنے کے لیے، وہ کہا کہ جو ادارے بھی قابل اعتماد آئی ایم اوڈ کے نظاموں کی تلاش میں ہیں، وہ ایک وڈر رینج آئی ایولوےشنز پر انحصار کرنے کی بجائے اپلی کیشن سپیشفک فیکٹرز کا جانچ کرنے کی بات کر سکتے ہیں، Bird نے مزید کہا کہ ASSERT ڈویلپمنٹ کے دوران، ایپلی کیشن کے اپلوڈمنٹ کے بعد اور ongoing monitoring پروگراموں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ لانچ آئی ایم اوڈ سیکٹر کے ذریعہ ریپٹیبل ٹیسٹنگ اور ریگریشن ایسسمنٹ س پر بڑھتے ہوئے توجہ کے دوران ہوا ہے، ریسرچ انٹیویوز میں Stanford University کا HELM، MLCommons کا AILuminate اور ایولوےشن گروپوں جیسے کہ METR نے اپلی کیشن سپیشفک فیکٹرز کے مطابق آئی ایم اوڈ ماڈلز کی پرفارمنس کو پیمائش کے لیے بنچ مارکس متعارف کرایا ہے.
Microsoft نے ASSERT فریم ورک لانچ کیا ہے جو اپلی کیشن سپیشفک ایل آئی کی جانچ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، Microsoft نے ASSERT ایک اوپن سروس فریم ورک کے طور پر پیش کیا ہے جو ڈویلپرز کو اپنی اپلی کیشنز اور سروسز کی مخصوص ضروریات کے مطابق مصنوعی ذہانت کے نظاموں کی سلوک کی جانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ فریم ورک، Adaptive Spec-driven Scoring for Evaluation and Regression Testing (ASSERT) کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا اعلان منگل کو کیا گیا تھا تاکہ اپلی کیشن سپیشفک ایل آئی کی سلوک کو جانچنے کے لیے سادہ کیا جا سکے، Microsoft نے کہا کہ ASSERT مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتا ہے جسے ہائی لیول کی تفصیلات کے مطابق ہدایات، پالیسیز اور مطلوبہ سلوک کو ڈیٹیلڈ اسکور ٹیسٹ میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ڈویلپرز کی جانب سے دیکھے جا سکتے ہیں، یہ فریم ورک اپنی سلاہی سلوک کے متعلقہ اور غیر متعلقہ کاروائیاں کی زمرے میں ترجمہ کرتا ہے، اس کے بعد یہ ٹیسٹ سینریوز، ٹارگٹ سسٹم کے خلاف ایولوےشنز کی جانچ کرنے اور اسکورز کو حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ سے جڑے ہوئے، یہ فریم ورک مصنوعی ذہانت کے نظاموں کی گھٹنوں کے راسٹوں کو ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جن میں میڈیم ایکشنز اور ٹول کالز شامل ہیں، جس سے ڈویلپرز کو ٹیسٹنگ کے دوران کیے جانے والے فیلرز کی شناخت کرنے کی اجازت ملتی ہے، ڈویلپرز کو اضافی متن، ٹولز اور آپریشنل کنسٹرینٹس فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ ایولوےشنز کو ایک خاص اپلی کیشن کے مطابق چلانے کی اجازت ملے، مثال کے طور پر، ایک ڈویلپر کو ایک ڈاکومنٹ ریسرچ ایجنٹ کو اپریل کو ای میل بھیجنے سے منع کرنا ہو سکتا ہے، خفیہ معلومات کو سینئر ایگزیکٹوز تک محدود کرنا ہو سکتا ہے اور پچھلے متن کو مدنظر رکھتے ہوئے مختصر summaries فراہم کرنا ہو سکتا ہے، ASSERT ایسے ٹیسٹز کو جنم دیتا ہے کہ آیا وہ ضروریات کو مستقل طور پر پورا کرتے ہیں، Microsoft نے کہا کہ یہ فریم ورک وڈر رینج آئی ایولوےشنز کے خلا کو پورا کرتا ہے جبکہ آئی ایم اوڈ کا سلوک ایک اپلی کیشن کی پالیسیز، ٹولز اور آپریشنل ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، Sarah Bird، Microsoft کی چیف پروڈکٹ آفیسر، ذمہ دار آئی کے لیے، نے کہا کہ ایولوےشنز ایک ضروری ہیں جو کہ آئی ایم اوڈ کے سلوک کو سمجھنے اور ایک ادارے کے معیاروں کے مطابق ہونے کی جانچ کرنے کے لیے، وہ کہا کہ جو ادارے بھی قابل اعتماد آئی ایم اوڈ کے نظاموں کی تلاش میں ہیں، وہ ایک وڈر رینج آئی ایولوےشنز پر انحصار کرنے کی بجائے اپلی کیشن سپیشفک فیکٹرز کا جانچ کرنے کی بات کر سکتے ہیں، Bird نے مزید کہا کہ ASSERT ڈویلپمنٹ کے دوران، ایپلی کیشن کے اپلوڈمنٹ کے بعد اور ongoing monitoring پروگراموں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ لانچ آئی ایم اوڈ سیکٹر کے ذریعہ ریپٹیبل ٹیسٹنگ اور ریگریشن ایسسمنٹس پر بڑھتے ہوئے توجہ کے دوران ہوا ہے، ریسرچ انٹیویوز میں Stanford University کا HELM، MLCommons کا AILuminate اور ایولوےشن گروپوں جیسے کہ METR نے اپلی کیشن سپیشفک فیکٹرز کے مطابق آئی ایم اوڈ ماڈلز کی پرفارمنس کو پیمائش کے لیے بنچ مارکس متعارف کرایا ہے
Microsoft ASSERT ایپلی کیشن سپیشفک ایل آئی مصنوعی ذہانت ٹیسٹنگ ریگریشن ایسسمنٹ
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