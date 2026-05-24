Multiple deaths and injuries in Quetta as train passes through blasts

The news text mentions that a train passing through a blast-hit location in Quetta, the capital of Balochistan, has led to multiple fatalities and injuries. The number of casualties and the blast's severity are still unknown.
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں چمن پھاٹک سے گزرنے والی ٹرین کے قریب دھماکے میں متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے جبکہ کئی مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے اعلیٰ پولیس افسر اور سول انتظامیہ کے عہدے دار نے بی بی سی کے محمد کاظم کو بتایا کہ کوئٹہ دھماکے میں 20 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ 70 افراد زخمی ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے مطابق اتوار کی صبح کوئٹہ کینٹ سے آنے والی شٹل ٹرین چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی زد میں آئی۔ دھماکے کے نتیجے میں انجن سمیت تین کوچز پٹری سے اتر گئیں جبکہ دو کوچز الٹ گئیں۔ جائے حادثہ پر فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موجود ہیں۔ حکام کی جانب سے تاحال اس دھماکے کی نوعیت یا ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں۔ تاہم ریلوے لائن کے اطراف کھڑی کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ دکھائی دینے والی ویڈیوز میں ریلوے لائن کے قریب کھڑی گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے جبکہ ٹریک پر ٹرین کی بوگیاں اُلٹی ہوئی ہیں۔ دھماکے کے باعث کوئٹہ شہر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ حنیف عباسی کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔امدادی کارروائیوں کے لئے ریسکیو ٹرک اور ریلیف ٹرین جائے وقوعہ پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ ’بڑی حد تک‘ معاہدہ طے پا جانے کا دعویٰ: اُمید ہے کہ بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کریں گے، شہباز شریف امریکی فوج کی سابق اہلکار پر ایران کے لیے جاسوسی کا الزام اور گرفتاری پر انعام مقرر: مونیکا وِٹ کون ہیں.
Train Blast Multiple Deaths Injuries Balochistan Pakistan Federal Minister Of Railways
