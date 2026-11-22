Mustafa Kamal Supports Karachi Federation Status Amid New Provinces Push
Federal Minister Mustafa Kamal firmly backs Karachi's integration into the federation and the new provinces movement, urging immediate parliamentary action before the next budget cycle in December.
فدرل وزیر مستحق کمال نے واضح کیا ہے کہ وہ کراچی کو وفاقی دارالحکومت کے حصے بنانے کے اقدام کی مکمل حمایت کریں گے۔ انہوں نے نئے صوبوں کی تحریک پر کسی قسم کی پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کراچی کو وفاقی دائرے میں لانے کا کوئی تجویز پیش کیا جائے تو وہ اس کی پوری طاقت سے حمایت کریں گے۔
کراچی اور نئے صوبوں کی حمایت کا اعلان
ایم کیو ایم کے لیڈر مستحق کمال نے اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے زور دیا کہ چاہے کوئی بھی کوشش کی جائے، وہ نئے صوبوں کی تحریک سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ موجودہ حالات میں صوبوں کی تقسیم ایک ضروری اور ناگزیر قدم ہے۔Also readNCCIA busts Karachi man's alleged operation selling stolen U.S. databases
دسمبر میں فیصلہ اور بجٹ سے قبل اقدام
مستحق کمال نے وضاحت کی کہ دسمبر کا مہینہ اس معاملے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے، وہ اگلے بجٹ سے قبل ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت بندی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت کو اس معاملے میں جلد از جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
ریاست کی بقا اور پارلیمانی اجلاس
انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر وزیر اعظم چاہیں تو وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر ریفرنڈم کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے آصف علی زرداری کو ایک باصلاحیت رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ہر کام کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔
پی ٹی آئی اور سندھ پر تنقید و تجاویز
مستحق کمال نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کو بھی نئے صوبوں کے معاملے میں بغیر کسی شرط کے حمایت کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی کے لیے ریاست کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے۔ دوسری جانب، نسیر حسین شاہ نے وضاحت کی کہ سندھ متحدہ رہے گی، حالانکہ نئے صوبوں پر بحث جاری ہے۔
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