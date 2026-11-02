MQM Pakistan New Provinces Movement Karachi March
MQM Pakistan announced a major march for new provinces on November 29, demanding administrative units in Karachi.
پاکستان میں نئے صوبوں کی تحریک کی قیادت کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان نے ملک بھر میں عوامی حقوق کے حصول کے لیے 29 نومبر کو بڑا قافلہ تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے پی آئی بی کالونی میں کے ایم سی گراونڈ میں جنرل ورکرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں نئے صوبوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنا اب لازمی ہو چکا ہے اور تحریک کو مزید جاری رکھا جائے گا۔
تحریک نئے صوبوں کا اعلان
ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنے خطاب میں مزید تفصیل دیتے ہوئے کہا کہ جہاں صوبے کا مطالبہ ہے اور آبادی کے تناسب سے ضرورت محسوس کی جاتی ہے، وہاں نئے صوبے بنائے جانے چاہئیں۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان میں نئے صوبوں کا سب سے مضبوط مقدمہ سندھ کے شہری علاقوں کا ہے اور اس وقت ملک میں سب سے زیادہ صوبے کی ضرورت بھی اسی علاقے میں ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کارکنان کی بڑی تعداد کے سامنے کیا جس میں ایم کیو ایم کے تنظیمی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کا صوبہ کہاں بنے گا تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا جواب ہے کہ وہ اپنے حصے کی زمین ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں اپنی زمینیں پاکستان کے نام پر قربان کیں اور غیر مسلموں کی چھوڑی ہوئی متروکہ جائیدادیں قانونی طور پر ہماری ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے امید ظاہر کی کہ پورا پاکستان ایم کیو ایم کی جانب دیکھ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
مارچ کی تیاریاں اور راستے مسدود
ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سرکاری اعلان کیا کہ نومبر کے آخری اتوار یعنی 29 نومبر کو ایم کیو ایم کا قافلہ شارع فیصل کی جانب روانہ ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قافلے کے نکلتے ہی شارع فیصل جانے والے تمام راستے مسدود ہوجائیں گے تاکہ تحریک کو متحرک کیا جا سکے۔ انہوں نے دھمکیاں دینے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں دھمکانے آ رہے ہیں اور نومبر کو ستم گر بنا دیں گے۔
انہوں نے تاریخ کے سانحات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہم مشکلات سے گزر چکے ہیں۔ 30 ستمبر 1986 کو حیدرآباد میں مہاجروں کا قتل عام ہوا، سانحہ سہراب گوٹھ اور سانحہ قصبہ علی گڑھ بھی پیش آئے، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک نہیں رکی اور آگے بڑھتی رہی۔ ان کا ماننا ہے کہ پورے برصغیر میں ایم کیو ایم جیسی کوئی دوسری تحریک نہیں اور ہمیں ایوانوں کی ضرورت نہیں بلکہ ایوانوں کو ہماری ضرورت ہے۔
انتظامی یونٹس اور عوامی حقوق
سینئر رہنما فاروق ستار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقدمہ پاکستان کی 26 کروڑ مظلوم عوام کا ہے جن کے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 45 سالہ جدوجہد رنگ لا رہی ہے لیکن 18ویں ترمیم سے پاکستان کی شرح نمو میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر نہیں، سڑکیں تباہ حال ہیں اور کچرا تک نہیں اٹھایا جا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ چار صوبے چند سو خاندانوں کی شراکت داری بن کر رہ گئے ہیں۔
فاروق ستار نے مزید کہا کہ گزشتہ 18 برسوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کردیا ہے۔ انتظامی یونٹس زبان یا لسانیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ انتظامی بنیادوں پر بننے چاہئیں۔ کراچی کے پختون، بلوچ، گلگتی اور بلتی سمیت تمام شہری الگ انتظامی یونٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامی یونٹ بننے کے بعد بھی ہم سندھی ٹوپی، اجرک اور جناح ٹوپی پہنیں گے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ انتظامی یونٹس کا مطالبہ سندھ کی ثقافت یا زبان کے خلاف نہیں بلکہ عوام کو ان کے حقوق اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہے۔ فاروق ستار نے وڈیروں اور جاگیرداروں کو بھی تنہا کیا اور کہا کہ انہوں نے کراچی ہی نہیں بلکہ لاڑکانہ، سکھر، میرپورخاص اور حیدرآباد کو بھی کیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامی یونٹس کے مطالبے پر فل اسٹاپ نہیں لگا بلکہ کرپشن اور بدمعاشی پر فل اسٹاپ لگنا چاہیے۔
حکمرانوں کے خلاف صف بندی
اجلاس میں شرکاء نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ملک بھر میں نئے صوبوں کے قیام کے مطالبے کی ہاتھ اٹھا کر حمایت بھی لی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آج پی آئی بی کا گراؤنڈ چھوٹا پڑ گیا ہے اور ابھی پوری طرح آواز بھی نہیں لگائی تھی۔ آج کا اجتماع اصل صف بندی کے لیے بلایا گیا ہے جو ظالموں کے خلاف مظلوموں اور جابروں کے خلاف معصوموں کی صف بندی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے ثمرات عام عوام تک نہ پہنچیں۔ پاکستان سے چند خاندانوں کی حکمرانی ختم کرنا ہوگی اور ملک میں موروثی سیاست کی اب کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کا اختیار اور اقتدار عام عوام تک پہنچانا ہے۔ آئندہ اجتماع میں تحریک کے حوالے سے مزید فیصلے کیے جائیں گے تاکہ عوام کی حکمرانی قائم کی جا سکے۔
سینئر رہنما وسیم اختر نے کہا کہ یہ صرف ضلع شرقی کے کارکنان کا اجلاس ہے اور پورا کراچی ابھی یہاں موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کنوینر ہوتا ہے جبکہ باقی سب کارکن ہوتے ہیں، اگر ذمہ دار بداخلاق ہو تو کوئی اس کے ساتھ نہیں چلتا، لیکن ذمہ دار کردار کا حامل ہو تو سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول آ کر دیکھیں کہ یہ صرف ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، پورا کراچی نہیں اور یہاں سے اٹھنے والا نعرہ اسلام آباد تک جائے گا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics