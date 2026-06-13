MQM-P leader Mustafa Kamal ne apne party ki leadership ko kathin aamozon mein ghoshtaya hai. Usne yeh bhi kaha ki yeh party ki leadership ka kya haal hai. Usne yeh bhi kaha ki yeh party ki leadership ka kya haal hai. Usne yeh bhi kaha ki yeh party ki leadership ka kya haal hai.

MQM-P Leader Mustafa Kamal Criticizes Party Leadership Mustafa Kamal MQM-P Farooq Sattar Kamran Tessori Karachi MQM-P Chairman Khalid Maqbool Siddiqui MQM Members MQM-P Leader Mustafa Kamal Criticizes Party Leadership Mustafa Kamal MQM-P Farooq Sattar Kamran Tessori Karachi MQM-P Chairman Khalid Maqbool Siddiqui MQM Members Mustafa Kamal ne apne party ki leadership ko kathin aamozon mein ghoshtaya hai.

Iski wajah yeh hai ki MQM-P ki party chairperson Khalid Maqbool Siddiqui ne Kamran Tessori ko party ki 'red line' ke roop mein parhaya hai. Mustafa Kamal ne yeh bhi kaha ki woh bhi is position ko apnaayenge agar yeh party ki policy hai. Lekin agar yeh policy nahin hai to party ke leaderon ko is tarah ki baaton se bachna chahiye.

Mustafa Kamal ne yeh bhi kaha ki MQM ke members ne apne khoon aur mehndon ke liye party ki wajah banke hain. Unhone apne jeevan ko party ke liye kharach karke apne samuday ko mushkilon se nikaalne ki koshish ki hai. Mustafa Kamal ne party ke leaderon se apni community ko azaadi se darne aur apne personal interest ke liye apni community ko bandh karne se rokna seekhaya.

Usne yeh bhi kaha ki koi leader jo apne apne election ke liye khata hai, vah apne logon ke haq ke liye ladne ki tayaari nahin kar sakta hai. Mustafa Kamal ne yeh bhi kaha ki MQM-P ki party ki internal elections 4 baar postpone ho chuki hai. Iska matlab yeh hai ki yeh party ki leadership ka kya haal hai. Usne yeh bhi kaha ki yeh leadership kaise dusron se haq maang sakta hai.

Mustafa Kamal ne yeh bhi kaha ki aaj Pakistan ki siyasi duniya mein kai bade faislay honge. Usne yeh bhi kaha ki yeh faislay karne ke liye MQM ki wajah kahan hai. Usne yeh bhi kaha ki yeh faislay karne ke liye MQM ki wajah kahan hai. Usne yeh bhi kaha ki yeh faislay karne ke liye MQM ki wajah kahan hai.

Usne yeh bhi kaha ki yeh faislay karne ke liye MQM ki wajah kahan hai. Usne yeh bhi kaha ki yeh faislay karne ke liye MQM ki wajah kahan hai





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MQM-P Mustafa Kamal Farooq Sattar Kamran Tessori Khalid Maqbool Siddiqui

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