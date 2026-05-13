Massive Attack on Rehabilitation Center Kills 269 in Kabul

A massive attack on a rehabilitation center in Kabul has resulted in the deaths of 269 people, with many more feared to have been killed. The attack took place on a busy road in the city, and the injured were taken to a nearby hospital.
کابل میں منشیات کے عادی افراد کے بحالی مرکز پر حملے میں ہلاک ہونے والے 269 افراد، جن کے اہلخانہ اپنے سوالوں کا جواب چاہتے ہیںایک بھیگی اور سرد صبح کو مسعودہ نامی خاتون شمال مغربی کابل کے پہاڑی علاقے میں واقع ایک قبرستان کا رُخ کرتی ہیں تاکہ وہاں موجود اپنے چھوٹے بھائی میرواعظ کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکیں۔ مسعودہ یہ نہیں جانتیں کہ دو ماہ قبل پاکستانی فضائی حملے میں مارے جانے کے بعد اُن کے بھائی کی قبر اصل میں کہاں ہے۔ وہ ایک اجتماعی قبر کے کنارے کھڑی ہوتی ہیں، جو چھوٹے سفید پتھروں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جس پر سرمئی گرینائٹ سِلوں سے بنا عارضی کتبہ لگایا گیا ہے۔ یہ کم از کم 269 افراد کی آخری آرام گاہ ہے جو ایک منشیات کے بحالی مرکز پر ہوئے فضائی حملے میں مارے گئے تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس ایک اجتماعی قبر میں مجموعی طور پر کتنے لوگ دفن ہیں۔ مسعودہ کے 24 سالہ بھائی میرواعظ کی طرح اس حملے میں ہلاک ہونے والے بہت سے افراد کی لاشیں ناقابل شناخت تھے۔ کچھ لاشیں جھلس کر مسخ ہو گئی تھیں۔پڑھتے رہیے 27 سالہ مسعودہ روتے ہوئے کہتی ہیں کہ ’میرے بھائی کی لاش ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ ہمارے لیے اسے دفنانے کے لیے مشکل سے کچھ بچا تھا۔‘ ’اُنھیں (ریسکیو اہلکاروں کو) صرف اُن کا دھڑ ملا تھا۔ میں نے بھائی کے دھڑ پر موجود ایک پیدائشی نشان سے اُس کی شناخت کی ہے۔‘ اُمید ڈرگ ری ہیبیلیٹیشن ہسپتال پر یہ حملہ افغانستان کی تاریخ کے سب سے مہلک اور ہلاکت خیز حملوں میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ اس تاریخ میں طالبان، نیٹو اور افغان فوج کے درمیان 20 سالہ جنگ بھی شامل ہے۔ منگل کو اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق تصدیق شدہ ہلاکتوں کی تعداد 269 ہے۔ اس رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد اِس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ چین کا پاکستان پر مشرق وسطیٰ میں ثالثی کی کوششیں تیز کرنے پر زور: امریکہ کے دھمکی آمیز اور اشتعال انگیز بیانات ممکنہ معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، ایران لکی مروت: بھائی کی ہلاکت کے بعد ایف سی کی نوکری چھوڑ کر گھر آ جانے والے محمد ریاض جن کی بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیشی پر تنازع کھڑا ہوابی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیںگذشتہ چند مہینوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں جن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں اکثریت پاکستانی فضائی حملوں میں مارے جانے والوں کی ہے۔ اسلام آباد طالبان حکومت پر اُن شدت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتا ہے جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ کابل اس الزام کی تردید کرتا ہے.
