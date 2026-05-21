Non-violent protest in Pakistan over the killing of a young girl in Thasanaghdar

A non-violent protest has been organized in Pakistan over the killing of a young girl in Thasanaghdar. The protest is being held to raise awareness about the killing of a young girl in Thasanaghdar, who was married 15 days ago. The girl was killed in a case of honor killing, which is a violation of human rights. The protest is being organized by the Pakistan People's Party, which has demanded that the case be investigated thoroughly and that the perpetrators be brought to justice.
مقتولہ کی شادی 15 روز قبل نوشکی کے علی نواز ابڑو سے ہوئی تھی، جبکہ لڑکی کو دو روز قبل بلوچستان سے واپس لایا گیا تھاسانگھڑ میں غیرت کے نام پر نوجوان لڑکی کے قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ چک نمبر 81 مانگ میں پیش آیا۔ مقتولہ کے بھائی خمیسو کندانی، سسر فرید ابڑو اور ثالث احمد شاہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تحویل میں لے لی گئی ہے۔ مقتولہ کی شادی 15 روز قبل نوشکی کے علی نواز ابڑو سے ہوئی تھی، جبکہ لڑکی کو دو روز قبل بلوچستان سے واپس لایا گیا تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا غیرت کے نام پر قتل کا مقدمہ ریاست کی مدعیت میں درج ہوگا، واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا، غیرت کے نام پر معصوم بچیوں کا قتل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شازیہ مری کے مطابق فرسودہ ذہنیت کے نام پر انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی،ذاتی رنجش پر بھی عورت کو جواز بنا کر قتل اور فرسودہ سوچ کا سہارا لیا جاتا ہے، پولیس شفاف تحقیقات کرے گی اور مضبوط کیس بنائے گی تاکہ ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔چیف آف دی نیول اسٹاف نے پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات سے نوازاچین کے اعلیٰ سطح وفد کی وزیراعظم سے ملاقات، پاکستان کی حمایت کی یقین دہان.
Pakistan People's Party Honor Killing Non-Violent Protest Thasanaghdar
