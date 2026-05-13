Nueva Emergency Room in Lahore Hospital

The new emergency room in the Lahore hospital will provide all medical services to incoming patients under the one-stop-shop concept.

اس سے قبل ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کے لئے 40 بستر مختص تھے، نئی ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کوون ونڈ آپریشن کے تحت تمام میڈیکل سروسز فراہم کی جائیں گی۔ جدید تقاضوں کے مطابق توسیع کا یہ منصوبہ سول اسپتال انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا ہے۔ نئی توسیعی ایمرجنسی کا افتتاح وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو آج بروز بدھ 13 مئی کو کریں گے۔ نئی قائم کی گئی ایمرجنسی مکمل ائیرکنڈیشڈ ہے جس میں آئی سی یو یونٹ، وینٹی لیٹر، سینٹرل آلائش آکسیجن سسٹم، مانیٹرز بھی نصب کئے گئے ہیں۔ شعبہ ایمرجنسی میں ہی ڈینگی سمیت دیگر انفیکشن سے متاثرہ مریضوں کے لئے علیحدہ سے بستر بھی مختص کئے گئے ہیں۔ اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر خالد بخاری نے بتایا کہ سول اسپتال کے شعبہ حادثات میں یومیہ 1700 سے 1800 مریض رپورٹ ہوتے ہیں جنہیں مختلف طبی مسائل کا سامنا ہوتا جس کے بعد مریضوں کو علاج کے لیے مختلف یونٹوں میں بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئی ایمرجنسی میں ایکسرے سمیت تمام تر سہولیات ون ونڈو آپریشن کے تحت مریضوں کو فراہم کی جاسکیں گے۔ اسپتال کی نئی ایمرجنسی میں ہیٹ اسٹروک اور فالج کے مریضوں کو بھی بروقت طبی امداد فراہم کی جاسکے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اسپتال کی 100 بستروں پر مشتمل ایمرجنسی میں بیک وقت 100 مریضوں کو طبی سہولیات فراہم ہوسکیں گے۔حکومت کا آئندہ بجٹ کے معاملے پر نواز شریف کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہاسحاق ڈار کی چین، آسٹریا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ، ایران-امریکا مذاکرات پر تبادلہ خیا.

اس سے قبل ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کے لئے 40 بستر مختص تھے، نئی ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کوون ونڈ آپریشن کے تحت تمام میڈیکل سروسز فراہم کی جائیں گی۔ جدید تقاضوں کے مطابق توسیع کا یہ منصوبہ سول اسپتال انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا ہے۔ نئی توسیعی ایمرجنسی کا افتتاح وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو آج بروز بدھ 13 مئی کو کریں گے۔ نئی قائم کی گئی ایمرجنسی مکمل ائیرکنڈیشڈ ہے جس میں آئی سی یو یونٹ، وینٹی لیٹر، سینٹرل آلائش آکسیجن سسٹم، مانیٹرز بھی نصب کئے گئے ہیں۔ شعبہ ایمرجنسی میں ہی ڈینگی سمیت دیگر انفیکشن سے متاثرہ مریضوں کے لئے علیحدہ سے بستر بھی مختص کئے گئے ہیں۔ اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر خالد بخاری نے بتایا کہ سول اسپتال کے شعبہ حادثات میں یومیہ 1700 سے 1800 مریض رپورٹ ہوتے ہیں جنہیں مختلف طبی مسائل کا سامنا ہوتا جس کے بعد مریضوں کو علاج کے لیے مختلف یونٹوں میں بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئی ایمرجنسی میں ایکسرے سمیت تمام تر سہولیات ون ونڈو آپریشن کے تحت مریضوں کو فراہم کی جاسکیں گے۔ اسپتال کی نئی ایمرجنسی میں ہیٹ اسٹروک اور فالج کے مریضوں کو بھی بروقت طبی امداد فراہم کی جاسکے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اسپتال کی 100 بستروں پر مشتمل ایمرجنسی میں بیک وقت 100 مریضوں کو طبی سہولیات فراہم ہوسکیں گے۔حکومت کا آئندہ بجٹ کے معاملے پر نواز شریف کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہاسحاق ڈار کی چین، آسٹریا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ، ایران-امریکا مذاکرات پر تبادلہ خیا





ExpressNewsPK / 🏆 13. in PK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emergency Room Lahore Hospital Medical Services One-Stop-Shop Concept New Emergency Room

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PTI submits list of leaders for Adiala Jail meeting with Imran Khan, Bushra BibiA petition has been filed in the Supreme Court challenging the Islamabad High Court's decision regarding medical treatment and hospital transfer for former prime minister and PTI founder Imran Khan. The petition was submitted by Imran Khan's sister, Uzma Khan, seeking the annulment of the Islamabad High Court's order and requesting directives for the PTI founder's transfer to a hospital for medical treatment.

Read more »

Dutch hospital quarantines staff amid Hantavirus scareFind latest breaking, trending, viral news from Pakistan and information on top stories, weather, business, entertainment, politics, sports and more.

Read more »

Pakistan's Fiscal Deficit Falls Below One Percent for First Time in History: Finance MinistryDr Rabia Wali's Historic Milestone in Sports Biomechanics at Loughborough UniversityDr Rabia Wali, a finance ministry official, has announced that Pakistan's fiscal deficit has reached its lowest level in history, under one percent, a significant achievement for the country. Meanwhile, a Pakistani woman research scholar has made a significant breakthrough in sports biomechanics research, becoming the first Pakistani woman to complete postdoctoral research in this field at Loughborough University. Dr Rabia, currently a faculty member at Lahore College for Women University, is making a significant contribution to sports research by promoting modern sports science and biomechanics in Pakistan.

Read more »

PCB confirms ticket sales date for Pakistan-Australia ODI seriesLAHORE: Ticket sales for the upcoming One-Day International (ODI) series between Pakistan national cricket team and Australia national cricke

Read more »

Pakistan's U-19 fast bowling, experienced players participate in ODI camp, extra players namedPakistan's upcoming ODI series against Australia is set to begin on May 15 with a training camp at the National Cricket Academy in Lahore. A total of 28 players have been included in the camp, which will continue until May 21, including training sessions and practice matches. Abdul Subhan and Ali Raza, Pakistan's U-19 fast bowlers, are also part of the training setup. Other squad members include Aamir Jamal, Abrar Ahmed, Fakhar Zaman, Haider Ali, Haris Rauf, Naseem Shah, Shadab Khan, Usman Khan, and more. The coaching staff from the National Cricket Academy will work alongside the coaching staff of the Pakistan national cricket team during the camp, while some of the experienced players like Abbas Jamal, Abrar Ahmed, Faisal Akram, Hamza Nazar, Hunain Shah, Khawaja Mohammad Nafay, Maaz Sadaqat, Mehran Mumtaz, Mohammad Faik, Mohammad Hasnain, Mohammad Salman Mirza, Saad Baig, Saad Masood, Sahibzada Farhan, Shamyl Hussain, and Sufiyan Muqeem have also been mentioned as part of the camp. Additionally, Pakistan and Australia will play a three-match ODI series, starting from May 30 to June 4 in Rawalpindi and Lahore.

Read more »

Hantavirus protocol breach at Dutch hospital as medics race to curb spreadA Dutch hospital has quarantined 12 staff members as a preventive measure after blood and urine from a hantavirus patient were handled without observing strict ​protocols

Read more »