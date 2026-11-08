NA-77 اور PP-203 میں پولنگ مکمل، کاؤنٹنگ جاری
NA-77 گوجرانوالہ اور PP-203 چچی وٹنی میں ضمنی انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدواروں نے حصہ لیا۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دو اہم حلقوں میں صبح سے شام تک جاری رہنے والے ضمنی انتخابات کا عمل صبح کے وقت شروع ہوا اور دوپہر پانچ بجے سرکاری طور پر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق، ناظرین نے ہنگامے کے بغیر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور تمام پولنگ اسٹیشنز پر انتخابات کا عمل باقاعدگی سے جاری رہا۔
NA-77 میں پولنگ اسٹیشنز کی تفصیلات
NA-77 گوجرانوالہ کے حلقے میں کل تین سو تینتیس پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے، جہاں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک سو بارہ اسٹیشنز مردوں اور ایک سو ستر عورتوں کے لیے مخصوص تھے جبکہ چالیس اور چار اسٹیشنز مختلط تھے۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق، اس حلقے میں کل نو سو باسٹھ پولنگ بوتھز موجود تھے جن میں سے پانچ سو تیرہ مردوں اور چوالیس اور سات عورتوں کے لیے رکھے گئے تھے۔Also readNA-77 کے انتخابی نتائج اور امیدواروں کا تفصیلی جائزہ
امیدواروں اور ووٹنگ کے اعداد و شمار
اس ضمنی الیکشن میں گیارہ امیدواروں نے حصہ لیا ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار راشد بشیر وڑائچ شامل ہیں۔ ان کے والد سابق ممبر قومی اسمبلی محمود بشیر وڑائچ کا انتقال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ نشست خالی ہوئی تھی۔ پچھلے عام انتخابات میں محمود بشیر وڑائچ نے ایک لاکس نوے ہزار سات سو چوہتر ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے قریبی حریف راشدا طارق کو نوے ہزار اٹھاسٹھ ووٹ ملے تھے۔
پنجاب اسمبلی حلقے PP-203 کی صورتحال
اسی دوران پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP-203 چچی وٹنی میں بھی پولنگ کا عمل اختتام پذیر ہو گیا ہے، جہاں دو لاکس پچاس ہزار دو سو بائیس رجسٹرڈ ووٹرز نے اپنا ووٹ ڈالا۔ اس حلقے کے لیے پاکستان مسلم لیگ ن کے چودھری اسد حیات جٹ کو امیدوار کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جو کہ سابق ایم پی اے چودھری محمد حیات جٹ کے انتقال کے بعد اس نشست پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔
سیکیورٹی انتظامات اور کاؤنٹنگ کی ذمہ داری
دونوں حلقوں میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، تمام پولنگ اسٹیشنز پر امن اور پرامن فضا قائم رہی۔ اب کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے جس کے بعد حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا اور حلقوں کے نئے نمائندے منتخب ہوں گے۔
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