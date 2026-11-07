NA-77 کے انتخابی نتائج اور امیدواروں کا تفصیلی جائزہ
NA-77 گجرانوالہ میں آنے والے اتوار کے روز ضمنی انتخابات ہوں گے جس میں 5 لاکھ 18 ہزار رجسٹرڈ ووٹرز اپنے رائے کا استعمال کریں گے۔
NA-77 گجرانوالہ کے ضمنی انتخابات اس ہفتے اتوار کو منعقد ہوں گے۔ اس اہم الیکشن میں کل 518,620 رجسٹرڈ ووٹرز اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ اس تعداد میں سے 277,480 مرد اور 241,140 خواتین ووٹر شامل ہیں۔
انتخابات کی تیاریاں اور پولنگ اسٹیشنز
الیکشن کمیشن نے تمام اضلاع اور یونین کونسلز میں کل 333 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے ہیں۔ ان میں سے 142 اسٹیشنز صرف مرد ووٹرز کے لیے مخصوص ہیں۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
علاوہ ازیں 137 پولنگ اسٹیشنز صرف خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ باقی 54 پولنگ اسٹیشنز مرد اور خواتین دونوں کے لیے کھولے گئے ہیں۔
مسابقت میں شامل امیدواروں کی تفصیلات
مسلم لیگ ن کے امیدوار راشد بشیر ویرک، سنٹرل مسلم لیگ کے محمد ابراہیم گجر، اور پاکستان آئیڈیالوجیکل پارٹی کے طیب محمود اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔
اس کے علاوہ آزاد امیدوارالفط رسول وارث اور منظر قادین بھنڈر بھی اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار چکے ہیں۔ یہ چھ امیدوار اپنے دعویدارانہ بیانات کے ساتھ انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔
ووٹرز کی تعداد اور حلقے کی اہم جغرافیہ
حلقہ NA-77 میں اہم علاقوں میں گجرانوالہ کینٹ، قیلا دیدار سنگھ، رہوالی اور لدھیانہ وارث شامل ہیں۔ یہ علاقے حلقے کی آبادی کا اہم حصہ بناتے ہیں۔
حلقے کے عوام کے بنیادی مسائل میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، صحت اور تعلیم کی سہولیات کی کمی، اور صاف پانی اور سیوریج کا نظام شامل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے امیدوار اپنی اپنی پالیسیاں پیش کر رہے ہیں۔
پچھلے انتخابات کے نتائج اور سیاسی پس منظر
2024 کے عام انتخابات میں محمود بشیر ویرک نے 109,704 ووٹ حاصل کیے تھے۔ دوسرے نمبر پر راشدا طارق 91,825 ووٹوں کے ساتھ آئی تھیں۔
دونوں امیدواروں کے درمیان 17,879 ووٹوں کا فرق تھا۔ اس الیکشن میں مسابقت انتہائی سخت ہونے کی امید ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں۔
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