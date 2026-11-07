NADRA کے سابق افسر کی گرفتاری، ایرانی شہری کو شناختی کارڈ جاری کرنے پر ایف آئی اے کا حملہ
ایف آئی اے نے کراچی سے NADRA کے سابق اہلکار ضیاء الحق عریان کو گرفتار کرلیا جو ایرانی شہری کو غیرقانونی طور پر پاکستانی شناختی کارڈ جاری کرنے کے ملزم ہیں۔
فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے اتوار کی صبح کراچی سے نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی ( NADRA) کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر ضیاء الحق عریان کو گرفتار کیا۔ یہ کارروائی اس وقت سامنے آئی جب ایف آئی اے کے محکمہ اینٹی ہومن ٹریفکنگ سرکل (AHTC) کی جانب سے چلائی گئی کارروائی میں یہ ثابت ہوا کہ ملزم ضیاء الحق عریان نے ایرانی شہری کو غیرقانونی طور پر پاکستانی شناختی کارڈ جاری کیا تھا۔ ایف آئی اے کے سربراہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، گرفتار شدہ شخصیات کیخلاف ثبوت موجود ہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔
پولیس کا حملہ اور ملزم کی شناخت
ایف آئی اے کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ گرفتار ملزم ضیاء الحق عریان کی حیثیت سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر (ٹیکنیکل) تھی۔ ان کی تعیناتی کراچی کے میگا سیمینز چوکڑی برانچ میں ہوتی تھی۔ ایف آئی اے کی اینٹی ہومن ٹریفکنگ سرکل (AHTC) کراچی کی ٹیم نے چھاپہ مار کر انہیں حراست میں لیا۔ اس اقدام کے پیچھے ایک طویل اور منظم تحقیقاتی کارروائی شامل تھی جس میں غیرقانونی دستاویزات بنانے والے حلقوں کے رابطوں کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی۔Also readBalochistan Police and NADRA Sign Key Agreement to Provide Advanced Digital Identity Services
تحقیقاتی دستاویزات میں درج ہے کہ ضیاء الحق عریان نے اپنے سابقہ عہدے کے ذریعے حاصل کیے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک ایرانی شہری کی شناختی کارڈ کی پروسیسنگ کی تھی۔ یہ اقدام قومی سلامتی کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ غیر ملکی شہریوں کو پاکستانی شناختی دستاویزات جاری کرنا ایک سنجیدہ جرم ہے۔ ایف آئی اے نے اس بات کی وضاحت کی کہ ملزم کی حراست کے بعد ان کے سامان اور ذاتی ریکارڈ کو ضبط کر لیا گیا ہے۔
مفرور ایرانی شہری اور ہوائی اڈے پر کارروائی
اس کیس کی بنیادی وجہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوئی تیز نظر رہنے والی امیگریشن اہلکاروں کی کارروائی تھی۔ اتوار کی صبح تفتیشی اہلکاروں نے قطر کی طرف سفر کرنے والے دو مسافروں کو پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈز دکھاتے ہوئے روکا۔ امیگریشن اہلکاروں کو ان مسافروں کے چالان اور شناختی دستاویزات میں کچھ غیر معمولی علامات نظر آئیں جن کی وجہ سے انہیں مشکوک قرار دیا گیا۔
جب امیگریشن افسران نے مسافروں سے استفسار کیا تو دونوں نے انکشاف کیا کہ وہ بنیادی طور پر ایرانی شہری ہیں۔ انہوں نے تفتیش کے دوران یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے غیرقانونی طریقے سے پاکستانی شناختی دستاویزات حاصل کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ دستاویزات پیسوں کے عوض حاصل کی تھیں۔ اس انکشاف نے امیگریشن افسران کو حیران کر دیا کیونکہ یہ واضح تھا کہ یہ افراد قانونی طور پر پاکستانی شہریت یا ویزا حاصل کرنے کے لیے اہل نہیں تھے۔
ملزمان کی پوزیشن اور تحقیقاتی رپورٹ
ایف آئی اے کی جانب سے جاری کردہ تفصیلی رپورٹ کے مطابق، گرفتار ہونے والے ایرانی شہریوں میں سے ایک کی شناخت محمد اکبر کے نام سے ہوئی ہے۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ضیاء الحق عریان کا تعلق محمد اکبر سے براہ راست تھا۔ عریان نے اپنی سابقہ ذمہ داریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد اکبر کے شناختی کارڈ کی پروسیسنگ مکمل کروائی۔ یہ کارروائی ایف آئی اے کے لیے ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے کیونکہ اس نے سرکاری اداروں میں بدعنوانی کے ان حلقوں کا پردہ چاڑھا جو غیرقانونی طور پر شناختی کارڈز بناتے تھے۔
ایف آئی اے کے مطابق، گرفتار ملزم ضیاء الحق عریان سے مزید تفتیز جاری ہے۔ اس دوران ایف آئی اے نے NADRA کے ذمہ داران اور متعلقہ دستاویزات کی سختی سے جانچ شروع کر دی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کتنے اور کون سے دیگر دستاویزات اسی طرح غیرقانونی بنائے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کے ذرائع نے بتایا کہ ملزم کی حراست کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں اور معاونین کے نام بھی دیے ہیں جن کی گرفتاری کا بھی امکان ہے۔
آئندی اقدامات اور متاثرین پر اثرات
ایف آئی اے نے واضح کیا ہے کہ وہ اس کیس میں شامل دیگر افسران، ایجنٹوں اور ریکارڈ کے فراہم کنندگان کے خلاف بھی کارروائی جاری رکھے گی۔ تحقیقات کے مرحلے میں متعلقہ سرکاری ریکارڈز کا موازنہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کتنے غیرقانونی شناختی کارڈز جاری کیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کی اینٹی ہومن ٹریفکنگ سرکل کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق، ابھی تک صرف ایک ہی ایرانی شہری کے کیس کی تصدیق ہوئی ہے تاہم دیگر ممکنہ کیسز پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔
اس واقعے نے NADRA اور دیگر متعلقہ اداروں میں غیرقانونی سرگرمیوں کے خلاف احتساب کے نئے معیارات متعارف کرائے ہیں۔ عوام میں اس بات کی آگاہی پیدا کی جا رہی ہے کہ شناختی دستاویزات کی خرید و فروخت سنگین جرم ہے جس کی سزا قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتی ہیں۔ ایف آئی اے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی دستاویزات کے سودے بازی کے حوالے سے فوری طور پر متعلقہ ایجنسی کو اطلاع دیں تاکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے احتیاطی کارروائی کر سکیں۔
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