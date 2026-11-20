NCCIA نے ڈارک ویب پر ڈیٹا بیچنے والے فوڈ ڈیلیوری بوائے کو گرفتار کر لیا
نیاسی نے فوڈ ڈیلیوری بوائے حسام الدین کو گرفتار کیا جو ڈارک ویب پر سی بی آئی اور خفیہ ایجنٹوں کا ڈیٹا بیچ رہا تھا۔
قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ( NCCIA) نے کراچی سے ایک نوجوان فوڈ ڈیلیوری رائیڈر کو گرفتار کر لیا ہے جس پر الزام ہے کہ وہ ڈارک ویب پر حساس ذاتی اعداد و شمار بیچ رہا تھا۔ ایجنسی کے عہدیداروں کے مطابق، اس شخص نے گزشتہ تین سالوں سے امریکی شہریوں اور دیگر ممالک کے خفیہ ایجنٹوں کے ڈیٹا کو کرپٹو کرنسی میں فروخت کیا۔
مشتبہ شخص کی شناخت اور گرفتاری کا طریقہ کار
نیاسی (NCCIA) نے انٹرنیشنل ایجنسیز سے موصول ہونے والی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر مشتبہ شخص حسام الدین کو مینزور کالونی کے بستی کے گلی کوچوں سے گھیر لیا۔ کارروائی کے دوران ایجنسی کے اہلکاروں نے نصف دن کے اندر اندر اسے گرفتار کیا، حالانکہ اس کے پیچھے کئی بین الاقوامی ادارے پورے تین سالوں سے تھے۔ حسام الدین رات کے وقت فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا اور اسے آن لائن گیمبلنگ کی شدید عادت تھی۔Also readnccia and qatar cyber security agency agreed boost cooperation
پولیس کے مطابق، جوا میں لگی رقم فراہم کرنے کے لیے حسام الدین نے ڈارک ویب کا رخ کیا۔ وہ مختلف ٹیلی گرام چینلز میں شامل ہوا اور وہاں دستیاب اوپن سورس ڈیٹا کو جمع کر کے فروخت کرنے لگا۔ اس نے اپنے کاروبار کے لیے "DP Blue" اور "Gotham City" جیسے جعلی آئی ڈیز استعمال کیے جو اس کی خفیہ شناخت کا حصہ تھے۔
فروخت ہونے والے اعداد و شمار کی نوعیت اور نوعیت
تفتیش کے دوران سامنے آیا ہے کہ حسام الدین امریکی شہریوں کا مکمل ڈیٹا بیچ رہا تھا جس میں ان کے نام، فون نمبر، زیپ کوڈ اور مکمل پتے شامل تھے۔ اس کے علاوہ، اس نے امریکی فیڈرل انویسٹیگیشن بیورو (FBI) سے تعلق رکھنے والے حساس ڈیٹا کی بھی تجارت کی۔ اس ڈیٹا کی قدر کی وجہ سے اس پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی کیونکہ یہ صرف عام معلومات نہیں تھیں بلکہ یہ قومی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا کرتی تھیں۔
ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ حسام الدین مختلف ممالک کے خفیہ ایجنٹوں کی اصل شناخت اور ذاتی معلومات بھی فروخت کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے چینی ایجنسیز بھی اس کی گرفتاری کے لیے سرگرم تھیں کیونکہ اس کے اعمال نے بین الاقوامی سطح پر تشویش کا باعث بنا۔
باطنی انگلی اور سائبر کرائم سے متعلق دیگر گرفتاریاں
تفتیش کاروں نے دریافت کیا کہ حسام الدین ہالی وڈ فلم "بٹ مین" کا شیدائی تھا۔ اس نے اپنی ٹیلی گرام چینلز کو فکشنل شہر "گوتھم" کے نام سے منسوب کیا اور اپنے جسم پر بٹ مین سے جڑے کرداروں کے ٹیٹو بنوائے رکھے تھے۔ اس نے ایک اور شناخت "DP Wayne" کے نام سے بھی استعمال کی، جو اس کے ذاتی پسندیدہ کرداروں سے متاثر ہو کر تھی۔
نیاسی (NCCIA) کی جانب سے جاری کردہ پریس کانفرنس میں اضافی ڈائریکٹر شاہد اکبر نے بتایا کہ اس وقت سائبر کرائم، منشیات کی اسمگلنگ اور آن لائن جوا کے الزامات میں کئی دیگر مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دانیال نامی ایک شخص کو ڈیابر سافٹ ویئر بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا جو "ڈبا اسکیم" میں ملوث نیٹ ورک میں استعمال ہوتا تھا۔
شاہد اکبر نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ کراچی یونیورسٹی، انڈس یونیورسٹی اور اردو سائنس کالج سمیت متعدد تعلیمی اداروں میں منشیات فراہم کرنے کے الزام میں دو مزید مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایجنسی نے آن لائن جوا سے منسلک ایک مالی نیٹ ورک کے خلاف بھی کیس درج کیا ہے۔
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