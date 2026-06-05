NDMA glaciers ki barf galti aur tufani haal ki prediction ke baad khatri nishandahi karta hai

gilgit-balṭistan mein glaciers ki barf galti tez hone ke wajah se NDMA ne alert nishandahi kar di hai Hisper-Hopper glacier par dhyan dekh kar muhayyab kia gaya hai ke barf galti mein izafa se pani ki dhaara aur naddi ke level mein terhan izafa hua hai agle 12 se 24 ghanton mein Punjab KPK aur uttar ilaakai mein barish ashob aur mazboot hawain ki prediction ki gayi hai local aqwam aur musafiron ko ehtiyat ke tadbiron ka pallna karne ke liye kaha gaya hai

گلgit-balٹستان میں Temperature ka barhawan haal hai jis ki wajah se glaciers ki barf galti tez ho gayi hai is liye National Disaster Management Authority ( NDMA ) ne khathri nishandahi kar di hai Hisper-Hopper glacier ki barf galti mein izafa dekha ja raha hai jis se pani ki dhaara aur naddi ka level mustaqil taraqqi kar raaha hai NDMA ke mutakalim ke mutabiq authority is haal se ba-khabar hai aur nigrani jaari rahi hai us ke mustaqil pani ki dhaara aur naddi ke level mein Izafa us mutabiq alert nishandahi kar di gayi hai Gojal Rahimabad Nomal Jutal Jutial Colony aur Chilmish ke rewaye watan aur musafiron ko kherah karne ke liye kaha gaya hai NDMA ke mutakalim ne kaha ke Hisper-Hopper Glacier ki barf galti se pani ki dhaara mein izafa hua hai site par naddi ka pani ka level barh gaya jis se alert issue kar di gayi hai local aqwam aur musafiron ko ehtiyati tadbiron ka pallna karne ke liye kaha gaya hai alag se NDMA ne Punjab Khyber Pakhtunkhwa aur uttar ilaakai mein agle 12 se 24 ghanton mein barish aur tufaan ki prediction ki hai NDMA ke mutakalim ke mutabiq agle 12 se 24 ghanton mein Punjab aur Khyber Pakhtunkhwa mein barish ki umid hai jabke Islamabad aur Punjab ke kshetron mein bhi barish ho sakti hai gilgit-balٹistan aur Azad Kashmir ke mukhtalif ilaakai mein bhi barish ka prediction kia gaya hai jis ke saath baaz jagahon par ashob ki bhi imkan hai mutakalim ne kaha ke ashob aur mazboot hawaye tanke ko kamzor imaraton aur installation ko nuksan phunch sakta hai uttar ilaakai mein glacial lake outburst floods aur landslides ka bhi khatra hai barish aur tufani haal ke wajah se raaste mein asar ya roak dawat ho sakti hai relevant authorities ko GD balṣtan Kashmir aur Khyber Pakhtunkhwa ke sensitive aur pahari ilaakai mein raaste band hone ke khatre ke wajah se hoshiyari se rehne ke liye kaha gaya ha.

گلgit-balٹستان میں Temperature ka barhawan haal hai jis ki wajah se glaciers ki barf galti tez ho gayi hai is liye National Disaster Management Authority (NDMA) ne khathri nishandahi kar di hai Hisper-Hopper glacier ki barf galti mein izafa dekha ja raha hai jis se pani ki dhaara aur naddi ka level mustaqil taraqqi kar raaha hai NDMA ke mutakalim ke mutabiq authority is haal se ba-khabar hai aur nigrani jaari rahi hai us ke mustaqil pani ki dhaara aur naddi ke level mein Izafa us mutabiq alert nishandahi kar di gayi hai Gojal Rahimabad Nomal Jutal Jutial Colony aur Chilmish ke rewaye watan aur musafiron ko kherah karne ke liye kaha gaya hai NDMA ke mutakalim ne kaha ke Hisper-Hopper Glacier ki barf galti se pani ki dhaara mein izafa hua hai site par naddi ka pani ka level barh gaya jis se alert issue kar di gayi hai local aqwam aur musafiron ko ehtiyati tadbiron ka pallna karne ke liye kaha gaya hai alag se NDMA ne Punjab Khyber Pakhtunkhwa aur uttar ilaakai mein agle 12 se 24 ghanton mein barish aur tufaan ki prediction ki hai NDMA ke mutakalim ke mutabiq agle 12 se 24 ghanton mein Punjab aur Khyber Pakhtunkhwa mein barish ki umid hai jabke Islamabad aur Punjab ke kshetron mein bhi barish ho sakti hai gilgit-balٹistan aur Azad Kashmir ke mukhtalif ilaakai mein bhi barish ka prediction kia gaya hai jis ke saath baaz jagahon par ashob ki bhi imkan hai mutakalim ne kaha ke ashob aur mazboot hawaye tanke ko kamzor imaraton aur installation ko nuksan phunch sakta hai uttar ilaakai mein glacial lake outburst floods aur landslides ka bhi khatra hai barish aur tufani haal ke wajah se raaste mein asar ya roak dawat ho sakti hai relevant authorities ko GD balṣtan Kashmir aur Khyber Pakhtunkhwa ke sensitive aur pahari ilaakai mein raaste band hone ke khatre ke wajah se hoshiyari se rehne ke liye kaha gaya ha





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Gilgit-Baltistan NDMA Glacier Melting Alert Punjab Khyber Pakhtunkhwa Rainfall Forecast Hailstorms Landslides

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