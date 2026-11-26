NEPRA بجلي کی قیمتوں میں 2.88 روپے اضافے کی درخواست، صارفین کے لیے بڑا بوجھ
سی پی پی اے نے نیپرا میں بجلی کی فی یونٹ 2.88 روپے مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی ہے جس کے بعد صارفین پر ایک بار پھر مالی بوجھ ڈالے جانے کا امکان ہے۔
سی پلائی ٹرنزمنشن اینڈ ڈسٹری بیوشن کارپوریشن ( سی پی پی اے) نے نیشنل الیکٹرک پرائس ریگولیٹری اتھارٹی ( نیپرا) کے سامنے بجلی کی قیمت وں میں اضافے کے حوالے سے ایک اہم درخواست پیش کی ہے جس کے تحت فی یونٹ بجلی کی قیمت میں 2.88 روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ اس درخواست کا مقصد اکتوبر مہینے کے دوران ہونے والی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ (MEA) کے تحت پیداواری لاگت میں ہونے والی تبدیلیوں کو صارفین کی بلوں میں شامل کرنا ہے، جس سے ملک بھر میں بجلی کے صارفین پر ایک بار پھر قابل ذکر مالی بوجھ پڑنے کا خدشہ ہے۔
سی پی پی اے کا NEPRA میں بڑا احتجاج
سی پی پی اے نے نیپرا میں جمع کروائی گئی اپنی درخواست میں تفصیلی ڈیٹا پیش کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں مختلف توانائی کے ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی لاگت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ادارے کے حکام نے بتایا کہ اکتوبر کے دوران ہائی سپیڈ ڈیزل (HSD) سے بجلی پیدا کرنے کی فی یونٹ لاگت 69 روپے 59 پیسے تک پہنچ گئی ہے، جو کہ دیگر ذرائع کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہے۔Also readElectricity tariff likely to rise by Rs2.88 per unit across Pakistan today
اسی طرح، فرنس آئل سے بجلی کی پیداوار کی لاگت گزشتہ ماہ 46 روپے 43 پیسے رہی، جبکہ ایل این جی (LNG) سے بجلی کی فی یونٹ پیداواری لاگت 28 روپے 74 پیسے ریکارڈ کی گئی۔ سی پی پی اے کا کہنا ہے کہ ان بڑھتی ہوئی ایندھن قیمتوں نے بجلی کی پیداوار کے اخراجات کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے اتھارٹی سے قیمتوں میں 2.88 روپے کا اضافہ منظور کرانے کی اپیل کی گئی ہے تاکہ ادارے کے خسارے کو کم کیا جا سکے۔
انرجی مکس میں اہم تبدیلیاں اور پیداوار کا رجحان
سی پی پی اے حکام نے نیپرا کے سامنے نومبر مہینے میں بجلی کے ذرائع کے استعمال میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق نومبر میں ہائیڈل پاور سے بجلی کی پیداوار کا حصہ 30.7 فیصد سے کم ہوکر 26.2 فیصد رہ گیا، جس کا اثر مجموعی پیداوار پر پڑا ہے۔ مقامی کوئلے سے بجلی پیداوار کا حصہ بھی 14.8 فیصد سے گر کر 12.7 فیصد رہا، جو کہ ایک گिरਾوٹ کا اشارہ ہے۔
دوسری جانب، درآمدی کوئلے سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں حصہ 11.4 فیصد سے بڑھ کر 14.6 فیصد ہو گیا۔ فرنس آئل سے بجلی کی پیداوار میں 140.7 فیصد کا شاندار اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ انرجی سییکورٹی کے حوالے سے ایک اہم قدم تھا۔ گیس سے بجلی پیداوار کا حصہ 8.3 فیصد سے بڑھ کر 10.1 فیصد تک پہنچ گیا، جو کہ گیس کی فراہمی میں بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔
ری نیو ایبل انرجی کے شعبے میں بھی مثبت پیش رفت دیکھی گئی۔ ونڈ پاور سے بجلی کی پیداوار میں 80.5 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سولر انرجی سے پیداوار میں 74.8 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ این ایل این جی (RLNG) سے پیداوار میں 47.9 فیصد کمی دیکھی گئی، لیکن نیوکلیئر بجلی کا حصہ 16.8 فیصد سے بڑھ کر 19.5 فیصد ہو گیا۔ ایرانی بجلی کی درآمد کا حصہ بھی 0.4 فیصد سے بڑھ کر 0.5 فیصد رہا، جو کہ بین الاقوامی تعلقات اور توانائی کے تبادلے کی عکاسی کرتا ہے۔
مجموعی پیداوار اور مستقبل کا جائزہ
بجلی پیداوار کے کل اعداد و شمار کا جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ اکتوبر 2026 میں مجموعی بجلی کی پیداوار 10.66 ارب کلو واٹ آور رہی۔ نومبر مہینے میں یہ تعداد بڑھ کر 10.74 ارب کلو واٹ آور ریکارڈ کی گئی، جس سے ماہانہ بنیادوں پر 0.82 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ اضافہ درحقیقت ونڈ، سولر اور فرنس آئل میں ریکارڈ کیے گئے اضافے کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔
سی پی پی اے کی جانب سے نیپرا میں جمع کروائی گئی درخواست اب اتھارٹی کی گرینج ٹائمنگ پینل یا متعلقہ ڈویژن میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ حکام کا ماننا ہے کہ پیداواری لاگت میں ہونے والے اضافے کو جلد از جلد بلوں میں شامل کیا جائے ورنہ ٹرانسمیشن کمپنیوں کے مالیاتی استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صارفین کی جانب سے اس فیصلے پر ردعمل دیکھا جائے گا کہ کیا یہ اضافہ حتمی شکل اختیار کرے گا یا نیپرا کی جانب سے کسی قسم کی اصلاحات کی جاتی ہیں۔
اس حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہونے والا یہ اضافہ 2.88 روپے فی یونٹ ہے، جو کہ عوامی زندگی معیار پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ سی پی پی اے کا کہنا ہے کہ اگر یہ درخواست منظور نہیں کی گئی تو ادارے کے اخراجات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں مستقبل میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا، نیپرا کا حتمی فیصلہ نہ صرف بجلی کی فراہمی کے معیار بلکہ صارفین کے بلوں پر بھی طویل مدتی اثرات مرتب کرے گا۔
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