NEPRA نے صنعت اور کھیت کے لیے بجلی کی اضافی نرخ میں اضافہ منظور کر لیا
نیپرا نے صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے اضافی بجلی کے ریٹ میں 2.32 روپے فی یونٹ اضافہ منظور کر لیا ہے جو نومبر 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ( NEPRA) نے صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال کے کنسیشنری ریٹ میں 2.32 روپے فی یونٹ کا اضافہ منظور کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی اضافی کھپت کے پیکج کے تحت دستیاب ریلیف کو مزید کم کرتا ہے۔ نیپرا نے اس ترمیم شدہ فیصلے کو رسمی نوٹیفکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھیج دیا ہے۔
نومبر 2026 سے نیا ریٹ نافذ
منظور شدہ فیصلے کے مطابق، اضافی بجلی کی کھپت کے ریٹ کو فی یونٹ 22.98 روپے سے بڑھا کر 25.30 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ نیا ریٹ نومبر 2026 کے بل سائیکل سے لاگو ہوگا۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں صنعتی اور زرعی صارفین کو فی یونٹ 2.32 روپے کا کم ریلیف ملے گا۔ فی الحال، وفاقی حکومت ان دونوں زمروں کے صارفین کو اضافی بجلی کے استعمال پر فی یونٹ 11 سے 15 روپے کے درمیان ریلیف فراہم کر رہی ہے۔Also readNEPRA raises power tariff for industrial, agricultural sectors by Rs2.32 per unit
چئیرمین کی آؤٹ کاسٹنگ اور اختلافی نوٹس
نیپرا نے اس اضافے کو چیئرمین کی کاسٹنگ ووٹ کے ذریعے منظور کیا۔ تاہم، امنا احمد اور مقصود انور خان نامی دو ارکان نے اس فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹس جمع کروائے۔ ان دونوں ارکان نے اپنی اختلافی رائے میں تجویز کردہ 25.30 روپے فی یونٹ کے نئے ریٹ کو بنیادہیں اور غیر ضروری قرار دیا ہے۔
پاور ڈویژن کا حتمی موقف
پاور ڈویژن کے ایک حکام نے وضاحت کی ہے کہ حکومت نے صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے باقاعدہ بجلی کے ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجویز کردہ اضافہ صرف انکریمنٹل پیکج کے تحت اضافی بجلی کی کھپت پر ہے جسے ایک معمولی ایڈجسٹمنٹ قرار دیا گیا ہے۔
صارفین کی تعداد اور بجلی کی کھپت
پاور ڈویژن کے مطابق ستمبر 2026 تک 209,335 صنعتی اور زرعی صارفین اس پیکج سے مستفید ہو رہے تھے۔ مجموعی طور پر 518,316 نااہل صارفین میں سے تقریباً 40 فیصد نے اس سہولت کا فائدہ اٹھایا۔ دسمبر 2025 سے ستمبر 2026 کے درمیان میں صنعتی اور زرعی صارفین نے اضافی طور پر 6,940 گیگا واٹ گھنٹے (GWh) بجلی استعمال کی۔
حکومتی ریلیف اور عالمی مسائل
اس دوران حکومت نے اضافی بجلی کی کھپت پر 43.5 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا۔ صنعتی صارفین کو اضافی استعمال پر 5 سے 10 روپے فی یونٹ تک رعایت دی گئی۔ پاور ڈویژن کے مطابق علاقائی تناؤ اور عالمی ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بجلی کی پیداوار کے اخراجات بڑھا دیے ہیں جس کی وجہ سے اس مخصوص اضافے کی ضرورت محسوس کی گئی۔
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