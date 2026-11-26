OpenAI نے ChatGPT کی نئی پالیسی متعارف کرائی جو ہیوی یوزرز کو متاثر کرے گی
OpenAI نے ChatGPT کے پرو سبسکرائبرز کے لیے چیٹ اور ورک ایکسپیریئنس کو یکجا کرنے کا اعلان کیا ہے جس سے ہیوی یوزرز کے یوزج لمٹس پر اثر پڑ سکتا ہے۔
ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اہم تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے OpenAI نے اپنے صارفین کے لیے نئی یوزج پالیسی متعارف کرائی ہے جس کے تحت چیٹ اور ورک ایکسپیریئنس کو ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کیا جا رہا ہے۔ یہ قدم OpenAI کے پرو سبسکرائبرز کے لیے نفاذ کیا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ کمپنی کی طرف سے کیے گئے نئے اپڈیٹ کا حصہ ہے۔
اس نئی سسٹم کے تحت ChatGPT اور Work دونوں ایک ہی شیئرڈ یوزج الائوئنس کے تحت کام کریں گے۔ OpenAI کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق، زیادہ تر صارفین کو اس تبدیلی کا براہ راست اثر نہیں پڑے گا، لیکن کچھ ہیوی یوزرز اپنے استعمال کی حد کو پہلے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ کمپنی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ Instant ماڈل کے ساتھ کی گئی تمام گفتگو اب بھی لامحدود رہے گی اور یہ شیئرڈ الائوئنس کا حصہ نہیں بنے گی۔Also readسنڈھ ہائیکورٹ نے مسیحی طلاق پر قدیم پابندی ختم کر دی
نئی یوزج لمٹس کا عمل اور اثرات
OpenAI کے پروڈکٹ لیڈ Thibault Sottiaux نے سماجی میڈیا پلیٹ فارم X پر اپنے تعارفی پوسٹ کے ذریعے اس تبدیلی کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صارفین جب بھی اپنی شیئرڈ یوزج لمٹس کو مکمل کر لیں گے، وہ پھر بھی Instant ماڈل کو استعمال کرتے رہ سکیں گے۔ یہ فیصلہ کمپنی کے ان منصوبوں کا حصہ ہے جس میں وہ دو مختلف ایکسپیریئنسز کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام صارفین کے تجربے کو سادہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ روزمرہ کی چیٹس اور کمپلیکس ٹاسکس کے درمیان بغیر کسی نئے انٹرفیس پر سوئچ کیے منتقل ہو سکیں۔ اس نئے سسٹم کی شروعات ابتدائی طور پر پرو سبسکرائبرز کے ایک چھوٹے گروپ سے کی جا رہی ہے تاکہ نظام کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔
صارفین کی طرف سے رائے اور ردعمل
اس نئی پالیسی کا اعلان سامنے آنے کے بعد سے OpenAI کے کمیونٹی فورم اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر صارفین کی طرف سے سخت ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ متعدد پرو سبسکرائبرز نے اپنی پریشانیاں ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوزج الائوئنسز کو یکجا کرنے سے انہیں ایڈوانس ریژنینگ ماڈلز تک رسائی محدود ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سبسکرپشن فیس ادا کر رہے ہیں اور انہیں اپنی خریداری کے مطابق پوری سہولیات ملنی چاہئیں۔
OpenAI نے ان تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کمپنی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے پر کام جاری رکھے گی تاکہ صارفین اپنی سبسکرپشن پلانز سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کمپنی کا موقف ہے کہ زیادہ تر سبسکرائبرز کو زیادہ بار یوزج ری سیٹ ہونے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، حالانکہ کچھ ہیوی یوزرز کے لیے لمٹس جلدی مکمل ہو سکتی ہیں۔
رقیب کمپنیاں اور منڈی کا رجحان
یہ تبدیلی ان مصنوعی ذہانت (AI) کمپنیوں کے لیے اہم ہے جو ابڑتی ہوئی انفراسٹرکچر لاگتوں اور بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ OpenAI کے علاوہ اس حوالے سے رقیب AI کمپنی Anthropic بھی اس رجحان کی پیروی کر رہی ہے۔ Anthropic نے بھی ستمبر میں اپنے Claude کونورسیشنل سروس اور Cowork فیچر کو ایک ہی انٹرفیس کے تحت یکجا کیا تھا۔
ان تبدیلیوں کا بنیادی مقصد صارفین کو مختلف ٹولز کے درمیان منتقل ہونے کی سہولت دینا ہے۔ تاہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ صارفین کے استعمال کے پیٹرن کو متاثر کر سکتا ہے۔ OpenAI کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل نظام کی بہتری پر کام کر رہے ہیں تاکہ صارفین کو ان کے سبسکرپشن پلانز میں بہترین تجربہ فراہم کیا جا سکے اور انفراسٹرکچر لاگتوں کو مؤثر طریقے سے منظم کیا جا سکے۔
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