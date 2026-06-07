OpenAI نے ڈونالڈ ٹرم کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت قائم AI ماڈل جائزے کے ڈھانچے میں حصہ لینے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ آرڈر AI کمپنیوں سے اپنے ماڈلز کو عام release سے 30 روز پہلے حکومتی جائزے کے لئے ہاؤس رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلے کیComparator آرڈر میں 90 دن کی مدت اور مندرجہ منطقی collect ہونے کا off تھا، جنہیں عوامی اور صنعتی مخالفت کے بعد میں کٹ伶 گیا۔ OpenAI کہتی ہے کہ یہ اس کے اپنے اگلے ماڈلز کی advanced قدرتیں منصوبہ بنانے کے لیے بنچ مارکنگ کریں گے۔
OpenAI نے تصدیق کی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرم کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت قائم کرائے گئے جائزے کے ڈھانچے کی حصہ ڈالیں گے۔ اس ایگزیکٹو آرڈر میں AI کمپنیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماڈلز کی صلاحیتوں کے جائزے کے لیے امریکی حکومت کو رسائی فراہم کریں، خاص طور پر عسکریاتی تغیرات سے پہلے۔ یہ حکمت عملی کمپنیوں سے ان کے تازہ AI ماڈلز کو عام رہن کے 30 دن پہلے ہاؤس رکھنے کے لیے کہتی ہے، تاکہ misplaced رہن کے قریب نہ ہو سکے۔ مگر یہ فرمز کو مکمل طور پر ہونے یا جمع کرانے پر زور نہیں ڈالتا۔ پہلے کیComparator اس پالیسی کا ایک اعلیٰ版 تھا، جس میں کمپنیوں سے 90 دن پہلے AI ماڈلز جمع کرانے کا مطالبہ کرتا تھا۔ اس تجویز کو بعد میں عوامی تنقید، صنعتی گروپوں کی خداتہ، اور صدر ٹرم کے ذریعے اٹھائے گئے اعتراضات کے بعد میں ترمیم کیا گیا تھا۔ OpenAI نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ آرڈر کے تحت بنائے گئے ڈھانچے میں حصہ ڈالنے کا from منصوبہ بنا رہی ہے۔ کمپنی اپنے اgenerational ماڈلز ایک from tenant بنایے ہوئے بنچ مارکنگ پر脩 کے لیے foresee کریں گے، جو قدمی progress کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ SXSW ایونٹ لندن میں.
george Osborne نے بتایا کہ OpenAI نے پہلے ہی حکومتوں کے لیے AI حفاظت اور.security خطرات کی پابندی کے طریقے تجویز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ، ان باتچیت صرف امریکہ میں نہیں، بلکہ جدید مصنوعی ذہانت کے پیش کردہ چیلنجز اور مواقع کو مخاطب کرنے کے global from ss کے حصے کے طور پر ہو رہی ہیں
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