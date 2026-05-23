Pentagon Releases Video of UFO Shot Down by F-18, Reveals New Files on UAPs, Secret Centers, and Mysterious Objects

The Pentagon has released a video of an unidentified flying object (UFO) shot down by an F-18 fighter jet, along with new files on Unidentified Aerial Phenomena (UAPs), secret centers, and mysterious objects. The files include footage of a UFO near a military base in the 1970s and a possible drone incident in March 2022 near a Russian airbase.
فائٹر جیٹ نے کارروائی کرتے ہوئے اڑن طشتری کو گرا دیا جس کی خفیہ ویڈیو پینٹاگون نے جاری کردی ہے۔فائلوں اور ویڈیو کا تازہ بیچ جاری کیا ہے اس سے قبل نئی انکشاف شدہ فائلوں میں سے ایک کلپ جاری کیا ہے جس میں جیٹ نے فروری 2023 میں جھیل ہورون پر مشتبہ 222 نامعلوم فضائی شے (یو اے پی) کو مار گرایا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے اعلان کردہ دیگر دستاویزات کا تعلق 1948 اور 1950 کے درمیان سینڈیا، نیو میکسیکو میں خفیہ مرکز میں دیکھنے کے سلسلے سے ہے۔ فائلوں میں یو اے پی کے 209 نظارے ہیں، بشمول گرین آربس، ڈسکس، او فائر بالز، فوجی اڈے کے قریب رپورٹ کیے گئے ہیں جہاں مشتبہ یوا یف او دیکھے گئے ہیں۔سی آئی اے کی ایک نئی جاری کردہ فائل میں یو ایس ایس آر، اب قازقستان میں سرائے شگن ہتھیاروں کی جانچ کی حد کے نظارے کی تفصیلات ہیں۔ سیکشن 14 ایک ‘ہوائی، چمکدار، چمکدار سبز، نامعلوم چیز’ کا خاکہ پیش کرتا ہے جسے 1973 کے موسم گرما میں دیکھا گیا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں جو ممکنہ طور پر موبائل فون پر ریکارڈ کی گئی ہے، مارچ 2022 میں قازقستان کے کاراگنڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک چمکتا ہوا واقعہ دکھاتی ہے.
