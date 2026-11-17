Pope Leo XIV Surprises Peru Air Force Pilots During Visit to Cusco
Pope Leo XIV visited Cusco and the ancient Inca fortress during his Latin America tour. He met with Peru Air Force pilots in a helicopter cockpit, highlighting his connection to the region.
کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو چہاردہم نے اپنے لاطینی امریکا کے دورے کے دوران پیرو میں سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے پیرو کی فضائیہ کے پائلٹس کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے کاک پٹ میں بیٹھ کر ایک منفرد تجربہ پیش کیا۔ پیرو کی فضائیہ نے اس موقع کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کے روز پوپ کی موجودگی ان پائلٹس کے لیے اعزاز اور ناقابلِ فراموش یادگار ہے۔
Visit Details And Historical Context
یہ تاریخی دورہ پوپ لیو چہاردہم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ 1985 سے 2023 کے درمیان طویل عرصے تک پیرو میں مقیم رہ چکے ہیں اور 2015 میں پیرو کی شہریت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے اس دورے کے دوران انہوں نے جنوبی اینڈیز کے پہاڑی علاقے میں واقع شہر کسکو کا دورہ کیا، جو کہ قدیم کیتھولک عیسائی سلطنت کا مرکز رہا ہے۔ پوپ نے اس شہر میں قدیم انکا قلعے کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے مقامی روایات اور تاریخ کا جائزہ لیا۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
Religious Messages And Social Unity
اپنے دورے کے موقع پر پوپ لیو چہاردہم نے ایک اہم خطاب کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ مذہبی روایات موجودہ دور میں تقسیم، زخموں اور بداعتمادی کے خاتمے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ محبت اور عقیدے کی روشنی میں ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ ان کے اس پیغام کا مقصد معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرنا اور اختلافات کو ختم کر کے مشترکہ انسانی قدریں فروغ دینا ہے۔
Deep Roots And Local Connections
پوپ لیو چہاردہم کا پیرو سے گہرا تاریخی اور جذباتی رشتہ ہے کیونکہ انہوں نے سالوں کی قیام کے دوران مقامی آبادی کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلقات قائم کیے تھے۔ ان کی موجودہ سرگرمیاں ان کے ابتدائی دور کے تجربات اور مقامی ثقافت سے ان کے بے پناہ لگائو کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سفر کے دوران انہوں نے نہ صرف مذہبی مقامات کا دورہ کیا بلکہ فوجی اور سماجی نمائندوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کیں جن میں پیرو کی فضائیہ کے پائلٹس بھی شامل تھے۔
Impact On Regional Perception
پوپ لیو چہاردہم کا یہ سفر لاطینی امریکہ میں کیتھولک چرچ کی موجودگی اور اثر و رسوخ کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے۔ ان کی جانب سے قدیم انکا قلعے جیسے تاریخی مقامات کا دورہ مقامی تاریخ کے تحفظ اور شناخت کے تحفظ کے لیے بھی ایک اہم پیغام سمجھا جاتا ہے۔ ان کی سفارتی اور مذہبی کوششیں علاقائی تناؤ کو کم کرنے اور سیاسی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
Future Diplomatic And Religious Goals
اس دورے کے تحت پوپ لیو چہاردہم کی کوششیں سماجی انصاف، اقتصادی بہتری، اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے کی طرف مرتکز ہیں۔ ان کے پیرو کے قیام کے سالوں کے تجربے نے انہیں مقامی چیلنجز کی بہتر سمجھ بوجھ دی ہے جس کی وجہ سے ان کے اظہار خیال میں مقامی حساسیتوں کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ یہ سفر ان کی عالمی سطح پر سفارتی سرگرمیوں کا ایک اہم حصہ ہے جو کیتھولک عیسائیوں کے درمیان اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے ہدایت کی جاتی ہے۔
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