Punjab Chief Minister Bans the Burning of Waste and Posters in Public Places, Imposes a Fine of 50,000 Rs and Closes Commercial Markets

On Tuesday, the Punjab Chief Minister, Ms. Maryam Nawaz Sharif, announced the ban on burning waste, garbage, and posters in public places, imposing a fine of 50,000 rupees on offenders. The decision was made while briefing the government decision-making committee regarding the necessary facilities required for the Eid-ul-Fitr festival and at a meeting chaired by Chief Minister, where she directed the arrangement of comprehensive cleanliness schemes from the last day of the mourning period, commercial markets, central roads, and crossroads. The meeting was attended by the Provincial Minister for Local Government, Mr. Mehboob Khan Razzak, and the Secretary for Local Government, Mr. Aleem Shah Khalil Ahmed. It was also directed that special attention should be paid to the management of private housing societies and necessary measures should be taken to ensure the cleanliness of the identified key markets.
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف نے گلی،محلوں میں آلائشیں پھینکنے والوں کو 50ہزار روپے جرمانہ عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ممنوع مقامات پر باقیات اور آلائشیں پھینکنے کی روک تھام اور نگرانی کے لیے ویجلینس اسکواڈ قائم کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے عوام کو ممنوع مقامات پر باقیات اور آلائشیں پھینکنے سے روکنے کی جامع ابلاغ عامہ مہم کی ہدایت بھی کی ہے۔ مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک ا جلاس منعقد ہوا، جس میں عیدالاضحیٰ پر صفائی کے فول پروف انتظامات کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پروزیراعلیہ نے ہر شہر میں ڈرین،کینال اور دیگر مقامات کی خصوصی صفائی اور نگرانی کے علاوہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں صفائی یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضšniٰ پر ریلوے کالونیز، کنٹونمنٹ ایریاز میں بھی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ مریم نواز نے پنجاب بھر میں نمایاں 2687کمرشل مارکیٹوں کی صفائی کا خصوصی اہتمام کرنے کاحکم بھی دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عیدالاضحیٰ پر صفائی کے لیے ون گورنمنٹ یونٹ بن کر کام کرنا ہے ۔ اعلی صفائی پر انعام و ستائش اور شکایات پر سزا اور جزا کاعمل ہوگا ۔ اجلاس میں صوبائی وزیر블دیات ذیشان رفیق اور سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد نے منصوبے سے متعلق بریفنگ دی، جس میں بتایا گیا کہ چاندرات کے آخری پہر،کمرشل مارکیٹوں، مرکزی شاہراہوں اور چوراہوں کی صفائی کی جائے گی ۔ علاوہ ازیں باقیات اور آلائشیں ڈالنے کے لیے ڈی گریڈ ایبل شاپنگ بیگ بھی مہیا کیے جائیں گے اور ستھرا پنجاب عملہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کرے گا ۔ رےنما ایم کیو ایم سینیٹر فیصل سبزواری کو دبئی کے سفر سے روک دیا گیاایم ایل 1 منصوبے کیلیے آئندہ مالی سال فنڈز حاصل کرنے کیلیے کوشاں ہیں، وفاقی وزیر خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہی.
Ban imposed on throwing animal waste and meat near airbases and airports in Punjab
FBR imposes Rs2.7b fine on M/s Gerry's Dnata Ltd, 8 employees heldThe Federal Board of Revenue (FBR) has imposed Rs2.7 billion penalties on M/s Gerry's Dnata (Pvt) Ltd after its adjudication orders found its involvement
Punjab Chief Minister Maryam Nawaz warns of strict consequences for harassment of womenPunjab Chief Minister Maryam Nawaz has issued a strong public statement on a sensitive harassment-related case reported in Lahore, stating that her government would handle the case strictly on merit and under the law, and issued a warning to those involved in harassing, threatening, or exploiting women, describing such actions as violations of women's rights and facing strict consequences.
KP Chief Minister meets JUI-F chief Maulana Fazlur RehmanThe Pakistan Medical Association (PMA) Lahore has expressed concern over recent rabies-related deaths and a dog attack incident in Sialkot. The president of PMA Lahore, Shahid Malik, stated that two lives have already been lost due to rabies, while several victims of dog bites are at risk of developing the fatal disease. He also mentioned that four affected patients are currently under treatment in the isolation ward of Mayo Hospital, Lahore.
Punjab CM Maryam Nawaz imposes a Rs50,000 fine for dumping sacrificial waste and orders province-wide Eidul Azha cleanliness arrangementsPunjab Chief Minister Maryam Nawaz has approved a fine of Rs50,000 for dumping sacrificial waste and animal remains in the streets and neighborhoods during Eidul Azha and ordered province-wide cleaning arrangements. The decision was taken during a video-link meeting chaired by the chief minister, where a comprehensive plan for foolproof cleanliness was finalized.
Field Marshal, Iran FM burn midnight oil to crunch out peace dealPakistan's Chief of Defence Forces (CDF) and Chief of the Army Staff (COAS) Field Marshal Asim Munir has held lengthy talks with Iranian Foreign Minister
