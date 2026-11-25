PCB ने 15 رکنی خواتین کی ٹیم کا اعلان، فاطمہ صنہ کپتان مقرر
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے 15 رکنی خواتین کی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ فاطمہ صنہ کی قیادت میں یہ ٹیم آئندہ ماہ کھیلی جائے گی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے جمعرات کے روز ویسٹ انڈیز کے آنے والے سفن بال دورے کے لیے ایک مضبوط اور 15 رکنی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اس اہم ٹیم کی قیادت باقاعدہ آل راؤنڈر فاطمہ صنہ کے سپرد کی گئی ہے، جو کرکٹ کے دونوں فارمیٹس میں اپنی صلاحیتوں کے لیے عالمی سطح پر پہچانی جاتی ہیں۔
دورے کی تفصیلات اور اہم تاریخی تاریخیں
پی سی بی کے سربراہ مواصلات کے مطابق، یہ سفن بال دورہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں تیسرا ٹوئنٹی20 انٹرنیشنل (ٹی20 آئی) میچ اور تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل (او ڈی آئی) میچ شامل ہیں۔ اس سیریز کے ون ڈے میچز انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی خواتین چیمپئن شپ 2025 سے 2029ء کے اہم حصے کے طور پر کھیلے جائیں گے۔Also readPakistan Fuel Dealers Threaten Shutdown Over Pricing Dispute
پاکستانی خواتین ٹیم فی الحال انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی خواتین چیمپئن شپ کی درجہ بندی میں پانچویں نمبر پر موجود ہے۔ ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو اس نے اب تک کھیلے گئے نو میچوں میں پانچ میچز میں کامیابی حاصل کی ہے، جو مستقبل کے لیے مثبت اشارہ ہے۔
میچوں کی شیڈولنگ اور تقویم
ٹی20 انٹرنیشنل سیریز کا آغاز آئندہ ماہ دس دسمبر کو ہوگا، جب پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد دس دسمبر کو دوسرا اور بارہ دسمبر کو تیسرا ٹی20 انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا۔ ون ڈے سیریز کا آغاز پندرہ دسمبر کو ہوگا، جس کے بعد سترہ دسمبر کو دوسرا اور بیس دسمبر کو تیسرا اور حتمی ون ڈے میچ کھیلا جائے گا۔
فاطمہ صنہ اور ٹیم کے اہم اراکین
کپتان فاطمہ صنہ گزشتہ دورے سے ہٹ گئیں تھیں کیونکہ وہ آسٹریلیا میں ہونے والی خواتین بیگ بس لیگ (ڈبلیو بی بی ایل) میں مصروف تھیں، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا سیزن کھیلا۔ انہیں آٹھارہ رکنی اسکواڈ سے باہر رکھا گیا تھا جو آئی سی سی خواتین امارٹنگ نیشنز ٹرافی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔
اس بار فاطمہ صنہ ٹیم کی قیادت کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ایاز ظفر، گل فروز،momina riasat، ومنیبا علی، نجہا البی، ناشرا سندھو، صدف شمس، شاہلہ ظفر، سدرہ امین، سیدہ عروب شاہ، تمسہ رعب، طیبہ حسن، اُمہ ہانی، اور وحیدہ اختر شامل ہیں۔
کوچنگ اسٹاف اور معاون کارکنان
شیون ڈیٹز ہڈ کوچ، ایاش اشعر ٹیم مینیجر، عبد الرحمان اسپن کوچ، عمید عاصف فاسٹ بولنگ کوچ، عبدالماجد فیلڈنگ کوچ، عمران فارقت بیٹنگ کوچ، والید احمد پرفارمنس اینالسٹ، مومن اسٹینتھ اور کنڈیشننگ کوچ، اور دور صمد فزیوتھیرپسٹ شامل ہیں۔
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