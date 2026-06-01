PFF کے صدر گیلانی نے نئی آئینی ڈھانچے سے فٹبال اسٹیک ہولڈرز کی بڑھتی نمائندگی کا وعدہ

فیفا اور AFC کی مشترکہ ورکشاپ کے بعد PFF کے صدر سید محسن گیلانی نے فٹبال کے تمام شعبوں کی نمائندگی بڑھانے کے لیے آئینی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا اور صوبائی و ضلعی سطح پر جدید گورننس کے نفاذ کا منصوبہ پیش کیا۔
پاکستان کے فیفا اور ایشیائی فٹبال کنفیڈریشن (AFC) کی مشترکہ ورکشاپ کے بعد فٹبال فیڈریشن (PFF) کے صدر سید محسن گیلانی نے نئی آئینی ڈھانچے کے ذریعے فٹبال کے تمام حصہ داروں کی نمائندگی بڑھانے کا عزم اظہار کیا۔ دو روزہ گورننس ورکشاپ میں فیفا کے ہیڈ آف ممبر ایسوسی ایشنز گورننس رولف ٹینر اور ای وی سی کے سینیئر مینیجر سنام جِگمی نے حصہ لیا اور موجودہ آئین کو جدید عالمی معیارات کے مطابق ڈھالنے پر زور دیا۔ گیلانی نے واضح کیا کہ ان آئینی تبدیلیوں کا مقصد خود کے اختیار میں اضافہ نہیں بلکہ خواتین فٹبال ، فُٹسال، بیچ ساکر، ای‑ فٹبال ، صوبائی اسوسی ایشنز، کلبز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو برابر کی آواز دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے ذریعے شفاف انتخابی عمل، مالی نگرانی، آزادی ادارہ جاتی اور فٹبال کے ہر سطح پر آزاد کمیٹیوں کا قیام ممکن ہوگا۔ ورکشاپ کے دوران رولف ٹینر نے اس بات پر زور دیا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت اور سوالات نے ریفارم کے ڈھانچے کو واضح بنایا اور اعتماد پیدا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آئینی تبدیلی صرف قومی فیڈریشن تک محدود نہیں، بلکہ اس کی روشنی میں صوبائی اسوسییشنز اور بعد میں ضلعی سطح پر بھی نیا گورننس ماڈل متعارف کرایا جائے گا۔ اس سلسلے میں PFF کا ارادہ ہے کہ صوبائی اسوسییشنز کے لئے پیشہ ور جنرل سیکرٹریز کی تعیناتی کی جائے تاکہ جدید گورننس سٹینڈرڈ کے تحت فٹبال انتظامیہ کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس اقدام سے صوبائی سطح پر آپریشنل صلاحیت میں اضافہ اور ترقیاتی پروگراموں کی مؤثر عمل آوری ممکن ہوگی۔ گیلانی نے مزید اعلان کیا کہ آئینی ریفورم پر عمل درآمد کے لئے مزید مشاورتی سیشنز کا انعقاد کیا جائے گا جہاں صوبائی اسوسییشنز ، کلبز، خواتین فٹبال ، فُٹسال، بیچ ساکر اور ای‑ فٹبال کے نمائندوں سے رائے لی جائے گی۔ اس طرح حتمی آئین پورے فٹبال کمیونٹی کی ضروریات اور امیدوں کو پورا کرے گا۔ فیفا اور AFC نے بھی اس کے عزم کی تصدیق کی کہ وہ اس عمل کو جلد از جلد مکمل کرنے اور پاکستان میں فٹبال کے طویل مدتی فروغ کیلئے جدید گورننس ڈھانچے کی بنیاد رکھنے کے لئے تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ یہ ورکشاپ پاکستان فٹبال کے لئے ایک تاریخی قدم ہے جس میں شفافیت، نمائندگی اور استحکام کے اصولوں کو تقویت دی جا رہی ہے.
پاکستان کے فیفا اور ایشیائی فٹبال کنفیڈریشن (AFC) کی مشترکہ ورکشاپ کے بعد فٹبال فیڈریشن (PFF) کے صدر سید محسن گیلانی نے نئی آئینی ڈھانچے کے ذریعے فٹبال کے تمام حصہ داروں کی نمائندگی بڑھانے کا عزم اظہار کیا۔ دو روزہ گورننس ورکشاپ میں فیفا کے ہیڈ آف ممبر ایسوسی ایشنز گورننس رولف ٹینر اور ای وی سی کے سینیئر مینیجر سنام جِگمی نے حصہ لیا اور موجودہ آئین کو جدید عالمی معیارات کے مطابق ڈھالنے پر زور دیا۔ گیلانی نے واضح کیا کہ ان آئینی تبدیلیوں کا مقصد خود کے اختیار میں اضافہ نہیں بلکہ خواتین فٹبال، فُٹسال، بیچ ساکر، ای‑فٹبال، صوبائی اسوسی ایشنز، کلبز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو برابر کی آواز دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے ذریعے شفاف انتخابی عمل، مالی نگرانی، آزادی ادارہ جاتی اور فٹبال کے ہر سطح پر آزاد کمیٹیوں کا قیام ممکن ہوگا۔ ورکشاپ کے دوران رولف ٹینر نے اس بات پر زور دیا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت اور سوالات نے ریفارم کے ڈھانچے کو واضح بنایا اور اعتماد پیدا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آئینی تبدیلی صرف قومی فیڈریشن تک محدود نہیں، بلکہ اس کی روشنی میں صوبائی اسوسییشنز اور بعد میں ضلعی سطح پر بھی نیا گورننس ماڈل متعارف کرایا جائے گا۔ اس سلسلے میں PFF کا ارادہ ہے کہ صوبائی اسوسییشنز کے لئے پیشہ ور جنرل سیکرٹریز کی تعیناتی کی جائے تاکہ جدید گورننس سٹینڈرڈ کے تحت فٹبال انتظامیہ کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس اقدام سے صوبائی سطح پر آپریشنل صلاحیت میں اضافہ اور ترقیاتی پروگراموں کی مؤثر عمل آوری ممکن ہوگی۔ گیلانی نے مزید اعلان کیا کہ آئینی ریفورم پر عمل درآمد کے لئے مزید مشاورتی سیشنز کا انعقاد کیا جائے گا جہاں صوبائی اسوسییشنز، کلبز، خواتین فٹبال، فُٹسال، بیچ ساکر اور ای‑فٹبال کے نمائندوں سے رائے لی جائے گی۔ اس طرح حتمی آئین پورے فٹبال کمیونٹی کی ضروریات اور امیدوں کو پورا کرے گا۔ فیفا اور AFC نے بھی اس کے عزم کی تصدیق کی کہ وہ اس عمل کو جلد از جلد مکمل کرنے اور پاکستان میں فٹبال کے طویل مدتی فروغ کیلئے جدید گورننس ڈھانچے کی بنیاد رکھنے کے لئے تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ یہ ورکشاپ پاکستان فٹبال کے لئے ایک تاریخی قدم ہے جس میں شفافیت، نمائندگی اور استحکام کے اصولوں کو تقویت دی جا رہی ہے
فٹبال آئینی اصلاحات پروگرام حکمرانی صوبائی اسوسییشنز گیلانی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
FIFA suspends PFF for failure to come up with necessary rulesThis is not the first time that PFF is facing suspension
Read more »
FIFA suspends Pakistan for failure to come up with necessary rulesThe PFF membership will be suspended till the formation of its constitution, FIFA said
Read more »
PFF confirms Pakistan's participation in AFC Asian Cup qualifiersThe Pakistan Football Federation (PFF) has officially confirmed the national team’s participation in the AFC Asian Cup 2027 qualifiers and announced the reappointment of Stephen Constantine as head coach. The decision comes just hours after FIFA lifted its international suspension on Pakistan.
Read more »
PFF strengthens global ties with high-profile meetings before FIFA CongressThe Pakistan Football Federation (PFF) delegation, led by President Syed Mohsen Gilani, held high-profile meetings after attending the 36th AFC Congress in Vancouver, Canada on Tuesday.
Read more »
FIFA, AFC push for urgent PFF constitution reforms, warn against third-party interferenceFIFA and the Asian Football Confederation (AFC) have called for urgent revisions to the Pakistan Football Federation (PFF) Constitution, stressing that the
Read more »