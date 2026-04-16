PIA انتظامیہ کا کراچی سے اسلام آباد منتقل ہونے کا فیصلہ: فنانس اور سپلائی چین کے محکمے منتقل ہوں گے

پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (PIA) کی اسلام آباد انتظامیہ نے انتظامی اقدامات کے تحت فنانس اور سپلائی چین کے محکموں کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت 26 افسران کو نئی جگہ تعینات کیا جائے گا اور مختلف الاؤنسز کی منظوری دی گئی ہے۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز ( PIA ) کی اسلام آباد انتظامیہ نے ایک اہم انتظامی اقدام کے تحت اپنے فنانس اور سپلائی چین کے محکموں کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایئرلائن کے آپریشنل ڈھانچے کو بہتر بنانے اور انتظامی کارکردگی کو بڑھانے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ اس منتقلی کے ابتدائی مرحلے میں، فنانس ڈپارٹمنٹ کے تقریباً 20 افسران، جن میں جنرل منیجر بھی شامل ہیں، کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، سپلائی چین ڈپارٹمنٹ کے چھ افسران، جن میں اس محکمے کے جنرل
منیجر بھی شامل ہیں، کو بھی کراچی سے اسلام آباد میں نئی ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق، اس منتقلی کے دوران افسران کو مختلف قسم کے الاؤنسز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ جنرل منیجر کے عہدے پر تعینات افسران کو 150,000 روپے تک کا خصوصی رہائشی الاؤنس دیا جائے گا تاکہ وہ نئی جگہ پر سکونت اختیار کر سکیں۔ اس کے علاوہ، گروپ 7 اور 8 کے افسران کو 100,000 روپے کا شفٹنگ الاؤنس ملے گا، جو ان کی منتقلی کے اخراجات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ اقدام PIA کی جانب سے اپنے آپریشنز کو ملک کے اندر زیادہ منظم اور مرکزی بنانے کی ایک بڑی کوشش کا حصہ ہے۔ اس سے قبل، رواں ماہ کے اوائل میں، پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (PIA) نے اپنے طویل عرصے سے گراؤنڈڈ بوئنگ 777 طیارے کا کامیاب تجرباتی پرواز کا تجربہ مکمل کیا تھا۔ یہ طیارہ مئی 2025 سے سروس سے باہر تھا۔ تفصیلات کے مطابق، PIA کا یہ بوئنگ 777 طیارہ، جس کا رجسٹریشن نمبر AP-BGZ ہے، ضروری اسپیئر پارٹس کی عدم دستیابی کے باعث گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ اب کامیاب تجرباتی پرواز کے بعد اس طیارے کو دوبارہ فعال کرنے سے PIA کے بیڑے میں ایک اضافی طیارہ شامل ہو گیا ہے، جو طویل روٹس پر پروازوں کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ اس سے بین الاقوامی روٹس پر PIA کی صلاحیت میں اضافہ ہو گا اور مسافروں کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ ایئرلائن کے بیڑے کو وسعت دینے کا یہ منصوبہ شیڈولنگ میں لچک کو بہتر بنانے اور بڑھتے ہوئے مسافروں کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام PIA کے لیے ایک مثبت پیشرفت ہے کیونکہ یہ ایئرلائن کو اپنی پروازوں کی تعداد اور صلاحیت کو بڑھانے کا موقع فراہم کرتا ہے، بالخصوص ان بین الاقوامی روٹس پر جہاں مسافروں کی مانگ زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ، چھ سالہ معطلی کے بعد، پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز نے 29 مارچ 2026 کو لندن کے لیے اپنی پروازوں کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا تھا۔ لندن روٹ کی بحالی PIA کے بین الاقوامی نیٹ ورک کی توسیع کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ان مسافروں کے لیے سفری سہولیات میں اضافہ کرے گا جو برطانیہ اور پاکستان کے درمیان سفر کرتے ہیں۔ اس روٹ کو دوبارہ شروع کرنے سے نہ صرف مسافروں کے لیے زیادہ آپشنز میسر آئیں گے بلکہ یہ PIA کی آمدنی کے ذرائع کو بھی مستحکم کرے گا۔ یہ تمام اقدامات PIA کی جانب سے اپنی سروسز کو بہتر بنانے، بیڑے کو جدید بنانے اور عالمی ایئرلائن مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ فنانس اور سپلائی چین محکموں کی اسلام آباد منتقلی اور بوئنگ 777 طیارے کی بحالی، لندن روٹ کی بحالی کے ساتھ مل کر، PIA کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کر سکتی ہے، جس میں کارکردگی اور مسافروں کی اطمینان کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ تمام انتظامی اور آپریشنل تبدیلیاں ایئرلائن کی مستقبل کی ترقی اور کامیابی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گی
