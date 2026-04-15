PIA کو 24 سالہ بقایا پنشن کی ادائیگی کا حکم، ایم ڈی کو طلب

سپریم کورٹ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کو ریٹائرڈ ملازم کو 24 سال کی بقایا پنشن ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ایئرلائن کے ایم ڈی کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا ہے۔
اسلام آباد: پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز ( پی آئی اے ) کو ایک ریٹائرڈ ملازم کے 24 سالہ بقایا پنشن کی رقم فوری جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہدایت جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سابق پی آئی اے ملازم مصطفیٰ انصاری کی دائر کردہ ایک درخواست کی سماعت کے دوران جاری کی گئی。
مصطفیٰ انصاری نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا تھا کہ سندھ ہائیکورٹ کے ایک حکم نامے کے تحت انہیں پنشن اور متعلقہ واجبات کی ادائیگی کا حق دیا گیا تھا، تاہم اب تک انہیں ان کی بقایا رقوم موصول نہیں ہوئیں۔ عدالت نے پی آئی اے کے مینجنگ ڈائریکٹر کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اگلی سماعت سے قبل بقایا پنشن کی ادائیگی عمل میں نہ لائی گئی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
سماعت کے دوران جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ کیا کوئی ایسی قانونی شق موجود ہے جو پنشن کی ادائیگی کو روکنے کی اجازت دیتی ہو۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ دیگر ریٹائرڈ ملازمین کو ان کی پنشن وصول ہو رہی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پی آئی اے کی جانب سے جان بوجوکر بقایا جات کی ادائیگی میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب، پی آئی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فنڈز کی اجراء کے حوالے سے تنظیم کی جانب سے مزید ہدایات کی ضرورت ہے۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس معاملے کی مزید سماعت کے لیے اسے آئندہ سماعت تک ملتوی کر دیا، اور واضح ہدایت کی کہ مزید کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے بقایا جات کی فوری ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔
یہ فیصلہ پی آئی اے کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے جو طویل عرصے سے اپنے حق سے محروم تھے۔ اس کیس میں عدالت کا مداخلت کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عدلیہ ایسے معاملات میں بھی فعال کردار ادا کر رہی ہے جہاں حکومتی یا نیم حکومتی اداروں کی جانب سے ملازمین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو۔ پی آئی اے کے سابق ملازم مصطفیٰ انصاری نے انصاف کے حصول کے لیے طویل جدوجہد کی اور بالآخر سپریم کورٹ کی مداخلت سے انہیں ان کے جائز حق کی بازیابی کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ عدالت کا ایم ڈی کو ذاتی طور پر طلب کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدالت اس معاملے کو کس قدر سنجیدگی سے لے رہی ہے اور وہ پی آئی اے انتظامیہ کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس قسم کے احکامات مستقبل میں دیگر اداروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کریں گے تاکہ وہ ملازمین کے بقایا جات کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں۔
پی آئی اے کا مالیاتی بحران اور انتظامی مسائل عرصے سے زیر بحث رہے ہیں، اور اس طرح کے مقدمات ان مسائل کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ ایک طرف جہاں ادارہ مالی مشکلات کا شکار ہے، وہیں دوسری طرف ریٹائرڈ ملازمین جو اپنی زندگی بھر کی خدمات کا معاوضہ پنشن کی صورت میں حاصل کرنے کے منتظر ہیں، انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ کا سخت رویہ اس بات کا متقاضی ہے کہ پی آئی اے کو اپنے مالیاتی معاملات کو بہتر بنانے اور ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے جس طرح اس کیس کی سماعت کی اور حکم جاری کیا، وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب ریٹائرڈ ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید تاخیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس حکم کے بعد پی آئی اے فوری طور پر مصطفیٰ انصاری کی بقایا پنشن کی ادائیگی عمل میں لائے گی اور دیگر ریٹائرڈ ملازمین کو بھی جلد از جلد ان کے واجبات ادا کیے جائیں گے۔ اس اقدام سے نہ صرف متاثرہ ملازمین کو ریلیف ملے گا بلکہ یہ پی آئی اے کی ساکھ بحال کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے جو سرکاری ملازمین کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہو سکتا ہے جنہیں اکثر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے واجبات کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے انتظامات اور پاکستان و اومان کے درمیان تعلیمی اور تحقیقی شراکت داری کو گہرا کرنے کے واقعات بھی خبروں میں شامل ہیں۔ تاہم، سپریم کورٹ کا پی آئی اے کے بقایا پنشن کے معاملے پر حکم اس وقت سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
سپریم کورٹ پی آئی اے پنشن ریٹائرڈ ملازم جسٹس شاہد وحید
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
سپریم کورٹ کا پی آئی اے کو 24 سال کی پنشن ادا کرنے کا حکمسپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے) کے ایک سابق ملازم مصطفیٰ انصاری کو 24 سال کی بقایا پنشن ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اگر آئندہ سماعت سے پہلے پنشن ادا نہ کی گئی تو پی آئی اے کے ایم ڈی کو خود عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔
سربراہ پاک فضائیہ کی 24 سالہ پنشن کی ادائیگی کا حکمسپریم کورٹ نے پی آئی اے کو سابق ملازم کی 24 سالہ پنشن کی ادائیگی کا حکم دے دیا۔
