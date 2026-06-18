PM&DC اور WHO کا بنیادی صحت کے نظام میں بہتری کا معاہدہ؛ عمران خان کے طبی انتقال کے لیے سپریم کورٹ میں قانونی اپیل

پریمیری ہیلتھ کیئر اور فیملی میڈیسن کی مضبوطی کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور عالمی ادارہ صحت کے مشترکہ معاہدے کی تفصیل اور ساتھ ہی عمران خان کے شفاء انٹرنیشنل ہسپتال منتقلی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کردہ چیمبر اپیل کی جدید پیشرفت۔
پاکستان میں صحت کے شعبے میں بنیادی تبدیلیوں کی جانب ایک نیا قدم اٹھایا گیا ہے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر اور فیملی میڈیسن کے فروغ کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (PM&DC) اور عالمی ادارہ صحت ( WHO ) نے مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ملک بھر میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، معیاری طبی تعلیم کی فراہمی اور دیہی و دور دراز علاقوں میں فیملی ڈاکٹروں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اس کے ذریعے نہ صرف مریضوں کو ابتدائی سطح پر ہی مؤثر علاج مہیا ہو گا بلکہ بیماریوں کی جلد شناخت اور روک تھام کے لیے ایک مضبوط نظام بھی قائم ہو گا۔ اس اقدام سے مقامی ڈاکٹر اور میڈیکل طلباء کے لیے تربیتی پروگرام اور جدید طبی آلات کی فراہمی بھی ممکن ہو گی، جس سے پاکستان کی مجموعی صحت کے معیار میں نمایاں بہتری کی توقع ہے۔ دوسری طرف، سپریم کورٹ میں ایک اہم قانونی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے طبی علاج کے لیے عدالتی فیصلہ طلب کیا گیا ہے۔ وکیل عزیز بھنڈاری نے ایک متفرق درخواست میں عدالت سے درخواست کی ہے کہ ایک چیمبر اپیل کی سماعت ۲۲ جون سے شروع ہونے والے ہفتے میں طے کی جائے۔ اس درخواست کے مطابق، قبل ازیں عمران خان کے شفاء انٹرنیشنل ہسپتال میں انتقال کے لیے ایک پیٹیشن دائر کی گئی تھی، لیکن رجسٹرار کے دفتر نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا کہ وہ درست وکیل کے ذریعے پیش نہیں کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک چیمبر اپیل دائر کی گئی، لیکن ابھی تک اس کی سماعت طے نہیں ہوئی۔ درخواست گزار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اب چونکہ عمران خان نے وکیل‑آن‑ریکارڈ جاوید مسعود طاہر بھٹی کو اپنا قانونی اختیار دیا ہوا ہے اور اس اختیار کی توثیق عدائیلا جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے ۲۵ مئی کو کی ہے، اس لیے رجسٹرار کی اعتراضات اب بے اثر ہیں اور عدالت کو جلد از جلد اس اپیل کی سماعت کرنی چاہیے۔ درخواست میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ۱۴ جون کو عمران خان کو بغیر خاندانی اطلاع کے پاکستان انٹرنیشنل میڈیکل سائنسیس (PIMS) بھیج کر ایک میڈیکل چیک‑اپ کرایا گیا۔ اس واقعے نے صحت کے نظام میں شفافیت اور مریض کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں متعدد سوالات اٹھائے ہیں۔ قانونی چارہ جوئی کا مقصد نہ صرف فوری طور پر صحت کے مناسب انتظامات کو یقینی بنانا ہے بلکہ آئندہ ایسے واقعات کے تکرار کو روکنا بھی ہے۔ عدالت سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کی سماعت جلد از جلد طے کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور عمران خان کو ضروری طبی سہولیات فراہم کی جاسکیں.
پاکستان میں صحت کے شعبے میں بنیادی تبدیلیوں کی جانب ایک نیا قدم اٹھایا گیا ہے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر اور فیملی میڈیسن کے فروغ کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (PM&DC) اور عالمی ادارہ صحت (WHO) نے مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ملک بھر میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، معیاری طبی تعلیم کی فراہمی اور دیہی و دور دراز علاقوں میں فیملی ڈاکٹروں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اس کے ذریعے نہ صرف مریضوں کو ابتدائی سطح پر ہی مؤثر علاج مہیا ہو گا بلکہ بیماریوں کی جلد شناخت اور روک تھام کے لیے ایک مضبوط نظام بھی قائم ہو گا۔ اس اقدام سے مقامی ڈاکٹر اور میڈیکل طلباء کے لیے تربیتی پروگرام اور جدید طبی آلات کی فراہمی بھی ممکن ہو گی، جس سے پاکستان کی مجموعی صحت کے معیار میں نمایاں بہتری کی توقع ہے۔ دوسری طرف، سپریم کورٹ میں ایک اہم قانونی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے طبی علاج کے لیے عدالتی فیصلہ طلب کیا گیا ہے۔ وکیل عزیز بھنڈاری نے ایک متفرق درخواست میں عدالت سے درخواست کی ہے کہ ایک چیمبر اپیل کی سماعت ۲۲ جون سے شروع ہونے والے ہفتے میں طے کی جائے۔ اس درخواست کے مطابق، قبل ازیں عمران خان کے شفاء انٹرنیشنل ہسپتال میں انتقال کے لیے ایک پیٹیشن دائر کی گئی تھی، لیکن رجسٹرار کے دفتر نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا کہ وہ درست وکیل کے ذریعے پیش نہیں کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک چیمبر اپیل دائر کی گئی، لیکن ابھی تک اس کی سماعت طے نہیں ہوئی۔ درخواست گزار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اب چونکہ عمران خان نے وکیل‑آن‑ریکارڈ جاوید مسعود طاہر بھٹی کو اپنا قانونی اختیار دیا ہوا ہے اور اس اختیار کی توثیق عدائیلا جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے ۲۵ مئی کو کی ہے، اس لیے رجسٹرار کی اعتراضات اب بے اثر ہیں اور عدالت کو جلد از جلد اس اپیل کی سماعت کرنی چاہیے۔ درخواست میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ۱۴ جون کو عمران خان کو بغیر خاندانی اطلاع کے پاکستان انٹرنیشنل میڈیکل سائنسیس (PIMS) بھیج کر ایک میڈیکل چیک‑اپ کرایا گیا۔ اس واقعے نے صحت کے نظام میں شفافیت اور مریض کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں متعدد سوالات اٹھائے ہیں۔ قانونی چارہ جوئی کا مقصد نہ صرف فوری طور پر صحت کے مناسب انتظامات کو یقینی بنانا ہے بلکہ آئندہ ایسے واقعات کے تکرار کو روکنا بھی ہے۔ عدالت سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کی سماعت جلد از جلد طے کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور عمران خان کو ضروری طبی سہولیات فراہم کی جاسکیں
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