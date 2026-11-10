PMDC Weather Alert: Rain and Landslide Risk in Northern Areas
PMDC alerts for heavy rain, lightning, and landslides in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, and Balochistan. Temperatures to drop 2 to 4 degrees Celsius.
پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے بیشتر حصوں میں آنے والے چند دنوں کے دوران بارشوں، تیز ہواؤں اور گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ اتھارٹی نے متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ پیشگی حفاظتی اقدامات اپنائیں تاکہ ممکنہ قدرتی آفات سے نمٹا جا سکے۔ اس انتہائی اہم اپڈیٹ کے تناظر میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور موسمیاتی حالات کا براہ راست اثر متوقع ہے۔
صوبائی بارشوں کی تفصیلی پیش گوئی
پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آئندہ چالیس گھنٹوں کے دوران صوبے کے متعدد اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ راولپنڈی، میانوالی، جہلم، منڈی بہاؤ الدین، اٹک، چکوال، خوشاب، بھکر، سرگودھا، مری اور گردونواح میں بارش متوقع ہے۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد اور شیخوپورہ میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان، لیہ، بھکر اور ملتان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی۔ ان علاقوں میں چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔Also readMacron wants AI ban wherever it threatens children
خیبر پختونخوا میں بارشوں کی لہر 10 سے 14 نومبر کے درمیان متوقع ہے۔ اتھارٹی نے چترال، دیر، سوات، ملاکنڈ، کوہستان، مانسہرہ اور ایبٹ آباد سمیت مختلف اضلاع میں بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کیا ہے۔ پشاور، مردان، صوابی، نوشہرہ، چارسدہ اور کوہاٹ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بارکھان، ژوب، موسیٰ خیل، کوئٹہ، زیارت، چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، قلات اور خضدار میں بارش کا امکان ہے۔
درجہ حرارت میں کمی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ
ماہرین کے مطابق بارشوں کے بعد دن کے درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کمی متوقع ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کی توقع ہے۔ بالائی پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری بھی ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا نے بارشوں کے دوران پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے شدید خطرے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔
بارشوں کے بعد میدانی علاقوں میں بعض مقامات پر دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ بارشوں کی وجہ سے سموگ میں کمی متوقع ہے۔ یہ موسم کی تبدیلی شہری زندگی اور زراعت دونوں پر اثر انداز ہوگی۔ لوگوں کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔
حکومتی ہدایات اور ہنگامی رابطہ نمبر
پنجاب اور خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ حساس مقامات، ندی نالوں اور دریاؤں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ نکاسی آب کے نظام کی صفائی اور ریسکیو ٹیموں کو تیار رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ شہریوں اور سیاحوں کو خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
آندھی اور طوفان کی صورت میں محفوظ مقامات پر رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے کھلے مقامات پر جانے سے اجتناب کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں ہنگامی صورتحال میں عوام سے ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ پنجاب میں 1129 پر رابطہ کیا جائے۔ یہ اقدامات عوامی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔
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