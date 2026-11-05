PML-N کا بٹگرام میں شکریہ کا اجتماع، امیر مقام کا دعویٰ
پی ایم ایل این کے بٹگرام میں شکریہ کے اجتماع میں امیر مقام نے کہا کہ عوامی تعاون سے پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ہوا۔
پاکستان مسلم لیگ (ن) یعنی PML-N نے بدھ کے روز خیبر پختونخوا کے ضلع بٹگرام میں ایک تاریخی اور وسیع الشاں شکریہ کا جلوس منعقد کیا۔ اس جلوس کا مقصد خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کا جشن منانا تھا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے اس بھرپور عوامی شرکت کو اپنی پارٹی کے ترقیاتی ایجنڈے کے لیے عوامی حمایت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جلوس میں بڑی تعداد میں لوگوں کے شرکت کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام اب ترقی اور خوشحالی کا تقاضا کر رہے ہیں۔
امیر مقام کا تاریخی خطاب اور عوامی ردعمل
جلوس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے اس واقعے کو ایک تاریخی موڑ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے بدعنوان لیڈروں پر مشتمل حکومت کے خاتمے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 13 سالوں کے دوران جھوٹے وعدوں اور ناامیدی کے بعد عوام کو اب سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ امیر مقام نے واضح کیا کہ عوامی جوش و خروش یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں اور ان کی توقعات پر اب پورا اترنے کی کوشش کی جائے گی۔Also readپاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
سوشل میڈیا اور مخالفین پر تنقید کا سلسلہ
وزیرِ اعظم کے مشیر خاص امیر مقام نے اپنے سیاسی حریفوں اور سوشل میڈیا کے ناقدین کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یوٹیوبرز اور آن لائن مہم چلانے والے لوگ گمراہ کن روایات پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ ان غیر مصدقہ ذرائع کے نمائندے خود صوبے میں عوامی روح کو محسوس کرنے کے لیے آکر دیکھیں۔ امیر مقام کا موقف تھا کہ مخالفین کی پروپیگنڈا مہم کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ حقیقت زمین پر بالکل مختلف ہے اور عوام کی خواہشات واضح ہیں۔
قومی سلامتی اور پاک فوج کے کردار کی تعریف
قومی سلامتی کے معاملے پر انجینئر امیر مقام نے پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل اوقات میں عوام کی مدد کے لیے فوج نے جو کردار ادا کیا وہ قابلِ ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو مارکِ حق میں دشمن کے خلاف ایک حتمی اور فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وزیرِ اعظم کے مشیر نے مزید وضاحت کی کہ پی ایم ایل این عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور وفاقی حکومت کی ہر ایسی حرکت کی حمایت کرے گی جو ملک کے مفاد میں ہو۔
ترقیاتی منصوبے اور سابقہ دور کی یادداشت
ترقیاتی کاموں کی تفصیلات دیتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے موٹر وے کو نواز شریف کا عوامی عطیہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا تحفہ ہے۔ پی ایم ایل این نے عوامی سطح پر یہ عہد کیا ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ عوام کی اپنی کردہ توقعات پر پورا اتر سکیں۔ اس موقع پر پارٹی کارکنوں اور مقامی لوگوں کا جذباتی استقبال کیا گیا جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ سیاسی منظر نامے میں عوامی رائے نمایاں طور پر تبدیل ہوئی ہے۔
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