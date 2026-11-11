PSDP خرچ میں سستی: محکمہ منصوبہ بندی کے اعداد و شمار اور وزارتوں کی کارکردگی
موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں پی ایس ڈی پی بجٹ کا صرف دس فیصد خرچ ہوا ہے۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ صورتحال معاشی نمو اور عوامی فلاح پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ تفصیلات ملاحظہ کریں۔
ملک کے عوامی شعبے کی ترقیاتی پروگرام ( پی ایس ڈی پی) کے تحت جاری کردہ بجٹ کے استعمال میں شدید سستی سامنے آئی ہے۔ موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ، یعنی جولائی سے اکتوبر تک، کل مختص شدہ ٹریلین روپے میں سے صرف دس فیصد رقم خرچ کی گئی ہے۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، اس مدت کے دوران کل پی ایس ڈی پی اخراجات ایک سو تین اعشاریہ اسی ارب سات کروڑ روپے تک محدود رہے ہیں۔
کل اخراجات اور مختص کردہ بجٹ کا موازنہ
وزیراعلیٰ منصوبہ بندی کے مطابق، یہ حقیقی استعمال منصوبہ بندی کمیشن کے جانب سے منظور کردہ چار سو بارہ اعشاریہ تین ارب روپے سے کہیں کم ہے۔ اگرچہ سال کے پہلے کوارٹر میں بजٹ کے تسلسل میں آٹھ فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، لیکن پھر بھی ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرنے کی رفتار انتہائی سست ہے۔ اس سستی کا براہ راست اثر ملک کی معاشی نمو اور عوام کی معیشت پر مرتب ہو رہا ہے۔Also readSukkur-Hyderabad-Karachi Motorway to boost economic connectivity: FinMin
مین کارپوریشنز کو خارج کرتے ہوئے، تقریباً تیس تین وفاقی وزراتوں اور ڈویژنز نے کل مختص شدہ ساٹھ ارب دو کروڑ روپے میں سے صرف چھیانوے اعشاریہ چھ پنجاہ کروڑ روپے خرچ کیے، جو کہ کل مختصہ رقم کا تقریباً اٹھارہ فیصد بنتا ہے۔ اس کے برعکس، طاقتور شعبہ اور قومی شاہراہ اتھارٹی جیسی بڑی اداروں نے مل کر بیس ارب نو کروڑ روپے خرچ کیے، جو ان کے سالانہ مختصہ تین سو تیرہ ارب روپے کا نو اعشاریہ تین فیصد ہے۔
قومی شاہراہ اور توانائی شعبے کی کارکردگی
قومی شاہراہ اتھارٹی (این ایچ اے) کی کارکردگی انتہائی کم نظر آتی ہے، جس نے اپنی سالانہ مختصہ دو سو پچیس ارب روپے میں سے صرف پندرہ اعشاریہ تین ارب روپے خرچ کیے، جو کہ مجموعی طور پر پانچ اعشاریہ آٹھ فیصد بنتا ہے۔ منصف کمیشن نے این ایچ اے کے لیے اسی اعشاریہ چھ ارب روپے کی اجازت دی تھی، لیکن عملی طور پر یہ رقم بھی مکمل طور پر استعمال نہیں ہو سکی۔
اسی طرح، توانائی کے شعبے نے اپنے نوے اعشاریہ آٹھ ارب روپے کے بجٹ میں سے صرف سولہ ارب روپے خرچ کیے۔ منصف کمیشن نے توانائی کے شعبے کے لیے اسی ارب دس کروڑ روپے کی منظوری دی تھی، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ رقم بھی کافی حد تک زیر استعمال رہی ہے۔ یہ دونوں بڑے ادارے ملکر ترقیاتی منصوبوں کے ناکامی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔
وزارات کی ذاتی کارکردگی اور اخراجات کا تقاضا
وزارت خزانہ کے اعلان کردہ میکانزم کے مطابق، حکومت کو پہلے کوارٹر میں پندرہ فیصد، دوسرے میں بیس فیصد، تیسرے میں بیس اعشاریہ پانچ فیصد اور آخری کوارٹر میں باقی رقم جاری کرنی چاہیے تھی تاکہ آئی ایم ایف کے ہدف کے اندر رہا جا سکے۔ تاہم، منصف کمیشن نے وفاقی وزراتوں کے لیے تین سو تین ارب روپے کی منظوری دی تھی، جو کہ ان کے سالانہ بجٹ کا چالیس چار فیصد تھا، لیکن زمین پر صرف سات پانچ ارب روپے ہی خرچ ہو سکے۔
صرف آٹھ وزراتیں ایک ارب روپے کے خرچ کے معیار کو عبور کرنے میں کامیاب رہیں۔ وسائل کی وزارت نے اپنے ایک سو تین ارب روپے کے بجٹ میں سے اٹھارہ اعشاریہ سات ارب روپے خرچ کیے، جو کہ اٹھارہ فیصد بنتا ہے۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت نے چھ اعشاریہ اٹھتر کروڑ روپے خرچ کیے، جبکہ قومی صحت خدمات کی وزارت نے چھ اعشاریہ چھ کروڑ روپے خرچ کر کے اپنا مقصد حاصل کیا۔
دیگر وزارتی امور اور علاقائی اخراجات
ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنے چالیس چھ ارب روپے کے بجٹ میں سے چار اعشاریہ سات ارب روپے خرچ کیے، جبکہ ریلوے وزارت نے چار اعشاریہ چھ پنجاہ کروڑ روپے خرچ کیے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کی وزارت خود اپنے بائیس اعشاریہ چھ ارب روپے کے بجٹ میں سے صرف دو اعشاریہ پانچ ارب روپے خرچ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے ایک اعشاریہ چار پانچ ارب روپے خرچ کیے، جو کہ اس کے بجٹ کا سات اعشاریہ چار فیصد ہے۔
صوبوں اور خصوصی علاقوں (آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان) کے مشترکہ اخراجات صرف تیس اعشاریہ آٹھ ارب روپے رہے، جو کہ ان کے سالانہ مختصہ دو سو تیس ارب روپے کا دس فیصد ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت نے اپنے دو اعشاریہ پانچ ارب روپے کے بجٹ میں سے صرف دو سو پچیس لاکھ روپے خرچ کیے، جبکہ قومی غذائی تحفظ کی وزارت نے چار اعشاریہ دو ارب روپے کے بجٹ میں سے صرف چھ لاکھ پچاس ہزار روپے خرچ کیے، جو کہ ایک اعشاریہ پانچ فیصد سے بھی کم ہے۔
چھ وفاقی وزراتیں جن میں تجارت، مواصلات، کشمیر امور، گلگت بلتستان اور ریاستیں، پیٹرولیم، پرائیویٹائزیشن، مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی شامل ہیں، نے چار ماہ میں ترقیاتی منصوبوں پر ایک روپا بھی خرچ نہیں کیا۔ یہ صورتحال عوامی خدمات اور معاشی ترقی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔
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