PSO کو 200 ملین ڈالر کریڈٹ: پاکستان اور عمان کے درمیان نیا پیٹرولیم معاہدہ
PSO نے عمان کی OQ Trading سے 200 ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن حاصل کر لی ہے جس سے توانائی سیکورٹی مضبوط ہوگی اور درآمدات میں اہم اضافہ متوقع ہے۔
پاکستان سٹیٹ آئل کے درمیان عمان کی کمپنی او کیو ٹریڈنگ کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کا اہم معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت عمانی کمپنی پی ایس او کو دو سو ملین ڈالر کا کریڈٹ فراہم کرے گی۔ وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک کی مسقط میں عمان کے وزیر توانائی و معدنیات انجینئر سالم العوفی سے ہونے والی ملاقات کے دوران یہ تفصیلات سامنے آئیں۔
200 ملین ڈالر کریڈٹ سہولت کی تفصیلات
پی ایس او کو پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے لیے دو سو ملین ڈالر کی کریڈٹ سہولت فراہم کی جائے گی۔ معاہدے کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کے لیے ایک باقاعدہ تجارتی فریم ورک قائم کیا گیا ہے۔ یہ اقدام پاکستان کی توانائی سیکورٹی اور پیٹرولیم درآمدات کے ذرائع میں تنوع کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔Also readMisbah Arshad showcases Pakistan’s Markhor at 75th Miss Universe costume show
توانائی شعبے میں مشترکہ ورکنگ گروپ
پاکستان اور عمان نے تیل، گیس اور معدنیات کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان اور عمان کے درمیان آئل اینڈ گیس کے شعبے میں مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا خیرمقدم کیا گیا ہے۔ دونوں وزراء نے مشترکہ ورکنگ گروپ کے ذریعے توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ اس نئے فریم ورک کے تحت دونوں ممالک آپس میں زیادہ قریبی روابط قائم کر سکیں گے۔
امدادی سامان کی فراہمی اور حجم
عمان کی او کیو ٹریڈنگ نے 2026 میں پی ایس او کو دس لاکھ میٹرک ٹن سے زائد پٹرول فراہم کیا ہے۔ او کیو ٹریڈنگ کی پاکستان کو ایل پی جی فراہمی 2026 کے اختتام تک ایک لاکھ بیس ہزار میٹرک ٹن سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عمان پاکستان کے لیے اہم سپلائی چینر بن چکا ہے۔
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