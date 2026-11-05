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PSX شاخص 176 ہزار سے تجاوز کرتا ہے امریکی الیکٹس کے اثرات

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PSX شاخص 176 ہزار سے تجاوز کرتا ہے امریکی الیکٹس کے اثرات
Pakistan Stock Exchange · KSE-100 Index · Dunya News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی آئی، KSE-100 انڈیکس چار ہزار پوائنٹس سے زائد بڑھ کر 176,604 پر پہنچ گیا جس کے پیچھے امریکی الیکشن کا اثر ہے۔

پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) نے جمعرات کے روز تاریخی تیزی دکھاتے ہوئے 4,500 پوائنٹس سے زائد کا اضافہ کیا اور 176,000 کی علامتی حد کو عبور کر گیا۔ کاروباری دن کے ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران بینچ مارک KSE-100 انڈیکس 4,500 پوائنٹس سے زائد بڑھ کر 176,604 پوائنٹس کی سطح تک پہنچ گیا۔ یہ مضبوط بلش موومنٹ پچھلے ٹریڈنگ سیشن میں حاصل کردہ اچھی کارکردگی کا سلسلہ ہے، جب بینچ مارک انڈیکس 172,013 پوائنٹس پر بند ہوا تھا اور 3,994 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا۔

US Midterm Elections کا مارکیٹ پر اثر

اس نئی ریلی کا سب سے بڑا سبب امریکی وسطی مدت کے انتخابات (US midterm elections) کے نتائج تھے، جن کا فوری اثر پاکستان کے ایکیوٹی مارکیٹ پر بھی نظر آیا۔ عالمی مالیاتی مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال کے باوجود، پاکستان میں سرمایہ کاروں کا جوش و خروش واضح تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹوں میں مثبت رجحانات نے مقامی سرمایہ کاروں کو مثبت سوچ کے ساتھ پیش آنے والے مواقع سے مستفید ہونے پر مجبور کیا، جس سے تیزی میں اضافہ ہوا۔

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Asian Markets میں مختلط رجحانات

اسی دوران ایشیائی اسٹاک مارکیٹس نے مختلط کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جہاں کچھ بڑے اشاریوں میں اضافہ دیکھا گیا جبکہ دیگر میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ خبر رساں ایجنسیز کی رپورٹس کے مطابق، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 3 فیصد سے زائد بڑھا، جبکہ چین کے شینزن کمپوزٹ انڈیکس میں تقریبا 1 فیصد کا اضافہ ہوا۔

Korean اور Taiwanese Markets میں کمی

دوسری جانب جنوبی کوریا اور تائیوان کے اسٹاک مارکیٹس نے منفی انجام دیکھا۔ جنوبی کوریا کا KOSPI انڈیکس 5 فیصد سے زائد گر گیا، جبکہ تائیوان کا اسٹاک انڈیکس 3 فیصد کی کمی سے دوچار رہا۔ یہ واضح اختلافی رجحان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایشیائی معیشتیں عالمی مالیاتی لہروں کا مختلف انداز میں سامنا کر رہی ہیں۔

PSX کی مستقبل کی دیکھ بھال

کراچی میں ہونے والے اس بڑے کاروباری دن کے بعد، مارکیٹ کی دیکھ بھال جاری رہے گی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر عالمی مارکیٹس، خاص طور پر امریکی اور ایشیائی مارکیٹس، اپنی موجودہ سمت برقرار رکھتی ہیں، تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مزید مثبت حرکت ممکن ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ عالمی خبروں اور مقامی بنیادی عوامل دونوں پر نظر رکھیں۔

Investor Sentiment میں بہتری

سرمایہ کاروں کی جذباتی کیفیت میں بہتری دیکھی گئی ہے، جس سے بڑے اداروں اور چھوٹے سرمایہ کاروں دونوں نے مارکیٹ میں دلچسپی دکھائی ہے۔ ڈنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق، مقامی مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کی سطح بھی بہتر ہوئی ہے، جو تیزی کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

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