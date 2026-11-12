PSX میں زبردست تیزی، KSE-100 میں 1100 پوائنٹس کا اضافہ
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی جہاں بینچ مارک KSE-100 انڈیکس نے تجارت کے آغاز میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ امریکی وائس چیئر J.D. وانس کی ایران سے بات چیت کی خواہش اور عالمی اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کا تجزیہ۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں جمعرات کی صبح تیز خریداری کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں بینچ مارک کے ایس ایس کے -100 انڈیکس نے تجارت کے ابتدائی منٹوں میں 1,100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا۔ یہ مثبت رجحان امریکی وائس چیئرمین J.D. وانس کی ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کی خواہش کے اظہار کے فوری بعد سامنے آیا، جس کی اطلاع 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے دی۔ اس خبر نے مارکیٹ میں مثبت تاثر پیدا کیا اور سرمایہ کاروں کی جانب سے بڑی تعداد میں شیئرز کی خریداری کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں تیزی محسوس ہوئی۔
مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ
پی ایس ایکس پر تجارت کے دوران متعدد اہم شعبوں میں خریداری دیکھی گئی، جن میں آٹوموبائل اسیمبلیرز، سیمان کی کمپنیاں، تجارتی بینک، تیل اور گیس کی دریافت کرنے والی کمپنیاں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں (OMCs) اور بجلی کی پیداوار شامل ہیں۔ انڈیکس میں بڑا حصہ رکھنے والی اشکوں، جن میں ایچ یو بی سی او، میری، او جی ڈی سی، پول، پی ایس او، ایس ایس جی سی، ایس این جی پی ایل، ایچ بی ایل، ایم ایبل اور یو بی ایل شامل ہیں، سبز رنگ میں تجارت کرتے رہے۔ اس تیزی نے سرمایہ کاروں میں اعتماد کا مادہ پیدا کیا اور مختلف شعبوں میں سرمائے کے بہاؤ میں اضافے کی علامت کے طور پر دیکھا گیا۔Also readDua Lipa, Madonna and SZA to take over Coachella 2027
اگرچہ جمعرات کی صبح تیزی رہی، لیکن جمعہ کی شام کو پی ایس ایکس میں معمولی کمی دیکھی گئی تھی۔ جمعہ کو مارکیٹ کا اختتام معمول کے مطابق ہوا، جہاں بعد والے سیشن میں منافع کشی نے اضافی فوائد کو کاٹ دیا۔ بینچ مارک کے ایس ایس کے -100 انڈیکس میں 251.44 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی، جو کہ 0.14 فیصد کے برابر تھا، اور یہ 179,083.80 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اس کمی کے باوجود، مارکیٹ کی مجموعی صورتحال میں استحکام کا امکان ہے، کیونکہ عالمی رجحانات بھی مثبت ہیں۔
عالمی مارکیٹ میں نیوڈیا کے شیئرز میں شدید گراوٹ
بین الاقوامی سطح پر، ایشیائی تجارت کے آغاز میں عالمی اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ امریکی کمپیوٹر چپس بنانے والی کمپنی نیوڈیا کے شیئرز بعد از بازار تجارت میں گرے، جس کی وجہ یہ خبر تھی کہ اس کی بورڈ لمبے عرصے سے کمپنی کے چیئرمین Jensen Huang کو ہٹانے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نیوز رپورٹس کے مطابق، Jensen Huang پر چین کے لیے جاسوسی کے شبہات کے تحت مہم جوئی کا الزام لگایا گیا ہے، جس کے بعد ان کی کمپنی کے بورڈ نے جمعہ کی شام کو میٹنگ بلائی۔
نیوڈیا کے شیئرز میں 8 فیصد سے زائد کی گراوٹ دیکھی گئی، جس نے ایس اینڈ پی 500 کے ای-mini فیوچرز پر منفی اثرات مرتب کیے، جو کہ 0.4 فیصد گر گئے۔ دنیا کے غالب AI پروسیسر سپلائر کے طور پر کام کرنے والی نیوڈیا کے لیے یہ چیلنجنگ وقت ہے، کیونکہ انہیں Jensen Huang کے ساتھ ایک ایسے ایگزیکٹیو کے ساتھ تعلقات کی تحقیقات کا سامنا ہے جو انہیں رپورٹ کرتا تھا۔ یہ واقعات مارکیٹ میں بے چینی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔
ایشین مارکیٹس میں مختلف رجحانات کا مشاہدہ
عالمی بازاروں میں بے چینی کے باوجود، خطے کے انڈیکس بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ جنوبی کوریا کے Kospi انڈیکس میں 0.2 فیصد کا اضافہ ہوا، جبکہ تائیوان کے شیئرز میں 0.5 فیصد کی تیزی دیکھی گئی۔ جاپان کے Nikkei 225 انڈیکس میں بھی 0.5 فیصد کی چڑھاؤ دیکھی گئی۔ اس کے برعکس، جاپان کے علاوہ ایشیا پیسیفک کے وسیع ترین MSCI انڈیکس میں 0.1 فیصد کی کمی واقع ہوئی، جس کی بنیادی وجہ ہانگ کانگ میں شیئرز کا کمزور رہنا تھا۔
واشنگٹن ڈی سی میں اسٹاک مارکیٹ نے جمعہ کو منافع کمایا، جہاں ایس اینڈ پی 500 میں 1.3 فیصد کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ پچھلے ہفتے امریکی درمیانی انتخابات کے بعد سے لگائی گئی تمام نقصانات کو واپس لانے کے قریب تھا۔ عالمی سیاسی اور معاشی عوامل کا مشترکہ اثر پاکستان کے مارکیٹ پر بھی پڑا ہے، جہاں سرمایہ کار عالمی رجحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔
ماہرین کا مؤقف اور مستقبل کی ممکنہ سمت
ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ایس ایکس میں یہ تیزی عالمی سیاسی صورتحال اور مقامی اقتصادی اشاریوں کا مرکب ہے۔ J.D. وانس کی ایران سے بات چیت کی خواہش سے خطے میں امن کے امکانات بڑھے ہیں، جس کا مثبت اثر مالیاتی بازاروں پر پڑا ہے۔ سرمایہ کار اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ رجحان برقرار رہے گا یا مارکیٹ دوبارہ مستحکم ہوگی۔ مستقبل قریب میں مارکیٹ کی کارکردگی کا انحصار عالمی اسٹاک مارکیٹ کے رویے اور مقامی کمپنیوں کے مالی نتائج پر ہوگا۔
آئندہ چند دھنوں میں مارکیٹ میں مزید اتار چڑھاؤ کا امکان ہے، خاص طور پر پر نیوڈیا کے فیصلے کے بعد عالمی ٹیکنالوجی سیکٹر میں کیا ردعمل آتا ہے۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ تنقیدی تجزیے کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ بینکوں اور توانائی کے شعبے میں بڑی کمپنیوں کی کارکردگی مارکیٹ کا رخ طے کر سکتی ہے۔ سرمایہ کاروں کو احتیاط اور درست معلومات کی روشنی میں ہی سرمایہ کاری کرنا چاہیے۔
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