PSX KSE-100 Index Surges 1084 Points on Fuel Cost Relief
Pakistan Stock Exchange KSE-100 index rises over 1084 points to close at 178467 driven by falling fuel prices and positive global market trends.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) نے ہفتے کا آغاز مثبت رجحان اور خریداری کی لہر کے ساتھ کیا ہے۔ مارکیٹ میں اس بہاؤ کی بنیادی وجہ بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی اور گھریلو سطح پر ایندھن کے نرخوں میں معمولی رعایت رہی ہے۔ 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق، کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہی سرمایہ کاروں کی جانب سے فعال خریداری نے مارکیٹ کو اہم سمت دی ہے۔
KSE-100 Index Rises 1084 Points to 178467
دوپہر 10.20 بجے تک فعال خریداری نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے معیاری KSE-100 انڈیکس میں 1084 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ درج کیا۔ اس اضافے کے بعد یہ انڈیکس 178,467 پوائنٹس کی سطح تک پہنچ گیا جو کہ پچھلی سطح سے 0.61 فیصد کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ابتدائی ترقی اس وقت سامنے آئی جب خریداروں نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے قدم بڑھایا اور سرمایہ کاری کے بہاؤ میں واضح بہتری دیکھی گئی۔Also readKP introduces demerit points system, licenses of repeat traffic violators to be suspended
انڈیکس میں بڑھوتری کے دوران کئی بڑی کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ دیکھا گیا جن میں HUBCO, PSO, MARI, OGDC, PPL, POL, HBL اور MEBL شامل ہیں۔ یہ کمپنیاں انڈیکس میں بھاری وزن رکھتی ہیں اور ان کی کارکردگی نے KSE-100 کے مجموعی رجحان کو متاثر کیا۔ ان بڑی کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافے نے مارکیٹ کے مثبت موڈ کو مزید مستحکم کیا ہے۔
Global Market Trends Support PSX Recovery
عالمی منڈیوں میں بھی مثبت علامات نظر آ رہی ہیں جس کا اثر پاکستانی مارکیٹ پر بھی پڑا ہے۔ امریکہ میں اسٹاک فیوچرز کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ ایشیا میں گر رہی مارکیٹوں کو سنبھالنے کے لیے حکام کی کوششیں جاری ہیں۔ پچھلے ہفتے ٹیکنالوجی اور چپ اسٹاکس میں ہونے والی بڑی کمی کے بعد اب اس شعبے میں معمول کی بحالی کی امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں جو AI بوم کا مرکز تھے۔
منگل کے روز Nasdaq 100 فیوچرز ابتدائی تجارت میں تقریبا 3 فیصد کی اوپنی پر واپس آئے جبکہ S&P 500 فیوچرز میں 2 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے برعکس تائیوان کی اسٹاک مارکیٹ مستحکم رہی جبکہ جنوبی کوریائی اسٹاکس تقریبا 4 فیصد گراوٹ کے بعد 10 مہینے کی گہرائی میں آ گئے جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سہارا دیا۔ یہ عالمی رجحانات پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔
Political Uncertainty Offset Oil Price Benefits
ماہرینِ معاشیات کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہلکی سی کمی کے ساتھ بند ہوا تھا۔ اس کی بڑی وجہ نئی صوبوں کے قیام کے حوالے سے پیش کی جانے والی ریفروندم کے گرد گھریلو سیاسی عدم یقینی تھی۔ اس سیاسی پس منظر نے سرمایہ کاروں کے جذبات کو متاثر کیا جس سے مارکیٹ پر دباؤ بڑھا۔
اگرچہ بین الاقوامی تیل کی قیمتوں میں کمی اور گھریلو ایندھن کے نرخوں میں رعایت مارکیٹ کے لیے سپورٹ کا باعث بن رہی تھی، لیکن سیاسی عدم یقینی نے ان مثبت عوامل کے اثرات کو کم کر دیا۔ سرمایہ کار سیاسی استحکام اور واضح پالیسی کے منتظر ہیں تاکہ وہ طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں۔ اس صورتحال نے مارکیٹ کے چہموں پر کشیدگی پیدا کی جو اب تیل کی قیمتوں میں کمی سے کچھ حد تک کم ہو رہی ہے۔
Investor Sentiment Shifts on Economic Indicators
موجودہ منظر نامے میں سرمایہ کاروں کا رویہ معاشی اشاریوں پر مبنی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی نہ صرف ٹرانسپورٹ اور انرجی سیکٹر کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ یہ مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے صارفین کی خریداری کی طاقت میں اضافے کی امید ہے جو مختلف صنعتوں کے لیے مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔
مارکیٹ کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر عالمی منڈیوں میں ٹیکنالوجی اسٹاکس میں بحالی جاری رہی اور گھریلو سیاسی صورتحال مستحکم ہوئی تو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ مزید اوپر جا سکتی ہے۔ KSE-100 انڈیکس کے موجودہ سطح پر قائم رہنے کی کوشش اس بات کی علامت ہے کہ سرمایہ کار محتاط لیکن امیدوار نظر آ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کے رجحان کا انحصار عالمی اور گھریلی دونوں طرح کی معاشی خبروں پر ہوگا۔
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