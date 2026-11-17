PTA آسمان میں انٹرنیٹ کی سہولت کے لیے فریم ورک مکمل
پی ٹی اے نے ہوائی جہازوں میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے لیے لائسنسنگ فریم ورک مکمل کر لیا ہے جس سے پاکستانی مسافروں کو اڑان کے دوران رابطہ کی سہولت ملے گی۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے ہوائی جہازوں میں سیٹلائٹ پر مبنی مواصلاتی خدمات کے لیے لائسنسنگ فریم ورک مکمل کر لیا ہے جس کے تحت پاکستانی فضائی مسافروں کو اڑان کے دوران انٹرنیٹ استعمال کی سہولت میسر آئے گی۔
لائیسنسنگ فریم ورک کی تفصیلات اور عمل
پی ٹی اے نے نئے آرگنائزیشنل ڈھانچے کو حتمی شکل دی ہے جو لائسنس یافتہ سروس پرووائیڈرز کو متعلقہ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ سیٹلائٹس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اڑانوں کے دوران ٹیلی کمیونیکیشن کی فراہمی یقینی بنا سکیں۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
اس نئے فریم ورک کے تحت پاکستان میں رجسٹرڈ ہر ہوائی جہاز سیٹلائٹ پر چلنے والی مواصلاتی خدمات وصول کرنے کے اہل ہوگا جس سے مسافروں کو سفر کے دوران آن لائن رہنے اور رابطہ میں رہنے کی ممکنات پیدا ہوں گی۔
غیر ملکی جہازوں کے لیے ایف سی آئی کی شرط
پی ٹی اے کی نئی پالیسی کے تحت ان غیر ملکی ہوائی جہازوں کے لیے جو پاکستانی فضائی حدود سے گزرتے ہیں انہیں ان سروسز کا استعمال کرنے سے قبل سرکاری No Objection Certificate (NOC) حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔
یہ شرط یقینی بناتی ہے کہ ریگولیٹری باڈز کے باہر رجسٹرڈ جہازوں میں کام کرنے والی ٹیلی کمیونیکیشن فراہم کرنے والی کمپنیاں مقامی ریگولیٹری ضروریات پر پوری اترتی ہیں اور انہیں باضابطہ اجازت کے بغیر کسی بھی قسم کی خدمات فراہم کرنے کی ممانعت ہے۔
مسافروں پر مثبت اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس اقدام کا بنیادی مقصد مسافروں کے ان فلائٹ تجربے کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ ہوائی جہاز میں ہوتے ہوئے بھی انٹرنیٹ اور دیگر مواصلاتی سہولیات سے باآسانی استفادہ کر سکیں۔
یہ نیا فریم ورک ان کمپنیوں کے لیے بھی واضح ریگولیٹری تقاضے مقرر کرتا ہے جو پاکستان میں یا پاکستان کے فضائی راستوں سے گزرنے والے جہازوں میں سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی کی خدمات پیش کرنا چاہتی ہیں۔
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