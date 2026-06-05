PTA کی نئی پالیسی: سم کارڈ ڈس اون کرنے کی مدت 60 سے 365 دن

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سم کارڈ ڈس اون کرنے کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد اب ایکٹیویٹ شدہ سم کو ایک سال تک ڈس اون یا منتقل نہیں کیا جا سکے گا۔
سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ وائرل ہوا جس میں کہا گیا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ( PTA ) نے نئی پالیسی کے تحت فعال سم کارڈز کو ایک سال تک ڈس اون کرنے یا کسی دوسرے شخص کے نام منتقل کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تحقیقات سے واضح ہوا کہ یہ دعویٰ درست ہے اور PTA نے واقعی سم کارڈز کی ملکیت تبدیل کرنے سے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ PTA نے سم ڈس اون کی مدت 60 سے بڑھا کر 365 دن کر دی ہے۔ 25 مئی کو ایک صارف نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر دعویٰ کیا کہ PTA کے مطابق اب فعال سم کارڈ کو ایکٹیویشن کے بعد 365 دن تک نہ تو ڈس اون کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے فرد کے نام منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ پہلے یہ مدت 60 دن تھی، تاہم اب اسے بڑھا کر ایک سال کر دیا گیا ہے تاکہ غیر ضروری سم ٹرانسفر اور غلط استعمال کو روکا جا سکے اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ PTA سم کارڈ پالیسی میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے صارفین کے لیے نئی پابندی متعارف کرا دی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت اب کوئی بھی فعال سم کارڈ ایک سال تک صارف کے نام سے ختم یا منتقل نہیں کیا جا سکے گا۔ تحقیقات کے مطابق یہ دعویٰ مکمل طور پر درست ہے۔ PTA نے سم ڈس اون پالیسی پر نظرثانی کرتے ہوئے واقعی اس مدت کو 60 دن سے بڑھا کر 365 دن کر دیا ہے۔ PTA کے ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ گورنمنٹ افیئرز ڈویژن احمد شمیم نے اس بات کی تصدیق کی کہ اب صارف کسی بھی نئی ایکٹیویٹ کی گئی سم کو ایک سال تک ڈس اون نہیں کر سکتا۔ PTA نے اپنے آفیشل ایکس اور فیس بک اکاؤنٹس پر جاری ایڈوائزری میں بھی واضح کیا ہے کہ یہ اقدام غیر قانونی سموں کے اجرا اور غیر مجاز رجسٹریشنز کو روکنے اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اتھارٹی کے مطابق شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سم جاری کرواتے وقت بائیومیٹرک تصدیق میں انتہائی احتیاط کریں، کیونکہ نئی ایکٹیویٹ کی گئی سم اب صرف ایک سال بعد ہی ڈس اون کی جا سکے گی۔ اس کے ساتھ شہریوں کو یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سمز کی تعداد باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ یہ معلومات cnic.
sims.pk کے ذریعے یا بغیر ڈیش شناختی کارڈ نمبر 668 پر ایس ایم ایس کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پی ٹی اے نے سم ڈس اون کی مدت میں اضافہ کر کے غیر قانونی سم کے اجرا اور غیر مجاز رجسٹریشن کے خلاف حفاظتی اقدامات کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اس پالیسی تبدیلی کا مقصد صارفین کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو بہتر بنانا اور سم کارڈ کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ یہ اقدام عوام کو فراڈ اور شناخت کی چوری سے بچانے میں مدد دے گا
PTA SIM ڈس اون پالیسی سیکیورٹی
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