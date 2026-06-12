پاکستان تحریک انصاف (PTI) نے وفاقی بجٹ 2026-27 کو مسترد کرتے ہوئے اسے غریب دشمن اور النین کے وفادار قرار دیا ہے۔ PTI کے رہنماء شیخ واقاس اکرم اور باریسٹر گوhr نے کہا ہے کہ بجٹ میں عام شہریوں پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور استحباب والے طبقے کو مراعات فراہم کی گئی ہیں۔ وہ حکومت کے معاشی اعداد کو جعلی قرار دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرضوں میں اضافہ اور اصلاحات کے عدم ہونے سے معیشت مزید خرابی میں ہے۔ اس کے علاوہ، PTI نے agriculture اور real estate کے شعبوں میں اصلاحات نہ آنے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں پر منحصر ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وفاقی بджٹ 2026-27 کو سخت الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے اسے غریب دشمن ، عوام دشمن اور عام آدمی کے بجائے النین کے نفاذ کے لیے بنایا گیا قرار دیا ہے۔ PTI رہنما شیخ واقاس اکرم نے کہا کہ بجٹ " غریب دشمن اور النین دوست " ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امیروں کی Pratt رکھی گئی ہے جبکہ عام شہریوں پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے بجٹ 2026-27 میں اعداد و شمار تبدیل کیے ہیں اور حقیقی معاشی اصلاحات سے گریز کیا ہے۔ واقاس اکرم کے مطابق، بجٹ ٹیکس دہندوں کی ہراسانی پر مبنی ہے imp بجٹ کی بنیاد میں معیشت کی sırkūlrl مسائل حل کرنے اور اصلاحات کے ح你却 پر نہیں ہے۔ شیخ واقاس اکرم نے کہا کہ بجٹ 2026-27 النین کی حفاظت کا ایک trial ہے اور PTI اسے مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب صرف متوازیر AHTF ملی ہیں جبکہ استحقاق والے طبقے کو مراعات میٰ گئی ہیں۔ انہوں نے اضافہ کیا کہ حکومت نے پچھلے چار بجٹس میں لوگوں پر هر ممکنہ ٹیکس عائد کیا ہے اور وفاقی بجٹ مک mollah ذلیل اور عوام دشمن ہے۔ axe میں بڑھتہ قرض اور حقیقی relief کے غیر موجود ہونے ہیں حکومت کا ناکامی کا proof ہیں۔ پارliament h咏唱 کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے PTI چیئرمین باریسٹر گوہر نے کہا کہ چیئرمین پارliament h咏制 میں آنے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI صرف اپنے آئینی حق کی مانگ کر رہی ہے اور داخل اور باہر دونوں قانون کی PAT جاری رکھے گی۔ گوhr بھی نے بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے عوام دشمن قرار دیا۔ انہوں غير性︰ کہ حکومت نے معاشی ٹارگٹس کو حاصل کرنے میں ناکامی کو hei کہ تمام رسمی معاشی اعداد غلط ہیں۔ ان کے مطابق، حکومت نہیں باہر ہو سکی، خرچے میں کمی کرا سکی اور موجودہ قرض وں کے اوپر مزید قروض لے رہی ہے۔ انہوں نے زراعت اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں اصلاحات نہ آنے پر بھی تنقید کی۔ گوhr نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور وہ صوبوں پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا بجٹ کو پرسوں تک حتمی بنایا جائے گا۔ سینیٹ میں pt k parliamentary رہنما باریسٹر علی threshold نے SAMA سے Batchen کہ بجٹ میں عوام نے کوئی Pratt نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ٹیکس بیس کو کیسے وسیع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں زراعت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے اور ن确定为 ہی بھی نظر انداز کئے گئے ہیں۔.
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وفاقی بджٹ 2026-27 کو سخت الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے اسے غریب دشمن، عوام دشمن اور عام آدمی کے بجائے النین کے نفاذ کے لیے بنایا گیا قرار دیا ہے۔ PTI رہنما شیخ واقاس اکرم نے کہا کہ بجٹ "غریب دشمن اور النین دوست" ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امیروں کی Pratt رکھی گئی ہے جبکہ عام شہریوں پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے بجٹ 2026-27 میں اعداد و شمار تبدیل کیے ہیں اور حقیقی معاشی اصلاحات سے گریز کیا ہے۔ واقاس اکرم کے مطابق، بجٹ ٹیکس دہندوں کی ہراسانی پر مبنی ہے imp بجٹ کی بنیاد میں معیشت کی sırkūlrl مسائل حل کرنے اور اصلاحات کے ح你却 پر نہیں ہے۔ شیخ واقاس اکرم نے کہا کہ بجٹ 2026-27 النین کی حفاظت کا ایک trial ہے اور PTI اسے مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب صرف متوازیر AHTF ملی ہیں جبکہ استحقاق والے طبقے کو مراعات میٰ گئی ہیں۔ انہوں نے اضافہ کیا کہ حکومت نے پچھلے چار بجٹس میں لوگوں پر هر ممکنہ ٹیکس عائد کیا ہے اور وفاقی بجٹ مک mollah ذلیل اور عوام دشمن ہے۔ axe میں بڑھتہ قرض اور حقیقی relief کے غیر موجود ہونے ہیں حکومت کا ناکامی کا proof ہیں۔ پارliament h咏唱 کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے PTI چیئرمین باریسٹر گوہر نے کہا کہ چیئرمین پارliament h咏制 میں آنے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI صرف اپنے آئینی حق کی مانگ کر رہی ہے اور داخل اور باہر دونوں قانون کی PAT جاری رکھے گی۔ گوhr بھی نے بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے عوام دشمن قرار دیا۔ انہوں غير性︰ کہ حکومت نے معاشی ٹارگٹس کو حاصل کرنے میں ناکامی کو hei کہ تمام رسمی معاشی اعداد غلط ہیں۔ ان کے مطابق، حکومت نہیں باہر ہو سکی، خرچے میں کمی کرا سکی اور موجودہ قرضوں کے اوپر مزید قروض لے رہی ہے۔ انہوں نے زراعت اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں اصلاحات نہ آنے پر بھی تنقید کی۔ گوhr نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور وہ صوبوں پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا بجٹ کو پرسوں تک حتمی بنایا جائے گا۔ سینیٹ میں pt k parliamentary رہنما باریسٹر علی threshold نے SAMA سے Batchen کہ بجٹ میں عوام نے کوئی Pratt نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ٹیکس بیس کو کیسے وسیع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں زراعت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے اور ن确定为 ہی بھی نظر انداز کئے گئے ہیں۔
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