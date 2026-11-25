PTI کے وکیل نے الیقادر ٹرسٹ کیس میں عدالتی کارروائی کی براہ راست نشریات کا مطالبہ کیا
بلیٹر سلیمان صفدر نے اسلام آباد ہائیکورٹ میں الیقادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کی براہ راست نشریات کا مطالبہ کیا، جو شفافیت کے لیے ضروری ہے۔
PTI کے بانی عمران خان کی قانونی نمائندگی کرنے والے وکیل barrister Salman Safdar نے اسلام آباد ہائیکورٹ کو اپیل کی ہے کہ وہ £190 ملین والے الیقادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کو اپنی سرکاری ویب سائٹ پر براہ راست نشر (livestream) کرے۔ اس درخواست میں واضح کیا گیا ہے کہ عدالتی کارروائیوں کا براہ راست نشریاتی نظام عوامی شفافیت اور ذمہ داری کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ 24NewsHD ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا۔
عدالتی شفافیت اور براہ راست نشریات کی استدعا
بلیٹر سلیمان صفدر نے عدالت میں اپنی مختلف درخواست پر دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی کارروائیاں عوام کے لیے کھلی ہونی چاہئیں اور ان کے براہ راست نشریے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ نجی ٹی وی چینلز سے کوریج کا طالب نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کارروائی مستقیم طور پر اسلام آباد ہائیکورٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے نشر کی جائے۔Also readImran tells PTI to expand alliance, contact Fazl and other parties
انہوں نے استدلال کیا کہ جدید دور میں عدلیہ کے نظام میں ویڈیو لنکس کے ذریعے دلائل سننے جیسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے عدالتی کارروائیوں کو براہ راست نشر کرنے میں کوئی تکنیکی یا قانونی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں شفافیت کو یقینی بنانا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔
سیاسی مقدمات اور گرفتاری کے خلاف ردعمل
بلیٹر سلیمان صفدر نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بوشرا بیبی کو سیاسی انگیزوں سے چلنے والے مقدمات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں بیوی کے خلاف ایک کے بعد ایک کیس درج کیا جا رہا ہے، اور جب وہ کسی ایک کیس میں ریلیف حاصل کرتے ہیں تو فوراً کسی دوسرے کیس میں الجھ جاتے ہیں۔
انہوں نے پہلے توشاخانہ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پروسیکیوٹر نے تسلیم کیا تھا کہ مقدمہ کی سماعت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، جس کی بنیاد پر عدالت نے عمران خان اور بوشرا بیبی کو ضمانت دی تھی۔ ساتھ ہی، انہوں نے قومی احتساب بیورو (NAB) کی وہ گرفتاری پر شدید تنقید کی جس کا حکم اسلام آباد ہائیکورٹ کے پریشنز کے اندر دیا گیا تھا، جسے وہ صحیح طریقہ کار نہیں سمجھتے۔
می 9 کی واقعات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، بلیٹر سلیمان صفدر نے افسوس کا اظہار کیا لیکن یہ دلیل دی کہ اگر NAB نے عدالت کے پریشنز کے اندر سے عمران خان کو گرفتار نہ کیا ہوتا تو یہ واقعات پیش نہیں آتے۔ ان کا مؤقف تھا کہ عدالتی ماحول میں گرفتاری نے صورتحال کو مزید کشیدہ کیا۔
عدالتی تشکیل اور اگلے مراحل
اس موقع پر اسلام آباد ہائیکورٹ میں عمران خان اور بوشرا بیبی کی £190 ملین والے کیس میں کیے گئے سزائے موت کے خلاف دائر اپیلوں کی سماعت کے لیے دو رکنی بنچ تشکیل دیا گیا تھا، جس کی سربراہی چف جسٹس سردار محمد سرور فراز ڈوگر کر رہے تھے جبکہ جسٹس محمد اصف بھی اس بنچ کا حصہ تھے۔
سماعت کے دوران بلیٹر سلیمان صفدر اور بوشرا بیبی کے وکیل سردار لطیف کھوسہ عدالت میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ NAB کے اسپیشل پروسیکیوٹرز جاوید ارشد اور رفیع مقصود، اسلام آباد ایڈووکیٹ جنرل نعیم حیات ملک، اور عمران خان کی بہنیں نورین خان اور ڈاکٹر اعزہ خان بھی سماعت کے سلسلے میں عدالت پہنچیں۔
یہ درخواست براہ راست نشریے کی بنیادی اپیل سے الگ ہے، کیونکہ عدالت ابھی تک بنیادی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ نہیں کر سکی۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ عدالت اس درخواست پر کب اور کیا فیصلہ سنائے گی، لیکن وکیل کے دلائل شفافیت کے تصور کو مضبوط کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔
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